Z programátorky ředitelkou úspěšné rodinné firmy

Ing. Barbora Machová nám povyprávěla, jaké to je spolupracovat s manželem i jak kloubí rodinný a pracovní život.

Můžete nám popsat svou cestu na pozici ředitelky vaší rodinné společnosti?

Mám ráda technické věci, systém a když věci do sebe zapadají. Na gymnáziu jsem se rozhodovala, zda budu studovat odbornou fyziku, nebo programování. Nakonec mám vystudované Vysoké učení technické, fakultu elektro a informačních technologií. Manžel začal podnikat v roce 1996 jako fyzická osoba. V té době jsem ještě dodělávala vysokou školu. Následně jsem začala pracovat jako programátorka a konzultantka ve větší softwarové firmě, kde jsem hodně cestovala. V roce 2000 se nám narodila první dcera, a tak jsem začala manželovi pomáhat s jeho podnikáním.

Když někde chcete zavádět pořádek, tak tomu prvně potřebujete porozumět. A navíc technika mě bavila, takže jsem se snažila věci dělat, pochopit je a pak tam zavádět systém. Manžel zase rád vyvíjí nové technické věci a papíry ho prý jen zdržují.

Chtěla jsem krýt manželovi záda a pomoci mu. Takže to tak nějak samo vyplynulo. Ředitelku společnosti dělám od roku 2009.

Takže vy jste ředitelkou a majitelem společnosti Tepelná čerpadla MACH je váš manžel?

Tady bych vás trochu opravila. Majiteli jsem s manželem oba. Každý máme 50 % firmy. A hlavně si myslím, že tvoříme skvělý tým.

Jsou součástí vaší rodinné firmy také jiní členové vaší rodiny?

Jako zaměstnanci ne. Dcery pro nás pracují na živnostenský list, protože obě mají rozjeté svoje podnikání. Jedna se věnuje PR a marketingu, což zahrnuje sociální sítě, fotí, natáčí videa a tvoří propagační materiály, a to nejen pro české klienty. Druhá letos dostudovala Mendelovu univerzitu v Brně – obor nábytek a již několik let pracuje jako designerka pro různé nábytkářské firmy nebo navrhuje interiéry bytů či kanceláří. Právě tato další dcera začala manželovi pomáhat s obchodem tepelných čerpadel. Přítomnost obou dcer v obchodu a marketingu vnesla do firmy úplně jiný pohled a nové trhy.

Daří se vám kloubit rodinný život s náročnou a zodpovědnou pozicí ředitelky?

Na začátku to náš rodinný život hodně ovlivňovalo. Museli jsme si s manželem dát pravidla. Díky nim se nám daří oddělovat firmu a rodinu. Víte, já mám ráda, když se jako rodina sejdeme každý týden na společné víkendové snídani. Máme tak možnost si společně popovídat. Věci prodiskutovat. Za mě právě komunikace rozpouští pak veškeré nesouhlasy a neshody. A je důležité se bavit i o nepříjemných věcech, protože jinak se nevyřeší. Spíše vyrostou.

Vaše firma úspěšně působí už 24. rokem. Svá tepelná čerpadla jste nainstalovali už v 10 zemích světa a sklízíte řadu ocenění. Jaké je tajemství vašeho úspěchu?

Tepelná čerpadla děláme už 27 let, protože dříve je manžel dělal jako fyzická osoba. Nejvzdálenější tepelné čerpadlo máme v Austrálii. Podle mě je naše tajemství úspěchu, že jdeme skrz – i když je něco nepříjemné, trvá to, srazí nás to – stejně se znovu zvedneme a jdeme to řešit. A hlavně komunikace mezi sebou na firmě, mezi zákazníky. To je za mě cesta.

Na jaký výrobek jste v současné době nejvíce pyšní?

Jsem moc pyšná hlavně na své kolegy (smích). A z výrobků na našeho úžasného Chameleona. My neděláme jen tepelná čerpadla, ale jsou to celé systémy pro efektivní řízení energií v domě.

Proč by si zájemci o tepelné čerpadlo měli vybrat právě vaši firmu?

My se hlavně snažíme o návrh celé energetické koncepce domu, bytového domu či výrobní firmy nebo pivovaru. Nejsme jen výrobci či prodejci. Jde nám o smysluplné využití energií. Umíme to celé navrhnout, vyrobit, regulovat, optimalizovat a pak se o to následně starat. Každému říkám, že koupí našeho řešení si ho bereme k nám do rodiny.

Jaké máte plány do budoucna? Na co se zákazníci mohou těšit?

Nyní máme rozdělané 2 vývojové projekty a oba jsou spojeny se zvýšením efektivity celých systémů. První z nich už by měl jít na podzim na certifikaci a jeho uvedení na trh bude na Stavebních veletrzích v Brně příští rok.