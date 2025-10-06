Ušetřete statisíce a pomozte dobré věci. SMERO nabízí náhradní plnění

Zaměstnáváte 25 a více lidí? Pak vám zákon ukládá zajistit pracovní místo zdravotně znevýhodněným osobám, nebo platit státu invalidní daň. Anebo si můžete objednat vybavení pro provozy a kanceláře u zavedené české firmy a vyhrát dvakrát.

Ušetřete statisíce a pomozte dobré věci. SMERO nabízí náhradní plnění | foto: SMERO, spol. s.r.o.

9 fotografií

„Prodáváme jen to, co vám přinese užitek, vyřeší problém, zjednoduší práci, ušetří čas nebo peníze.“ Tak zní na první pohled jednoduché, ale pro zákazníky velmi podstatné krédo společnosti SMERO, předního českého dodavatele kancelářských potřeb a souvisejícího vybavení firem, škol a provozů. Kromě obchodní centrály s velkoskladem v Rajhradu u Brna má dalších pět poboček, tisíce produktů v e-shopu a přes 250 zaměstnanců.

A ne ledajakých. „Více než polovina pracovních míst u nás patří zdravotně znevýhodněným lidem, kteří pracují napříč celou firmou, tedy coby řidiči, skladníci, obchodníci, účetní či asistentky. A hlavně v naší chráněné dílně. Ceníme si jejich pracovitosti a máme radost, že tu s námi můžou být. Oni naopak oceňují možnost smysluplného a férového pracovního uplatnění a v neposlední řadě i skvělý kolektiv,“ říká obchodní ředitel SMERO Tomáš Balog.

Společně pak kromě klasických kancelářských potřeb nabízejí zákazníkům i papírovou hygienu a drogerii (zásobníky, dávkovače, profesionální i domácí čističe), reklamní a dárkové předměty, nábytek včetně 3D návrhu, obalové materiály, ochranné pracovní pomůcky, nástroje k archivaci (pořadače, úložné boxy a krabice, stojany na časopisy a vizitkáře) a prezentaci (nástěnky, vitríny, stojany na letáky, tabule nebo flipcharty) či kancelářskou techniku (skartovačky, tiskárny, laminátory, vazače nebo řezačky) a školní potřeby.

SMERO

zelená linka: 800 155 111, zákaznická linka: 511 200 239, e-mail: objednavky@smero.cz

Centrála BRNO: průmyslová zóna Rajhrad, Stará pošta 980
HODONÍN, včetně prodejny: Velkomoravská 83a
BŘECLAV, včetně prodejny: Bratislavská 3150/30
KUTNÁ HORA, včetně prodejny: Ortenova 63
OSTRAVA, prodejna Praktik Papír: Poděbradova 99a
OSTRAVA: Nad Porubkou 2273/23

A ještě v jednom ohledu je SMERO ve své nabídce unikátní. Pokud má jakákoliv firma více než 25 zaměstnanců, je její zákonnou povinností zaměstnat zdravotně znevýhodněné osoby, nebo platit státu tzv. invalidní daň. Existuje ale i třetí možnost – náhradní plnění. To jsou produkty nebo služby od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 procent zdravotně znevýhodněných osob. Nákupem od nich pak firmy splní svou povinnost, navíc podpoří už existující pracovní místa lidí, kteří mají na trhu různá omezení.

Právě SMERO je v tomto směru více než zavedené. „Jsme ministerstvem práce a sociálních věcí uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Díky tomu dokážeme poskytovat náhradní plnění, které lze čerpat na celý náš sortiment,“ zdůrazňuje ředitel Balog. Na invalidní dani pak díky tomu firmy ušetří statisíce korun ročně. Kolik přesně zájemci zjistí na speciální kalkulačce.

Plánujete obdarovat svoje zaměstnance nebo obchodní partnery? Nebo snad obměnit kancelářský nábytek a židle? Potřebujete vybavit novými zásobníky papírové hygieny a dávkovači? Vybrat do nich ty správné náplně, nebo čisticí prostředky? Není nic snadnějšího než cokoliv z toho pořídit u společnosti SMERO s náhradním plněním. Stačí se jen obrátit na její obchodní zástupce a oni už s vámi vyřeší vše od A až do Z.

Nakupujte na eshop.smero.cz

S nastavením účtu a první objednávkou přes e-shop vám rádi pomůžou obchodní zástupci firmy, kteří individuálně řeší potřeby zákazníků. A jak přesně spolupráce probíhá?

1) Náš obchodní zástupce zjistí, jaké jsou vaše představy a požadavky.
2) Doporučí vám vhodné produkty a ideální způsob zásobování.
3) Obchodní zástupce vám pomůže s první objednávkou a nastaví e-shop na míru.
4) Pokud objednáte do 12:00 hod., druhý den máte zboží v kanceláři.

Pokud zákazníci nehledají jen zmíněné zboží, SMERO nabízí také nepřeberné množství reklamních předmětů a v chráněné dílně vznikají i unikáty s duší. Tamní pracovníci s láskou a pečlivostí vytvářejí dárková balení, jež mají šmrnc a třeba také gravírování, které elegantním způsobem dodá každému dárku osobitost a trvalost. Laserem se tu zvěčňují loga, fotografie, věnování nebo slogany do dřeva, překližky, papíru či kartonu. Vždy na míru a unikátně. SMERO tak dodává produkty, které potěší nejen vzhledem, ale i svou jedinečností.

„Naše práce není o jen o vzhledu – je o poctivosti, lidském přístupu a důvěře v šikovnost lidí, kteří to v životě nemají jednoduché,“ vyzdvihuje obchodní ředitel.

