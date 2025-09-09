Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel letos Tour de France, druhý jede španělskou Vueltu. Jaké je jeho tajemství jako úspěšného trenéra?

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept? | foto: CYKLO MARKETING s.r.o.

Existuje nějaký recept na práci s mládeží? A jak se budoucí hvězda z malého žáčka vychová?

„Je mi skoro šedesát a od třinácti jezdím na kole. Bráchové taky jezdili, takže jsem vlastně celý život u cyklistiky. Chodím normálně do práce a cyklistice se věnuju při tom. Jediný recept je, že tomu musíte dávat pořád sto procent. Někdy to s těmi dětmi není jednoduché, ale chce to výdrž,“ říká zkušený trenér mládeže.

Jiří Kaňkovský se svými svěřenci. | foto: Jan Brychta

Většinou k němu přicházejí děti se zájmem o cyklistku z regionu. „Určitě osmdesát procent je z našeho kraje. Je pro mě nejlepší, když mám to děcko už od žáků až po juniory. Lépe se za ta léta integrují do týmu, zapadnou do naší cyklistické rodiny. Lépe pochopí, o čem cyklistika je. Většinu kluků, co to dotáhli zatím nejdál, jsem vedl odmala,“ popisuje Kaňkovský.

Cyklistiku však nevnímá jen jako souboj těch největších talentů, kteří míří do velkého světa. „Cyklistika je otevřená všem dětem, které si ji chtějí vyzkoušet. I proto nyní probíhá náborová kampaň Českého svazu cyklistiky pod názvem Jízda začíná. Na webu www.jizdazacina.cz si mohou rodiče i děti najít nejbližší oddíl a v září využít možnost otevřených tréninků po celé republice, což je podle mě super! Menší děti by se měly sportem hlavně bavit,“ uvádí Kaňkovský.

Výčet jeho úspěšných svěřenců je však skutečně pestrý. Pavel Bittner už září ve WolrdTour týmu Team Picnic PostNL, Jakub Otruba obléká barvy pro-kontinentální stáje Caja Rural - Seguros RGA a letos se účastí španělské Vuelty, v dalším španělském týmu Burgos Burpellet BH působí Vojtěch Kmínek, Tomáš Přidal je excelentním vrchařem a mistrem republiky z týmu Elkov Kasper.

„Nejmenší talent z těch velkých jmen měl Přidal. Ten má všechno tvrdě vydřené. Ale ve dvaceti se stal nejmladším mistrem republiky v elitní kategorii a když teď vidím, jak přijíždí čtvrtý v etapě na Aveniru, což je pro kategorii U23 obdoba Tour de France, je to nádhera. Skvělý kluk a moc bych mu přál, aby se dostal ještě někam výš, do kvalitního zahraničního týmu,“ prozrazuje Kaňkovský.

Obrovskou radost má, když každým rokem sleduje progres Pavla Bittnera. Mimochodem, donedávna měl ve svém týmu i jeho mladšího bratra Jana, který teď působí v ATT Investments.

„Pavel je hrozně skromný kluk, měl jsem ho tu devět roků. Tým s ním skvěle pracuje a jde nahoru takticky i výkonnostně. Nesnažili se ho hned utavit, ale postupně ho rozvíjejí. Myslím, že o něm v budoucnu ještě hodně uslyšíme. Nejen jako o sprinterovi, ale o i závodníkovi na velké klasiky,“ říká úspěšný mládežnický trenér.

Závodníci týmu Mapei Merida Kaňkovský. | foto: Jan Brychta

Jedním z jeho posledních klenotů je Matěj Piták. Jeden z nejlepších juniorů od nás odchází do development týmu hvězdné WorldTour stáje Visma Lease a Bike. „To je ryzí vrchař, ale dokáže zajet i časovku a zaspurtovat z menší skupiny. Už dnes patří mezi nejlepší juniory na světě a věřím, že ho nový tým bude jen posouvat dopředu,“ popisuje Kaňkovský.

