Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a rychle na odborných pracovištích po celé České a Slovenské republice.

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky | foto: MedSystem s.r.o.

Jak InBody pomáhá prevenci

Přístroje InBody poskytují detailní analýzu složení těla, čímž se stávají klíčovým nástrojem v prevenci a monitorování zdravotních rizik spojených s nadváhou, obezitou, nesprávným hubnutím a úbytkem svalové hmoty. „Měření tělesného složení pomáhá lidem včas rozpoznat rizika, jako je ztráta svalové hmoty nebo zvýšený viscerální tuk, který zvyšuje riziko cukrovky a srdečních onemocnění,“ vysvětluje Jaroslav Dědek z InBody.

B2B_ingrip

1. Přesná diagnostika tělesné kompozice

InBody měří nejen celkovou váhu, ale i množství tělesného tuku, svalové hmoty a vody v těle. Umožňuje také monitorovat, zda při změně životního stylu dochází ke zdravému úbytku tuku a současně k zachování nebo růstu svalové hmoty.

U dětí přináší InBody unikátní možnost srovnání s běžnou populací – a fungovat jako prevence dětské obezity.

2. Určení adekvátního energetického příjmu

Přístroj vám také prozradí hodnotu vašeho bazálního metabolismu (BMR) – tedy množství energie, které tělo potřebuje pro základní fungování.

Znalost BMR a celkového energetického výdeje pomáhá nastavit správný jídelníček a předejít časté chybě – nevhodnému příjmu kalorií. Díky tomu můžete zdravě hubnout či přibírat.

3. Prevence a sledování sarkopenie

Díky segmentálnímu měření zobrazuje InBody množství svalové hmoty v jednotlivých částech těla – na rukou, nohou i trupu. Díky tomu máte přehled, kde přesně svaly ubývají, což je zásadní u seniorů nebo při rekonvalescenci.

Ve spojení s přístrojem InGrip (měření síly stisku ruky) poskytuje InBody komplexní obraz o svalové funkci, klíčovém ukazateli biologického věku.

InBody970

Navštivte odborné pracoviště s přístrojem InBody nebo zjistěte více na www.inbody.cz.

