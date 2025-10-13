Azylový dům G-Centrum Tábor: místo, kde začínají nové životy

Komerční sdělení
Azylový dům G-Centrum Tábor nabízí ženám a matkám s dětmi nejen střechu nad hlavou, ale také odbornou pomoc, podporu při začleňování do společnosti a šanci na důstojný nový začátek. Každý příběh tu dostává naději.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Azylový dům G-Centrum Tábor: místo, kde začínají nové životy | foto: G - centrum Tábor

„S těmito lidmi se velmi dobře pracuje. Jako azylový dům neposkytujeme pouze střechu nad hlavou, velkou část našeho poslání tvoří sociální práce,“ říká ředitelka G-Centra Tábor Jana Svačinová. Profesionálně školený personál pomáhá například matkám s vyřizováním školních obědů v rámci projektu Jihočeského kraje Obědy pro jihočeské děti II. Klientky doprovází po úřadech, doktorech i školních zařízeních, volá, píše, zařizuje - osobními doklady počínaje přes podání žádosti o sociální dávky a konče například vyřízením invalidního důchodu či soudem ustanoveným opatrovníkem.

„Intenzivně spolupracujeme se školami, provádíme nácviky sociálního začlenění do společnosti. Naše klientky nejsou obvykle zvyklé, podotýkám ne všechny, se o sebe samy postarat. Pro nás běžná návštěva doktora či úřadu je pro ně stresová, ale s našimi pracovnicemi v zádech je pro ně úkon komfortnější, nemusí se bát nebo stydět. Cítí podporu a učí se věci vyřídit samy. Nejsme tedy jen „azylákem“, ale zejména sociální službou,“ podotýká Jana Svačinová a dodává, že pracovníci azylového domu G-Centra Tábor dělají všechno pro to, aby děti mohly nastoupit do školy důstojně a bez zbytečných překážek. Aby jejich maminky či osamocené klientky věděly, že nejsou na nic samy. Každý den je v azylovém domě jiný, ale jedno zůstává stejné: pracovníci věcně pomáhají, pečlivě naslouchají, hledají cesty, jak znovu postavit něčí život na nohy. A jde jim to skvěle!

Hledá se byt pro celou rodinu

Velkým přínosem v sociální práci táborského azylového domu je městský byt, který má díky spolupráci s místní samosprávou k dispozici třetím rokem. Tento byt je určen pro matky s dětmi, které už v azylovém domě dosáhly určitého pokroku a pozitivních změn vedoucích k samostatnosti. „Tréninkový byt“ jim dává možnost vyzkoušet si větší míru zodpovědnosti, přitom stále ještě s podporou pracovníků domu. Pro ostatní klientky zároveň funguje jako motivace a také důkaz toho, že změna je možná a práce na sobě má smysl.

Azylový dům slouží pouze ženám a matkám s dětmi. Stále častěji ale o pomoc volají kompletní rodiny, jež nemají kde bydlet a které se dostaly do obtížné životní situace spojené se ztrátou bydlení. Ředitelka Jana Svačinová by proto ráda pomoc rozšířila, ale…

„Stále hledáme prostory pro ubytování celých rodin, protože muže v tuto chvíli bohužel ubytovat nemůžeme a musejí nalézt azyl například v noclehárně Charity Tábor. Je to pro rodiny velmi, velmi těžké a bolestivé, protože chlap - tatínek je od rodiny odstaven. U takové rodiny není ani komplexní nácvik sociálních dovedností možný. Toto by měli vnímat i politici. Nejde nám o to sehnat nutně další dům, stačily by třeba dvě mobilní buňky nebo větší byt či nevyužívaný dům někde, kde to pro sociální pracovníky nebude úplně z ruky. Případné nabídky vítáme a budeme vděční,“ vzkazuje ředitelka a věří, že rodina by měla zůstat pohromadě, zvlášť prochází-li těžkým obdobím. Pokud může někdo pomoci, třeba jen s tipem, budou všichni moc rádi. Protože příběhy v azylovém domě jsou sice plné těžkostí, ale každý z nich má šanci skončit nadějně!

