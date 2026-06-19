Začátek léta ve znamení Vaňkovka Festu. Dorazí Mišík i Paulie Garand

Program dvanáctého ročníku Vaňkovka Festu nabídne kombinaci zavedených jmen, současných hvězd české hudební scény, ale i návštěvu z Jižní Koreje či Velké Británie. Festival odstartuje v úterý 23. června koncertem pražského indie-popového projektu Fields of Grain. Po něm pak bude pódium patřit Danu Bártovi s Alicí. „Dan Bárta je s Vaňkovka Festem dlouhodobě spjatý a jeho vystoupení patří pravidelně mezi vrcholy programu. Jsme rádi, že se k nám opět vrací, tentokrát s kapelou Alice,“ Natálie Vrbová, marketingová manažerka Galerie Vaňkovka.
Středeční večer nabídne pestřejší mix žánrů. Vedle jihokorejského tria Richiman & Groove Nice se představí také zpěvák Cédric a rapper Kojo, oba z uskupení Rychlí kluci. Hlavním tahákem dne bude koncert Adama Mišíka, který patří mezi nejvýraznější tváře současné mladé české popové scény.
Závěr festivalu se ponese především v rapovém duchu. Ve čtvrtek 25. června vystoupí přední čeští rappeři Paulie Garand a Rest. Vrcholem programu bude společná show české a britské rapové grime legendy Smack One a P Money.
S aplikací pivo zdarma i stání u pódia
Návštěvníky letos navíc čekají speciální odměny a soutěže. Prostřednictvím mobilní aplikace Jsem Vaňkovka! budou moci získat například pivo zdarma na každý festivalový den či VIP stání přímo pod pódiem. Na instagramovém profilu @vankovkafest se bude soutěžit o meet & greet s vystupujícími umělci přímo v backstage a organizátoři zde nabídnou pravidelné střípky z festivalového dění.
Vaňkovka Fest si za dobu svého fungování vybudoval pevné místo na mapě brněnských kulturních akcí a každoročně přiláká tisíce návštěvníků. „Festival vnímáme jako otevřený prostor pro setkávání různých hudebních žánrů i generací posluchačů. Zároveň chceme dávat prostor mladým lokálním umělcům z Brna a podporovat mladou komunitu v tom, aby se potkávala právě u nás ve Vaňkovce. I letos proto nabízíme program, ve kterém si každý najde to své,“ doplňuje Natálie Vrbová.
Více informací o Vaňkovka Festu, včetně podrobného programu letošního ročníku, naleznete na webu vankovkafest.cz.