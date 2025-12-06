Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Čipovky lze využít na osmi střediscích společnosti, včetně obou ledových ploch Lužánky a Vodova, které jsou v provozu od konce listopadu. Jsou přenosné, zaplatíte s nimi i občerstvení a veškerou manipulaci můžete provádět online či prostřednictvím naší aplikace. Zkrátka ideální dárek! Jedinou podmínkou pro získání slevy je nabití čipovek minimálně na 1000 korun, v nabídce jsou varianty pro děti, dospělé i seniory.
Když už jsme nakousli kluziště – obě oblíbené ledové plochy nabízejí kromě standardního bruslení i dvě jedinečné akce. Tou první je Mikuláš na ledě na kluzišti Vodova, který proběhne v pátek 5. prosince. Ve dvou blocích (15 až 17 hodin, 18 až 20 hodin) můžete potkat Mikuláše i s bohatou nadílkou a pořádnou porcí zábavy.
Na lužáneckém ledě si pak 14. prosince můžete užít Adventní neděli s krasobruslařským vystoupením a soutěžemi pro celou rodinu. Vstup je v bloku od 15 do 17 hodin zdarma! A zadarmo se podává i nealkoholický punč pro zahřátí.
S čipovkami i do bazénů
Nezůstaneme ovšem jen u kluzišť. 11. prosince vás rádi pozveme do kohoutovického Aquaparku na akci Plaveme na vánoce. Na programu budou soutěže, vodní diskotéka, netradiční atrakce, unikátní střešní bazén a pro dospělé i děti bude připraven nápoj na zahřátí. Děti do 14 let včetně mají vstup na akci zdarma. Akce probíhá od 14 do 20 hodin.
Také v zimních měsících můžete samozřejmě naplno využívat i naše bazény, sauny a wellness ve střediscích Bazény Lužánky, Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Bazén Ponávka a zmíněný Aquapark Kohoutovice. A ano, i zde platí naše čipovky!
Více informací o provozu jednotlivých středisek naleznete na webu www.starez.cz.