David Peltán

Nejčtenější

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Komerční sdělení

Lanovka jako z bondovky, mlžné údolí Harryho Pottera a lesy, kde by se neztratil ani upír z Twilight. Podzimní Pec pod Sněžkou působí filmově, ale především je opravdová – plná barev, klidu a cest,...

Jihlavský půlmaraton: sportovní úspěch zaměstnanců Bosch Jihlava

Komerční sdělení

Bosch podporuje sportovních aktivity zaměstnanců.

Adventní trhy bez kolon. Vlak vás odveze do Olomouce, Prahy i Brna

Komerční sdělení

Vánoce bez nervů za volantem? Stačí sednout na vlak. České dráhy lákají na adventní cestování do českých měst. Cestující si mohou užít svařené víno, punč nebo perníčky bez starostí s parkováním....

Čokoládové podzimní prázdniny na zámku Loučeň – pro děti zdarma

Komerční sdělení

Přijměte pozvání na podzimní Loučeň.

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

13. října 2025

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

Komerční sdělení

Cyklistika je jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit seniorů. Přináší jim pohyb, možnost cestovat na kratší vzdálenosti, udržuje kondici a prospívá zdraví. Zároveň se ale s rostoucím věkem...

13. října 2025

Pojištění majetku dokáže krýt i vaše neúmyslné škody

Komerční sdělení

I drobná nepozornost může vést k poškození vlastního majetku. All risk majetkové pojištění od Generali České pojišťovny kryje také škody, které si způsobíte sami. Třeba když parkujete a omylem...

13. října 2025

Češi ovládli mistrovství světa v kovářství ve Stii

Komerční sdělení

Zlato i stříbro putuje na Vysočinu do Světlé nad Sázavou.

13. října 2025

Paskov - místo pro život, práci i odpočinek

Komerční sdělení

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě a leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku.

13. října 2025

Češi v nejisté době objevují kouzlo investičního zlata a Tanzanitu

Komerční sdělení

Inflace, kolísající trhy i geopolitické otřesy – to všechno vede Čechy k hledání bezpečných cest, jak ochránit své peníze. A stále častěji sahají po investicích, které svou hodnotu neztrácejí už po...

13. října 2025

AI i tvorba rodokmenu, Týden vzdělávání dospělých nabízí nové znalosti

Komerční sdělení

Královéhradecký kraj a Úřad práce ČR zvou na další ročník Týdne vzdělávání dospělých, který se bude začátkem listopadu fyzicky i virtuálně odehrávat na celém území kraje. Účast na workshopech,...

13. října 2025

Nízká cena z dovozu? Na stavbě se může změnit v drahou chybu

Komerční sdělení

Domácí stavebnictví po letech útlumu zažívá lehký růst. Podle statistiků se tuzemská stavební produkce meziročně zvýšila o 8,5 procenta. Za vyšším objemem stojí i investice do bydlení – ať už jde o...

13. října 2025

Azylový dům G-Centrum Tábor: místo, kde začínají nové životy

Komerční sdělení

Azylový dům G-Centrum Tábor nabízí ženám a matkám s dětmi nejen střechu nad hlavou, ale také odbornou pomoc, podporu při začleňování do společnosti a šanci na důstojný nový začátek. Každý příběh tu...

13. října 2025

Recyklujte, tvořte a dlabejte dýně. Aupark chystá další program

Komerční sdělení

Recyklace. Slovo, které zní trochu úředně. Jenže v OC Aupark to vidí jinak a celý říjen vás zvou do světa, kde se z odpadu stává inspirace a druhá cesta. Třetí a čtvrtý víkend vás proto čeká další...

13. října 2025

EDUCA WEEK 2025: Za kvalitním vzděláním a prací nemusíme do Prahy

Komerční sdělení

EDUCA WEEK 2025 znovu potvrdil, že Liberecký kraj má v oblasti vzdělávání i kariérních příležitostí co nabídnout. Právě ukončený veletrh přilákal desítky tisíc návštěvníků a propojil studenty a...

13. října 2025

Karlovarská karta online

Komerční sdělení

Dopravní podnik zjednodušuje žádosti pro cestující.

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.