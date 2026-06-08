Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Komerční sdělení
Jednou nohou v realitách, druhou na závodní trati a mezi tím rodina.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku | foto: VITOM a.s.

Váš pracovní byznys, rodina i auta působí jako jeden propojený systém. Dá se říct, že se tyhle tři světy navzájem podporují?

Určitě ano. Bez podpory doma by to nešlo a bez práce by nebylo ani na auta, ani na ten životní styl. Rodina, práce i auta tak nejsou oddělené světy, ale jedna věc, která se navzájem posiluje.

Když jste budoval Garantovaný Nájem, bylo to od začátku propojené i s vaším soukromým životem?

Byla to spíš náhoda, ale zpětně vidím, že to navazovalo na způsob, jak přemýšlím i mimo práci. První bytový dům jsme dostali vlastně díky tomu, že jsme řešili konkrétní situaci a spočítali si model tak, aby dával smysl lidsky i ekonomicky. Nešlo jen o byznys, ale i o to, že jsme chtěli vytvořit něco, co bude fungovat dlouhodobě a nebude to pro nikoho zbytečná zátěž. V tomhle se mi práce a osobní život vždy dost prolínaly.

Co je podle vás dnes největší výzva v realitním byznysu?

Lidé v obchodě. Potřebuješ obchodníka, který je technicky schopný, slušný a zároveň si věří. Nejhorší je někdo, kdo buď nevěří sám sobě, nebo naopak nemá morálku. Tu rovnováhu je těžké najít, proto u nás lidé rostou postupně. Nestačí jen umět mluvit, musíš umět i nést odpovědnost za to, co prodáváš a jak působíš na klienta. A právě tohle je rozdíl mezi průměrným a opravdu kvalitním týmem.

Jak jste se dostal k tomu, že se závodění stalo součástí vašeho života vedle práce?

Už od puberty mě bavila auta a rychlost. Pak jsem potkal Petra Cigánka a založili jsme projekt TwoZeros. Začali jsme od nuly, kupovali auta, zkoušeli je na okruzích a postupně se z koníčku stala disciplína, kterou beru úplně vážně. Nebylo to o tom jen jezdit rychle, ale naučit se tomu rozumět, zlepšovat se a posouvat hranice. Z téhle zkušenosti pak Petr vycházel dál i u svého projektu Držvolant. Pro mě nejsou závody únik z práce, ale další část života, která mě učí fungovat jinak a líp.

Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku
Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Pomáhá vám závodění i v práci?

Hodně. Závody mě učí disciplíně, rychlému rozhodování a práci s tlakem. Když se člověk pohybuje na hraně, naučí se líp odhadovat riziko i v byznysu. Navíc mě to motivuje vydělávat víc, protože chci ten sport dělat pořádně. V tom je obrovská přidaná hodnota — nejde jen o adrenalin, ale o mentalitu a schopnost fungovat pod tlakem. Člověk si díky tomu uvědomí, že rozhodnutí mají cenu a že i malá chyba může mít velký dopad.

Máte v tomhle všem nějaký strach?

Spíš pracuju s rizikem než se strachem. Důležité je znát hranice, auto i sebe. Když vím, kde je limit, nemusím se nechat svazovat strachem. Na trati i v práci se snažím postupovat promyšleně. Strach podle mě člověka brzdí, zatímco uvědomění rizika ho drží soustředěného. Nejde o to být bezhlavý, ale umět se posouvat tak, aby to mělo smysl.

Jak to bere rodina?

Bez podpory rodiny by to nešlo. Manželka není vždycky nadšená, když se chystám na další závody nebo na několik dní pryč, ale zároveň ví, že je to součást toho, jak žiju. Já se zase snažím, aby to nebylo jen o autech a práci, ale aby rodina opravdu dostávala moji pozornost a nebyla někde na okraji. Pro mě je důležité, že když jedu třeba na závody, často to jde spojit i s rodinou nebo aspoň s dovolenou. Když je doma důvěra a člověk má vedle sebe někoho, kdo jeho cestu chápe, dá se zvládnout mnohem víc. A přesně to je pro mě dlouhodobě strašně důležité.

Co vám auta dávají, co práce nedokáže?

Hlavně mi auta dávají emoci a svobodu. Není to pro mě o tom mít v garáži hezkou věc, ale o tom, co s tím autem zažiju — na okruhu, na cestě, v okamžiku, kdy se člověk opravdu soustředí a je přítomný. Jsou pro mě způsob, jak si plnit sny, ale zároveň se pořád učit, posouvat a zůstávat v pohybu. Auta mi připomínají, že život nemá být jen o výkonu a výsledcích, ale i o radosti, zážitcích a tom, že si člověk umí ten život fakt užít.

Viktor Mejzlík, @mejzlik.racer spoluzakladatel a ředitel GarantovanýNájem.cz.

Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Nejčtenější

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

Safír, titan i NFC platby: Nové Huawei Watch FIT 5 Pro vás uchvátí

Komerční sdělení
Huawei Watch FIT 5 Pro

Proč by vás měly zaujmout nové smartwatch Huawei Watch FIT 5 Pro? Protože výborně spojují prémiové zpracování, praktické funkce a zcela jednoduché ovládání. Nabízí kvalitní displej, bezkontaktní...

