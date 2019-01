Vadí vám dioptrické brýle při lyžování? Máme pro vás elegantní řešení

Elegantní řešení tohoto problému vám poradí primářka Věra Kalandrová z oční kliniky Lexum v Brně.

Zejména mladí a aktivní lidé s očními problémy často řeší, jak nahradit nepraktické nošení brýlí, tedy zda používat kontaktní čočky nebo jít na laserový zákrok. Kontaktní čočky, které představují jednu z možností, jak korigovat oční vadu bez použití dioptrických brýlí, jsou alternativou pro sportovce, ale i pro osoby, které zkrátka brýle nechtějí nosit a jít na laserovou operaci se zatím nerozhodli. Jen málokdo si však uvědomuje všechna rizika, která při nesprávném užívání a především při nedodržování hygieny během manipulace s čočkami mohou hrozit vašim očím.

Dnešní čočky jsou sice vyráběny z (pro oko) velmi komfortních materiálů, přesto se mohou vyskytnout komplikace, které si paradoxně ve valné většině nositel způsobí sám, nejčastěji nesprávnými návyky při nošení a péčí o kontaktní čočky.

„Nosíte-li čočky, neměli byste o nich v oku prakticky ani vědět. Jakmile je začnete pociťovat, může být něco špatně. O rizicích spojených s nošením čoček se mluví velmi málo, přitom následky špatné hygieny a následné infekce mohou být fatální a skončit závažným poškozením oka a zrakové ostrosti,“ upozorňuje primářka Věra Kalandrová z oční kliniky Lexum v Brně.

Nejzávažnější komplikací při nošení kontaktních čoček jsou oční infekce. Mohou být způsobeny bakteriemi, plísněmi i viry, které se bohužel vyskytují úplně všude kolem nás. Závažným onemocněním je rohovkový vřed, který vzniká průnikem mikroorganismů porušeným epitelem rohovky do hlubších vrstev. To se bohužel může stát velmi snadno, neboť čočky zcela přirozeně způsobují drobné mechanické oděrky na rohovce, které pro nezvané hosty představují doslova pozvánku. Infekce může proniknout i do hlubších vrstev oka, proto je nutná včasná a intenzivní léčba.

Primářka Věra Kalandrová z oční kliniky Lexum v Brně | foto: LEXUM

„Pokud léčbu zanedbáte nebo antibiotika nezaberou, může dojít až k proděravění rohovky, které je možné řešit jedině okamžitou transplantací. I pokud je léčba úspěšná, na rohovce zůstane po zhojení vředu jizva, která většinou nepříznivě ovlivní vidění,“ říká primářka Věra Kalandrová. Elegantním řešením každodenních problémů s brýlemi nebo kontaktními čočkami je laserová operace očí.

Pomocí refrakčního zákroku na oční klinice Lexum se můžete spolehlivě a bezpečně zbavit téměř jakéhokoliv počtu dioptrií. Laserový zákrok trvá pouhých několik desítek sekund a je bezbolestný. Navíc je laserová operace již po několika letech ekonomicky výhodnější než nákup dioptrických brýlí a kontaktních čoček.