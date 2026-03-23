Dvacet let růstu a 4 000 absolventů. VŠERS slaví významné jubileum

V krajském městě působí už od roku 2003 a za tu dobu vychovala na 4 000 absolventů. „Začínali jsme s vizí moderní, profesně zaměřené vysoké školy. Dnes máme téměř 500 studentů, sídlíme v Českých Budějovicích v Žižkově třídě a pobočku provozujeme také v Příbrami,“ upozornil rektor Jiří Dušek. Dlouhodobě se profiluje jako instituce zaměřená na přípravu odborníků pro integrovaný záchranný systém, veřejnou správu a její organizační složky. Právě jasná specializace je jedním z důvodů, proč si ji studenti vybírají. Výuka probíhá v menších studijních skupinách, což umožňuje individuální přístup i intenzivnější kontakt s pedagogy. Samozřejmostí jsou odborné praxe či možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+.
Aktuálně škola nabízí dva profesní bakalářské studijní programy – Bezpečnostně právní činnost a Veřejnou správu. Třetí program je už v přípravě, jeho konkrétní zaměření však vedení zatím drží pod pokličkou. Zahájení se předpokládá v akademickém roce 2027/2028. Program Bezpečnostně právní činnost připravuje budoucí odborníky pro složky integrovaného záchranného systému i ozbrojené sbory. Absolventi nacházejí uplatnění například u Policie ČR, městské policie, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR nebo v soukromém bezpečnostním sektoru. Studijní program Veřejná správa se zaměřuje na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro města, obce, krajské úřady, státní instituce, neziskové organizace i komerční sféru. Významnou novinkou je automatické uznání rovnocennosti vzdělání ve vybraných oblastech výkonu profese úředníka územních samosprávných celků pro absolventy obou programů. Přijímací řízení pro akademický rok 2026/2027 bylo zahájeno 17. listopadu a potrvá do 27. října 2026. Uchazeče škola přijímá na základě motivačního pohovoru, bez nutnosti skládat přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity VŠERS však nezůstávají jen u klasického vysokoškolského studia. Centrum celoživotního vzdělávání nabízí také čtyři programy celoživotního vzdělávání – studium ke zvýšení odborné kvalifikace se zaměřením na speciálně pedagogickou činnost, studium pedagogiky pro asistenty pedagoga a studium pedagogiky pro vychovatele. V březnu 2026 byl akreditován i čtvrtý program zaměřený na pedagogické vědy pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol. Od roku 2025 navíc škola připravuje jednodenní kurzy v oblasti cel a celního řízení pro jihočeské firmy. Součástí akademického života jsou i dvě tradiční odborné konference věnované tématům udržitelného rozvoje a bezpečné společnosti, které se konají každoročně už od roku 2010. Z malé školy s velkou vizí se tak během dvou desetiletí stala stabilní vzdělávací instituce, která propojuje teorii s praxí a reaguje na aktuální potřeby veřejného a soukromého sektoru i bezpečnostních složek.