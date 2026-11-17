Dosavadní společnost Gas Distribution se totiž k 31. prosinci 2026 s GasNetem sloučí. Pro zákazníky to neznamená žádné přerušení dodávek ani změny stávajících smluv nebo ceny plynu. Kvůli sloučení nemusejí zákazníci nic vyřizovat. Mění se pro ně zejména kontakty a zákaznický portál, kde se dají řešit některé požadavky přímo s distribuční společností.
Distributor plynu zajišťuje provoz a údržbu plynovodního potrubí a dalších plynárenských zařízení. Stará se o fyzickou dodávku plynu koncovým zákazníkům a jako takový plyn neprodává. Plyn si zákazníci kupují od obchodníků s energiemi a svého dodavatele plynu si můžou vybrat. Distribuční síť je v regionu vždy jen jedna a distributora si vybrat nejde. Cenu za jeho službu proto určuje Energetický regulační úřad.
„Pro zákazníky je nejdůležitější, že se na samotné distribuci plynu nic nemění. O plynárenskou síť a jejich plynovodní přípojku se budou dál starat stejní lidé jako dosud, kteří distribuční soustavu dobře znají a dlouhodobě zajišťují její bezpečný a spolehlivý provoz. Nemění se smlouvy, cena za plyn ani distribuční služby. Viditelně se změní především název společnosti a značka. Logo GasNet tak zákazníci nově uvidí například na pracovních oděvech plynařů nebo servisních vozidlech,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Jihočeská síť se tímto krokem připojuje k největší distribuční soustavě plynu v Česku. Sjednocení pod značku GasNet umožní nabídnout zákazníkům jednotné služby a přehlednější způsob komunikace s distributorem plynu.
Smlouvy zůstávají v platnosti
Sloučení společností nemá vliv na dodávky plynu ani na platnost uzavřených smluv. Zákazníci nemusejí uzavírat nové smlouvy, měnit svého dodavatele energií ani řešit žádné administrativní úkony. Dodávky budou pokračovat bez přerušení. Změna se nedotkne ani ceny sjednané s dodavatelem. Cenu za distribuci plynu i nadále stanovuje Energetický regulační úřad.
Není potřeba ani mimořádný odečet plynoměru. Zákazníci si mohou jako obvykle zaznamenat jeho stav ke konci roku. Pokud chtějí využít samoodečet pro mimořádné vyúčtování k 31. prosinci 2026, mohou ho nahlásit svému dodavateli plynu (obchodníku s energiemi) prostřednictvím jeho zákaznické linky nebo aplikace.
Nové kontakty a zákaznické portály GasNetu
Od nového roku se mění v jižních Čechách a části Vysočiny kontakty a zákaznické portály distributora plynu. Pokud zákazníci upřednostňují řešit některé své požadavky přímo s distributorem místo dodavatele plynu, k dispozici jim bude nově zákaznická linka GasNetu na telefonním čísle 555 90 10 10, e-mail info@gasnet.cz nebo chat na webových stránkách gasnet.cz. V případě poruchy nebo podezření na únik plynu zůstává nepřetržitě k dispozici pohotovostní linka na telefonním čísle 1239.
Pro online vyřizování požadavků bude nově zákazníkům sloužit portál Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz). Odečty spotřeby budou moci zákazníci nahlašovat také přímo distributorovi prostřednictvím aplikace Mobilní samoodečty (mobilnisamoodecty.cz). Online služby budou plně dostupné po plánované technické odstávce od 16. ledna 2027. Podle typu služby bude na portále Distribuce plynu online nutná nová registrace.
Využíváte portál Distribuce24? Uložte si data a dokumenty do konce prosince
Zákazníci, kteří využívají portál Distribuce24 pro distribuci plynu (původní Gas Distribution), by si měli nejpozději 30. prosince 2026 do 17 hodin stáhnout a uložit dokumenty a údaje, které budou potřebovat i v budoucnu. Jde například o smlouvu o připojení, přehled spotřeby a odečtů nebo informace o odběrném místě a plynoměru. Provoz portálu bude následně ukončen a uložená data ani přihlašovací údaje se do systémů GasNetu automaticky nepřevedou. Změna se týká pouze distribuce plynu, nikoli elektřiny.
Všechny rozpracované žádosti a reklamace automaticky převezme GasNet a zajistí jejich vyřízení. Zákazníci je tedy nemusejí podávat znovu.
Podrobné informace o sloučení, zákaznických službách a důležitých termínech najdete na webových stránkách gasnet.cz/gasd.