Je smířen s tím, že od něj největší talenti odcházejí výš. Sám má v týmu kategorie od žáků po juniory. „Jsme omezeni maximálně na dvacet lidí. Na víc už nemám organizační ani finanční kapacity. Dělám to sám se synem, je to hodně drahý koníček. Když vidím, že od nás odchází do lepšího týmu, je to obrovská čest. Sice z toho nic nemám jako třeba ve fotbale, kdy mateřský oddíl participuje na přestupu, ale odměnou mi je, když vidím Bittnera na Tour de France. Říkám si: tak tenhle kluk jezdil devět let u mě,“ líčí trenér týmu Mapei Merida Kaňkovský a jmenuje další velké talenty: Adam Jindrák nebo Jakub Tesařík, který už je v juniorském týmu Quick Stepu.

Za roky práce s mládeží už většinou poměrně brzy pozná, zda by z jeho nového žáčka mohlo něco být. „Ale nikdy to není o jednom člověku. Chce to systematickou práci. Vždycky říkám, že musíme zasít, abychom mohli tak za tři čtyři roky sklízet. Snažím se z nich vychovat nejen dobré cyklisty, ale hlavně dobré lidi použitelné v běžném životě. Jsem třeba pedant na školu, protože život není jen o tom kole,“ dodává Jiří Kaňkovský.

Bungalov s výhledem do přírody. Spousta světla a chytrých řešení

Individuální projekt na míru nebo typový dům? Společnost GOOPAN dokáže navrhnout a postavit obojí. Tento dům připravil pro tříčlennou rodinu, která jej postavila na Písecku v Jižních Čechách.

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

U nás ve studiu vítám našeho hosta, pana Martina Ioana Košťála, zakladatele výrobce kvalitních konzerv pro psy značky LOUIE, firmy ALEMAR Food Group, Martine dobrý den. Dobrý den.

WITTE Automotive oznamuje změnu ve vedení svých českých závodů

Společnost WITTE Automotive, jeden z klíčových dodavatelů zamykacích systémů, klika dalších mechatronických řešení pro automobilový průmysl, provedla změnu ve vedení svých výrobních závodů v...

Resort Monínec: Pod značkou Nahoru a s nejmodernější bobovou dráhou

Monínec, září 2025 – Na Monínci letos začala zcela nová kapitola. Oblíbený cíl rodin i sportovců prošel výrazným rebrandingem a nyní funguje pod značkou Nahoru, kterou vlastní investiční společnost...

Sledujte diskusi odborníků na téma: Infarkt v 50? To nechcete

Vysoký krevní tlak a cholesterol patří v Česku k nejčastějším příčinám úmrtí. Jsou to tichá rizika – nebolí, ale přitom mohou výrazně zkrátit lidský život. Přitom až 80 procent srdečních onemocnění...

Třebenický park zdobí pomník vzpomínající na letce RAF

V Třebenicích na Litoměřicku vznikl netradiční pomník, který má upozornit na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války.

9. září 2025

9. září 2025

Sledujte další zářijovou odbornou diskusi lékařů

Téma zní: Zastavme epidemii závažných kardiovaskulárních onemocnění!…. aneb role prevence, včasné diagnózy a jednoduché léčby v rámci NKP 2025–2035

9. září 2025

9. září 2025

Češi a Češky, pod to se podepište! Jsme mistři

Malá země s velkými příběhy. Iniciativa Jsme mistři připomíná, proč máme být hrdí na Česko. Každý se může podepsat pod jejich manifest za svobodu a demokracii, a kromě dobrého pocitu získat šanci...

8. září 2025

8. září 2025

Plísně po zateplení domu? Proč se objevují a jak jim předejít

Zateplení domu a výměna oken patří mezi nejčastější kroky, které majitelé domů podnikají s cílem ušetřit za energie a zvýšit komfort bydlení. Jenže někdy se po renovaci může objevit nepříjemný...

8. září 2025

8. září 2025

AUTOSHOW 2025 ve Staňkově: Auta, adrenalin a rock v jednom dni

Staňkov se 20. září promění v motoristickou a hudební Mekku regionu. Dostaveníčko si tu dá 150 aut! Kromě toho jsou připraveny soutěže, testovací jízdy, hosté ze světa sportu i kultury a...

8. září 2025

8. září 2025

Je pozdě na koupi Dogecoinu? Nenechte si ujít tyto kryptoměny

V roce 2013 byl Dogecoin pouhým vtipem, ale letos se stále drží na deváté pozici ze všech kryptoměn a na první pozici v kategorii meme coinů. Nejvyšší hodnota Dogecoinu byla 0,73 USD, ale v době...

8. září 2025

8. září 2025

