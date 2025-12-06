Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Komerční sdělení
Váháte ještě nad vánočním dárkem? Máme pro vás jeden tip – čipové hodinky od STAREZ – SPORT, a.s. S těmito hodinkami ušetří návštěvník 20 % při každém vstupu na sportoviště.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s. | foto: STAREZ - SPORT, a.s.

Čipovky lze využít na osmi střediscích společnosti, včetně obou ledových ploch Lužánky a Vodova, které jsou v provozu od konce listopadu. Jsou přenosné, zaplatíte s nimi i občerstvení a veškerou manipulaci můžete provádět online či prostřednictvím naší aplikace. Zkrátka ideální dárek! Jedinou podmínkou pro získání slevy je nabití čipovek minimálně na 1000 korun, v nabídce jsou varianty pro děti, dospělé i seniory.

Když už jsme nakousli kluziště – obě oblíbené ledové plochy nabízejí kromě standardního bruslení i dvě jedinečné akce. Tou první je Mikuláš na ledě na kluzišti Vodova, který proběhne v pátek 5. prosince. Ve dvou blocích (15 až 17 hodin, 18 až 20 hodin) můžete potkat Mikuláše i s bohatou nadílkou a pořádnou porcí zábavy.

Na lužáneckém ledě si pak 14. prosince můžete užít Adventní neděli s krasobruslařským vystoupením a soutěžemi pro celou rodinu. Vstup je v bloku od 15 do 17 hodin zdarma! A zadarmo se podává i nealkoholický punč pro zahřátí.

Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

S čipovkami i do bazénů

Nezůstaneme ovšem jen u kluzišť. 11. prosince vás rádi pozveme do kohoutovického Aquaparku na akci Plaveme na vánoce. Na programu budou soutěže, vodní diskotéka, netradiční atrakce, unikátní střešní bazén a pro dospělé i děti bude připraven nápoj na zahřátí. Děti do 14 let včetně mají vstup na akci zdarma. Akce probíhá od 14 do 20 hodin.

Také v zimních měsících můžete samozřejmě naplno využívat i naše bazény, sauny a wellness ve střediscích Bazény Lužánky, Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Bazén Ponávka a zmíněný Aquapark Kohoutovice. A ano, i zde platí naše čipovky!

Více informací o provozu jednotlivých středisek naleznete na webu www.starez.cz.

Nejčtenější

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Komerční sdělení
Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Váháte ještě nad vánočním dárkem? Máme pro vás jeden tip – čipové hodinky od STAREZ – SPORT, a.s. S těmito hodinkami ušetří návštěvník 20 % při každém vstupu na sportoviště.

6. prosince 2025

33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Komerční sdělení

V posteli trávíme až 1/3 života, proto se investice do lůžka dlouhodobě vyplatí. Spánek je klíčem k regeneraci. Zjistěte, jak se díky zakázkové výrobě stanete architektem vlastní postele. Ta přispěje...

5. prosince 2025

Stala se CEO během rodičovské. Lenky příběh bourá byznysové stereotypy

Komerční sdělení

Lenka Švihálková je už dva roky CEO SmartEmailingu, technologické firmy, která vyvíjí platformu pro e-mail marketing.

5. prosince 2025

Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Komerční sdělení
Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Bosch podporuje technické vzdělávání mládeže a dětí.

5. prosince 2025

Dříve teplo jasnou samozřejmostí, dnes drahou záležitostí

Komerční sdělení

Ještě před pár lety bylo pro většinu z nás teplo v domácnosti samozřejmostí. Stačilo otočit kohoutkem, zapnout kotel a na účtu za energie se to nijak dramaticky neprojevilo. Rok 2025 ale ukazuje, že...

5. prosince 2025

Josef Grill spouští startup s ambicí přepsat pravidla evropského trhu

Komerční sdělení

Internetový vizionář Josef Grill spouští nový startup SODEW s ambicí přepsat evropský trh. Projekt postavený na zázemí WEDOSu nabízí rychlý hosting s WordPressem a startuje expanzi v Polsku. Přechod...

4. prosince 2025  15:30

Zhodnoťte svou nemovitost s realitní kanceláří, která myslí jinak

Komerční sdělení
Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav se rozrůstá a s ní i příležitosti pro majitele nemovitostí. Právě zde otevírá svou novou pobočku realitní síť EVROPA , která přináší nejen profesionální služby a zázemí stabilní...

4. prosince 2025  4:15

Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Komerční sdělení
Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Nebezpečné choroby šířené potkany ohrožují tisíce domácností. Leptospiróza, mor či tularémie jsou jen některé z rizik. Deratizace a hubení potkanů musí být provedeny odborně a včas. Profesionální...

4. prosince 2025

NYT: Expo jako společné vytváření budoucí společnosti, část první

Komerční sdělení
Návštěvníci se večer vydávají směrem k východu z areálu výstavy Expo 2025.

Od nejdůležitějších událostí po navázané kontakty – zde najdete vše, co se na Expo 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai odehrálo, ať už plánované, nebo nečekané, pro případ, že jste to zmeškali....

4. prosince 2025

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

4. prosince 2025

Ředitele uvedl do světa umělé inteligence odborník Jan Romportl

Komerční sdělení
AI školení pro ředitele střeních škol

Workshop pro ředitele středních škol uspořádal Ústecký kraj v rámci projektu Návrat do budoucnosti. Uznávaný odborník na umělou inteligenci Jan Romportl na něm účastníkům vysvětlil zajímavé a...

4. prosince 2025

Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Vimperský závod Rohde & Schwarz tento týden přivítal svého tisícího zaměstnance. Symbolické uvítání pod vedením závodu zdůraznilo význam tohoto důležitého milníku a navázalo na 25 let růstu, inovací...

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.