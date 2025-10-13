Azylový dům G-Centrum Tábor: místo, kde začínají nové životy

„S těmito lidmi se velmi dobře pracuje. Jako azylový dům neposkytujeme pouze střechu nad hlavou, velkou část našeho poslání tvoří sociální práce,“ říká ředitelka G-Centra Tábor Jana Svačinová. Profesionálně školený personál pomáhá například matkám s vyřizováním školních obědů v rámci projektu Jihočeského kraje Obědy pro jihočeské děti II. Klientky doprovází po úřadech, doktorech i školních zařízeních, volá, píše, zařizuje - osobními doklady počínaje přes podání žádosti o sociální dávky a konče například vyřízením invalidního důchodu či soudem ustanoveným opatrovníkem.
„Intenzivně spolupracujeme se školami, provádíme nácviky sociálního začlenění do společnosti. Naše klientky nejsou obvykle zvyklé, podotýkám ne všechny, se o sebe samy postarat. Pro nás běžná návštěva doktora či úřadu je pro ně stresová, ale s našimi pracovnicemi v zádech je pro ně úkon komfortnější, nemusí se bát nebo stydět. Cítí podporu a učí se věci vyřídit samy. Nejsme tedy jen „azylákem“, ale zejména sociální službou,“ podotýká Jana Svačinová a dodává, že pracovníci azylového domu G-Centra Tábor dělají všechno pro to, aby děti mohly nastoupit do školy důstojně a bez zbytečných překážek. Aby jejich maminky či osamocené klientky věděly, že nejsou na nic samy. Každý den je v azylovém domě jiný, ale jedno zůstává stejné: pracovníci věcně pomáhají, pečlivě naslouchají, hledají cesty, jak znovu postavit něčí život na nohy. A jde jim to skvěle!
Hledá se byt pro celou rodinu
Velkým přínosem v sociální práci táborského azylového domu je městský byt, který má díky spolupráci s místní samosprávou k dispozici třetím rokem. Tento byt je určen pro matky s dětmi, které už v azylovém domě dosáhly určitého pokroku a pozitivních změn vedoucích k samostatnosti. „Tréninkový byt“ jim dává možnost vyzkoušet si větší míru zodpovědnosti, přitom stále ještě s podporou pracovníků domu. Pro ostatní klientky zároveň funguje jako motivace a také důkaz toho, že změna je možná a práce na sobě má smysl.
Azylový dům slouží pouze ženám a matkám s dětmi. Stále častěji ale o pomoc volají kompletní rodiny, jež nemají kde bydlet a které se dostaly do obtížné životní situace spojené se ztrátou bydlení. Ředitelka Jana Svačinová by proto ráda pomoc rozšířila, ale…
„Stále hledáme prostory pro ubytování celých rodin, protože muže v tuto chvíli bohužel ubytovat nemůžeme a musejí nalézt azyl například v noclehárně Charity Tábor. Je to pro rodiny velmi, velmi těžké a bolestivé, protože chlap - tatínek je od rodiny odstaven. U takové rodiny není ani komplexní nácvik sociálních dovedností možný. Toto by měli vnímat i politici. Nejde nám o to sehnat nutně další dům, stačily by třeba dvě mobilní buňky nebo větší byt či nevyužívaný dům někde, kde to pro sociální pracovníky nebude úplně z ruky. Případné nabídky vítáme a budeme vděční,“ vzkazuje ředitelka a věří, že rodina by měla zůstat pohromadě, zvlášť prochází-li těžkým obdobím. Pokud může někdo pomoci, třeba jen s tipem, budou všichni moc rádi. Protože příběhy v azylovém domě jsou sice plné těžkostí, ale každý z nich má šanci skončit nadějně!
David Peltán