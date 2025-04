Z odpadu k hodnotě: RETEX spustil novou recyklační linku

V rámci projektu „Trhací stroj“, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, pořídila novou technologickou linku, která umožňuje efektivní zpracování použitého textilu.

Nová nízkouhlíková technologie, která byla uvedena do provozu mezi 26. únorem a 27. prosincem 2018, dokáže zpracovat širokou škálu oděvů a textilního odpadu. „Dokáže potrhat opravdu cokoliv. Vše do ní naházíte a ona odseparuje knoflíky a zipy – a zůstanou jen tkaniny. A z nich máme velmi kvalitní vlákna,“ uvedl k technologii předseda představenstva společnosti Robert Šimek. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 40 361 549,50 Kč, přičemž dotace dosáhla 14 126 542,32 Kč. Projekt zahrnoval nejen pořízení samotného zařízení, ale také výstavbu výrobní haly, která umožnila optimální instalaci a provoz trhací linky.

Závěry a výsledky projektu

Zásadním přínosem projektu je nejen zvýšení efektivity výroby a produktivity práce, ale i významná podpora principů trvale udržitelného rozvoje (TUR). Nová linka umožňuje společnosti zpracovávat textilní materiály s ukončenou životností a vyrábět z nich druhotné textilní suroviny, které nacházejí další uplatnění. Ukázalo se, že investice do trhací linky byla krok správným směrem. Technologie se plně osvědčila – nejen při recyklaci oděvů, ale i při zpracování méně tradičních materiálů, jako jsou například bezpečnostní pásy z automobilů. „Ty mají výhodu, že jsou velmi pevné. Přidáváme je do našich směsí, čímž materiál získává specifické mechanické vlastnosti,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Robert Šimek. Linka si poradí i s vytrhanými koberci z automobilů, které RETEX nově využívá například jako součást vrstev pro zelené střechy nebo jako akustické výplně do vlaků, praček a lednic. Lze tedy konstatovat, že se investice do trhacího stroje velmi vyplatila.