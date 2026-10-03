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Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi

Komerční sdělení
Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi

Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi | foto: PVolt s.r.o.

Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi
Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi
Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi
Co kdyby váš dům myslel za vás? Tohle už dnes není sci-fi
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Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Moderní technologie už dávno nejsou výsadou luxusních rezidencí. Bydlení budoucnosti je dnes cenově srovnatelné s běžnou elektroinstalací a přináší dokonalý komfort, který vám každý den ušetří spoustu času i starostí.

Co vše dnes chytrá domácnost umí? Jakmile ji jednou vyzkoušíte, už nebudete chtít nic jiného.

Představte si domov, který s prvními ranními paprsky sám vytáhne žaluzie, udržuje ideální teplotu v každé místnosti a při vašem odchodu zhasne, zamkne a sníží vytápění, zatímco před vaším příchodem zase interiér příjemně vytopí a všechny inteligentní prvky nastaví k vaší plné spokojenosti.

Žijeme v uspěchané době a domov by měl být místem, kde si odpočinete, aniž byste museli myslet na desítky drobných provozních úkonů. Právě o to se stará chytrá domácnost. Podle odborných propočtů dokáže pokročilá automatizace ušetřit každé osobě v domě až 50 tisíc drobných manuálních úkonů ročně. Místo vašeho neustálého nastavování termostatů, zatahování rolet či kontroly zhasnutých světel se o vše stará inteligentní systém.

Jediný mozek domu od certifikovaných profesionálů

Častou chybou bývá pořízení několika nezávislých „chytrých“ krabiček – jedné na topení, druhé na osvětlení a třetí na zabezpečení. Výsledkem je jen chaos v aplikacích. Skutečný komfort přináší až ucelené řešení na míru, jaké dodává česká společnost PVolt – jako prémiový partner špičkových evropských výrobců navrhuje a realizuje systémy, kde všechny technologie spolupracují pod jedním centrálním mozkem.

Srdcem takového domu bývá certifikovaná chytrá domácnost Loxone, která funguje jako digitální brána celého objektu. Dům přesně ví, kdo právě vstoupil, a podle toho okamžitě upraví světelné nálady nebo přednastavenou teplotu. Propojit lze téměř cokoliv:

  • Chytré vytápění a chlazení: Systém řídí podlahové topení, radiátory i klimatizaci. Zohledňuje sluneční radiaci na oknech a chladí či topí v každé místnosti zvlášť. Pokud se například nahřívá bazén, systém chytře zreguluje ostatní okruhy, aby se zbytečně neplýtvalo energií.
  • Řízení stínění: Venkovní žaluzie se automaticky polohují podle počasí. V zimě pomáhají objekt vyhřát, v létě zabraňují přehřívání a nechybí ani ochrana proti větru či zámrazu.
  • Zdravé větrání bez ztráty tepla: Rekuperace s CO₂ senzory průběžně vyhodnocuje kvalitu vzduchu. Jakmile je potřeba vyvětrat, odešle pokyn jednotce. Elegantní designové prvky přitom splývají se stropem a neruší interiér.
  • Bezpečí a klid na duši: Při odchodu z domu stačí jediné kliknutí – objekt se ihned uspí a aktivuje automatický alarm. Pokud jste nechali otevřené okno a má pršet, systém vás okamžitě upozorní. Samozřejmostí jsou senzory úniku vody nebo chytrý intercom u zvonku.

Maximální spolehlivost a energetická nezávislost

Obrovskou výhodou řešení od společnosti PVolt je důraz na bezpečnost a nezávislost. Systém Loxone funguje lokálně bez nutnosti cloudu – vaše data zůstávají v bezpečí na serverech v Evropě a dům funguje naprosto spolehlivě i v případě výpadku internetového připojení.

Experti z PVolt navíc dokážou chytrou domácnost propojit s dalšími klíčovými technologiemi v domě, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla. Dům pak dokáže sám reagovat na spotové ceny elektřiny, akumulovat energii do baterií a řídit spotřebu tak, aby byly provozní náklady minimální. Systémy jsou certifikovány i pro trvalý ostrovní provoz. Do ekosystému lze navíc snadno napojit i špičkové spotřebiče značek Bosch, Siemens či Miele.

Představte si třeba večerní relaxaci – nastavíte saunu a jakmile je vyhřátá na požadovanou teplotu, z reproduktorů v obýváku se ozve příjemné hlášení, že je sauna připravena k použití.

Schopnosti systému dokonale ilustrují i konkrétní projekty v praxi. V srdci Prahy společnost PVolt realizovala v roce 2025 kompletní řešení pro projekt Prague Milada & Heaven Home Apartment na ploše 100 m². Cílem bylo posunout standard prémiového ubytování na novou úroveň a vytvořit prostor, kde technologie slouží, aniž by na sebe strhávaly pozornost. PVolt zde integroval pokročilé přístupové systémy, podmanivé multiroom audio a inteligentní řízení osvětlení do jednoho bezešvého ekosystému. Automatizace se tak stala přirozenou a neviditelnou součástí luxusu, která intuitivně reaguje na potřeby hostů a zprostředkovává jim autentický zážitek z bydlení budoucnosti.

„Pro projekt Prague Milada & Heaven Home Apartment byla volba technologie Loxone v realizaci od PVolt klíčová pro dosažení rovnováhy mezi luxusním zážitkem pro hosty a efektivní správou pro investora,“

prozradil Ing. Petr Pahorecký, CEO společnosti PVolt.

Proč si pro chytrou domácnost zvolit právě PVolt?

Pořízení chytrého domova nebo jeho rekonstrukce nemusí být složitý ani zdlouhavý proces. Společnost PVolt staví na osobním přístupu a kompletním servisu na klíč, díky kterému se o nic nemusíte starat:

  • Realizace bez průtahů: Zatímco jinde se na instalace čeká měsíce, PVolt díky přímé spolupráci s výrobci a vlastnímu skladu realizuje projekty mimořádně rychle – běžné instalace probíhají už do 14 dnů od schválení návrhu.
  • Prodloužená záruka a přímý servis: Díky prémiovému partnerství s výrobci získáte prodloužené záruky a jistotu přímé technické podpory.
  • Řešení pro novostavby i rekonstrukce: Technologie jsou dostupné v drátové i bezdrátové variantě, takže je lze snadno instalovat i do staršího domu nebo panelákového bytu. U novostaveb navíc PVolt díky efektivnímu návrhu ušetří až dvě třetiny kabeláže oproti běžným rozvodům.
  • Nízká počáteční investice: Začít můžete bez rizika – pro zahájení projektu a přípravu kompletního návrhu stačí záloha od 10 000 Kč.

Umožněte svému domovu, aby pečoval o váš komfort, bezpečí a úspory. Domluvte si nezávaznou konzultaci a zjistěte, jak snadno můžete mít svůj domov pod kontrolou

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