Libochovice zvou na léto plné zážitků. Přijďte objevovat město na Ohři

Komerční sdělení
Den s Oharkou

Malebné město Libochovice, ležící na břehu řeky Ohře v srdci Českého středohoří, nabízí návštěvníkům jedinečné spojení historie, přírody i bohatého kulturního života.

Kingspan v Hradci pokryje většinu energie z obnovitelných zdrojů

Komerční sdělení
MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Fotovoltaika na střeše, geotermální vrty, tepelná čerpadla i využití dešťové vody. Nový závod společnosti Kingspan v Hradci Králové chce ukázat, že i průmyslová výroba může fungovat úsporněji a s...

Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Komerční sdělení
Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Objevili jste na krku či v podpaží drobný výrůstek tělové barvy? Pravděpodobně jde o fibrom. Tyto nezhoubné kožní útvary sice nejsou nebezpečné, ale dokážou esteticky potrápit nebo překážet při...

Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Komerční sdělení
Chýnovská desítka láká na sport i pivo. Poběží se kolem jeskyní

Běžecké dopoledne pro celou rodinu, odpolední festival malých pivovarů, koncerty a zábava pro děti. V sobotu 13. června 2026 ožije sportovní areál a koupaliště v Chýnově pátým ročníkem oblíbeného...

8. června 2026

Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Komerční sdělení
Viktor Mejzlík: život není jen o výkonu, ale hlavně o zážitku

Jednou nohou v realitách, druhou na závodní trati a mezi tím rodina.

8. června 2026

Třídění odpadů Čechy baví a lámou rekordy. Na každého vychází 90 kilo

Komerční sdělení
Třídění odpadů Čechy baví a lámou rekordy. Na každého vychází 90 kilo

Množství odpadu, které každoročně vyprodukujeme, neustále roste, a proto je důležité ho pečlivě třídit. Jedině tak lze omezit objem odpadu končícího bez užitku na skládkách a dát odpadům šanci na...

8. června 2026

Benátská s Impulsem rozjede slovenský čtvrtek!

Komerční sdělení
Peter NAGY a INDIGO

Vůně léta, teplo a skvělá hudební atmosféra, která vás okamžitě pohltí. Oblíbený hudební festival Benátská se vrací i v letošním roce a nabídne skvělý program a nezapomenutelné zážitky.

8. června 2026

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Komerční sdělení
Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá svět techniky

Legendární automobily, historické bicykly, hasičská technika i interaktivní prvky, které si můžete sami vyzkoušet. Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě nabízí zážitky pro celou rodinu a dokazuje,...

8. června 2026

Prodejna vozidel BYD se přesouvá na Rudnou

Komerční sdělení

Pro novou značku vozidel na českém trhu jsme nejdříve otevřeli flagship showroom v obchodním centru FORUM Nová Karolina. Po úspěšném uvedení BYD na trh jsme se rozhodli přesunout prodejnu na novou...

8. června 2026

Sjednoťte domov s Doornite: Dveře, podlahy i panely v jednom stylu

Komerční sdělení
Sjednoťte domov s Doornite: Dveře, podlahy i panely v jednom stylu

Méně dodavatelů znamená méně starostí při stavbě i rekonstrukci. Společnost Doornite nabízí ucelené řešení, díky kterému sladíte dveře, podlahy i akustické panely do jednoho celku.

8. června 2026

Plzeňská Čtyřka chystá 12. června velkou show

Komerční sdělení
Jiří Korn

Speciální Koncerty na Čtyřce u sv. Jiří v pátek 12. června završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Hlavní hvězdou je nestárnoucí Jiří Korn, který na Doubravce předvede svoji show v...

8. června 2026

Od joysticku k policejnímu Ferrari. Aneb hravý červen v Auparku

Komerční sdělení
Od joysticku k policejnímu Ferrari. Aneb hravý červen v Auparku

Milujete počítačové hry, legendární Mafii a zajímáte se o novinky a tvůrce? Navštivte Play the Game v Auparku a potkejte Mikoláše Tučka nebo Vladimíra Šimůnka. Jakmile skončí poslední level, čeká vás...

8. června 2026

Daň z družstevního bytu, neplatiči i bezpečný prodej. Co teď řeší realitní trh?

RR20260604

Daň z prodeje družstevního bytu, vliv dálnice D3 na ceny nemovitostí, hodnota nemovitosti podle účelu, práva vlastníků pozemků, nájemní trh, rozkaz k vyklizení, bezpečný prodej i vzdělávání makléřů....

6. června 2026  5:07

Český výrobce markýz, pergol, zip screenů a rolet

Komerční sdělení
BOHEMIAFLEX CS

Bohemiaflex CS je česká firma s dlouholetou tradicí sahající až do 60. let. Jsme významný hráč na trhu stínící techniky. Naše dlouhodobé stabilní produktové portfolio zajišťuje technickou a servisní...

6. června 2026

O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

Komerční sdělení
McDCup 2026

Praha, 2. června 2026 – McDonald’s Cup, největší školní sportovní projekt v Česku, zná své vítěze. Nejlepší týmy z celé České republiky se utkaly v rámci Svátku fotbalu na Městském stadionu v...

6. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.