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E.ON Ekofestival v Budějovicích: Monkey Business, Sofiana Medjmedj i inspirativní příběhy

Komerční sdělení

Energy-Globe..jpg | foto: pro iDNES.cz

Komerční sdělení

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V sobotu 5. září se Sokolský ostrov v Českých Budějovicích promění v dějiště E.ON Ekofestivalu, který propojí hudbu, zábavu pro celé rodiny i inspirativní projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. Akce je pro návštěvníky zdarma a během jednoho odpoledne nabídne program pro všechny generace.

Festival každoročně láká tisíce návštěvníků a ani letos nebude chybět pestrá nabídka workshopů, kreativních dílen, ekologických aktivit ani prezentací projektů, které mění česká města, obce a krajinu k lepšímu. Návštěvníci se mohou seznámit s nápady a řešeními v oblasti udržitelnosti nebo si vyzkoušet řadu interaktivních aktivit.

Významnou součástí programu budou rozhovory moderátorů DVTV s inspirativními hosty a známými osobnostmi. Do Českých Budějovic přijedou například Jitka Čvančarová, Štěpán Benoni, Marek Lambora, Gabriela Heclová či Maxim Habanec, kteří podpoří letošní ročník soutěže E.ON Energy Globe.

Bohatý program nabídne také hlavní stage. Festival odstartuje oblíbený Kašpárek v rohlíku, následovat budou koncerty Evy Burešové a Sofiana Medjmedje. Večerní finále obstará jedna z nejpopulárnějších českých kapel Monkey Business.

Festival však není pouze o hudbě. Na pódiu se představí finalisté soutěže E.ON Energy Globe, kteří dokazují, že pozitivní změny mohou vznikat díky aktivitě jednotlivců, škol, obcí i neziskových organizací. Vyvrcholením dne bude slavnostní vyhlášení vítěze ekologického projektu roku, který získá finanční podporu ve výši 500 tisíc korun.

Po celý den budou k dispozici také rodinné zóny, dětský program, tvořivé dílny i odpočinkové prostory s občerstvením. E.ON Ekofestival tak nabídne možnost strávit příjemný den u Vltavy, poslechnout si kvalitní hudbu, potkat zajímavé osobnosti a načerpat inspiraci pro každodenní život.

Více na www.eonekofestival.cz

Tipy z programu

  • 13.15 Kašpárek v rohlíku
  • 15.00 Eva Burešová
  • 17.05 Sofian Medjmedj
  • 18.30 Vyhlášení vítěze E.ON Energy Globe
  • 20.00 Monkey Business
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