Ekofestival poprvé v Českých Budějovicích

Vedle toho spousta lokálních pokrmů od českobudějovických kuchařů a také představení letošních šesti finálových projektů prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe. To je ve zkratce historicky první Ekofestival, který zavítá do Českých Budějovic v sobotu 8. června. Začne ve 14 hodin na Sokolském ostrově a vstup na něj bude zcela zdarma.

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty, a každý rok jsem zároveň hrdá na to, kam soutěž E.ON Energy Globe směřuje a že ji vždy posouváme zase o krok dál – vlastně se dá říct mnohem blíž veřejnosti. Loni jsme v Praze uspořádali první a ojedinělý Ekofestival. Zavítalo na něj na 5 000 návštěvníků, kteří nám potvrdili, že jsme se vydali správnou cestou. Letos proto uspořádáme Ekofestivaly hned dva a budou znovu plné zajímavých přednášek, workshopů a zábavy pro všechny,“ zve všechny zájemce na ten první na jih Čech Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.

E.ON už šestnáct let pořádá v České republice soutěž E.ON Energy Globe. Hledá a oceňuje projekty, které jsou zaměřené na oblast udržitelnosti a ekologie. Jen letos se do soutěže přihlásilo 167 projektů, z nichž odborná porota vybrala šest finalistů, o nichž hlasuje veřejnost na webu www.energyglobe.cz až do 20. srpna. Vítěz si odnese hlavní cenu 500 000 Kč na svůj další rozvoj.

Kdo se o vítězství uchází?

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

Rezervace velkých kopytníků

Devinn - elektřina ze zeleného vodíku pro energeticky nezávislé budovy i dobíjení elektromobilů

Patronáty – děti pečují o přírodní lokality

Roboton – autonomní a ekologický robot v zemědělství

Biometanová stanice Litomyšl

Co na E.ON Ekofestivalu návštěvníci zažijí?

Během odpoledního a večerního programu nebudou chybět dva koncerty skupin Děda Mládek Illegal Band a Lake Malawi. Pozvání k panelovým diskuzím přijali Pavel Podruh – zakladatel Českého soběstačného domu, o evoluci v architektuře bude mluvit Martin Krupauer a o lokálním a udržitelném podnikání zakladatelé minipivovarů Kněžínek a Obora nebo představitelé iniciativy Jíme jih.

Na návštěvníky čeká festivalové městečko, ve kterém bude prostor na udržitelné worshopy, divadla pro děti i dospělé s ekologickou tématikou, fotokoutek umělé inteligence a 500 návštěvníků festivalu si může na kole vyšlapat smoothie zdarma, které dostane ve vratném kelímku. Nouze samozřejmě nebude ani o kvalitní jídlo a pití od lokálních dodavatelů.

„Celý festival navíc připravujeme tak, aby o udržitelnosti nejen mluvil, ale hlavně udržitelný sám byl. I proto se budeme ucházet o certifikaci ČISTÝ FESTIVAL, kterou vydává organizace Ekokom,“ doplňuje Vladimíra Gláserová z marketingu společnosti E.ON.

Kompletní program festivalu najdou zájemci na webu E.ON Energy Globe - soutěž | E.ON (eon.cz)