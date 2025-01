ZŠ Maple Bear Brno: Dvojjazyčné vzdělávání, které si děti zamilují

ZŠ Maple Bear Brno je dvojjazyčná škola, kde se děti učí plynně česky i anglicky. Nejde ale jen o jazyky – jde o to, aby se vaše dítě cítilo dobře, mělo radost z objevování nových věcí a získalo základy, na kterých může stavět celý život.

Co nabízíme?

Věříme, že vzdělávání má být zábavné a smysluplné. Děti u nás tráví čas v prostředí, kde se prolíná český a anglický jazyk po celý den. Všechny předměty kromě češtiny a angličtiny učíme v obou jazycích. Děti tak přirozeně nasávají oba jazyky, aniž by měly pocit, že „sedí ve škole.“

V každé třídě jsou dva kvalifikovaní pedagogové po více než polovinu času. Díky tomu každé dítě dostane pozornost, kterou potřebuje. Naši pedagogové dbají na individuální přístup, podporují zvídavost a pomáhají dětem, aby se cítily sebevědomě a zároveň měly pocit bezpečí i sounáležitosti.

Žáci začínají každé ráno ranním kruhem. | foto: ZŠ Maple Bear Brno

Předškolní třída i první třída

Do předškolní třídy mohou nastoupit všechny děti – nezáleží na tom, do jaké školky chodí. Díky této třídě mohou plynule přejít do bilingvního prostředí a být lépe připravené na první třídu. Pokud ale vaše dítě předškolní třídu v Maple Bear nenavštěvovalo, vůbec to nevadí. Do první třídy k nám může nastoupit i bez předchozí zkušenosti.

Proč ZŠ Maple Bear Brno?

Naše škola je součástí globální sítě Maple Bear, která kombinuje to nejlepší z českého a kanadského vzdělávacího systému. Děti získají nejen pevné základy v obou jazycích, ale také dovednosti jako kritické myšlení, samostatnost a kreativitu.

Děti se u nás učí dovednosti pro budoucnost jako kritické myšlení nebo kreativita. | foto: ZŠ Maple Bear Brno

Přijďte nás poznat

Rádi vás uvidíme na:

Dnech otevřených dveří – 28. ledna a 13. března : Přijďte si prohlédnout školu, setkat se s našimi pedagogy a zjistit vše, co vás zajímá.

: Přijďte si prohlédnout školu, setkat se s našimi pedagogy a zjistit vše, co vás zajímá. Modelové třídě – 4. a 6. února: Vaše dítě si vyzkouší, jak probíhá naše výuka v předškolní i první třídě.

Sídlíme v moderním areálu Nová Zbrojovka v Lazaretní 9, který nabízí bezpečné a inspirativní prostředí.

Společně tvoříme budoucnost

Víme, jak důležité je pro rodiče rozhodnout se správně. V ZŠ Maple Bear Brno děláme vše pro to, aby vaše dítě bylo šťastné, rozvíjelo svůj potenciál a získalo dvojjazyčné vzdělání, které mu otevře dveře do světa.

Přihlaste své dítě do předškolní nebo první třídy na školní rok 2025/26 a objevte, co všechno může ZŠ Maple Bear Brno nabídnout. Více informací najdete na brno.maplebear.cz.