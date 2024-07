Umění lidi spojuje. Připravit výstavu v Domě umění může trvat i roky

Jako dítě ráda kreslila, ale umělecké ambice se v ní nikdy neprobudily. Zvlášť když už ve škole i díky talentované spolužačce poznala, že její vztah k umění bude o něčem jiném. „Kamarádka uměla skvěle malovat a kreslit a já viděla ten obrovský rozdíl v našich výtvorech. A právě tohle mě už tehdy bavilo – dívat se na umění,“ usmívá se kunsthistorička Marika Svobodová, jež pracuje jako kurátorka v Domě umění města Brna, městské galerii věnující se oblasti soudobé výtvarné kultury. Během svého působení už zde připravila řadu autorských výstav, například děl Jiřího Thýna, Anny Hulačové, Jaromíra Novotného, Jana Ambrůze nebo Jimeny Mendozy, a několik tematických výstav zaměřených na současné malířství a sochařství.

Co všechno obnáší práce kurátora?

Kurátor byl v původním významu člověk, který opatruje sbírky, a péče je stejně důležitá i ve vztahu k umělcům a výstavám. Kurátory vnímám jako prostředníky mezi umělci či uměním a veřejností. Pomáhají zprostředkovat a přiblížit umělecký záměr lidem co nejvhodnější formou. Sami se přitom mohou stát součástí celého tvůrčího procesu a spoluautory sdělení, které každá výstava nese. Jejich činnost často zahrnuje jak teoretickou a koncepční práci, tak praktické a produkční úkoly a někdy také instalační dovednosti.

Jak jste se k téhle práci dostala vy?

Už v době studií dějin umění na brněnské filozofické fakultě jsem přišla do kontaktu s galerií a aukčním domem Sýpka. Zde jsem potom dlouhodobě pracovala a zaměřovala se na určování, popisování a výběr výtvarných a sochařských děl. To byla velká praktická škola, protože jsem měla v rukou obrovské množství nejrůznějších děl. Práce mě bavila, ale obchodní stránka a samotné aukce mi byly víceméně cizí. Proto jsem využila možnosti spolupráce na přípravě několika větších výstavních projektů v Domě umění, které pak vyústily v pracovní příležitost.

Přibližte kurátorův pracovní den...

Je velmi pestrý. Někdy zahrnuje návštěvy ateliérů a komunikace s umělci, grafiky a kolegy z Domu umění nebo s veřejností na komentovaných prohlídkách, někdy soustředěné studium a psaní textů, jindy zase organizační i produkční povinnosti, vyřizování e-mailů a koordinační pracovní schůzky. A často je to všechno dohromady. Hodně intenzivní jsou dny samotné instalace výstavy, kde je potřeba být u všeho od začátku až do konce a reagovat na vzniklé situace. Zároveň je to nejlepší část práce, kdy se všechny předchozí plány a představy zhmotňují do konkrétní podoby.

Kolik času zabere příprava výstavy?

U větších a náročnějších výstav může příprava trvat i jeden až dva roky. Je to opravdu dlouhodobý a komplexní proces, řeší se celková koncepce výstavy, výběr děl, zápůjčky, ale často také vznik nových prací, architektura výstavy, doprovodné programy, natáčení rozhovorů, tvorba videí, tiskovin a katalogů a mnoho dalšího. Také proto by realizace nikdy nebyla možná bez úzké spolupráce celého týmu, který se na přípravách podílí od samého počátku až do skončení výstavy.

Kdy máte jasno, jak bude expozice vypadat?

Vše má velmi živý průběh, do něhož vstupuje celá řada nepředvídatelných okolností a změn, finální podoba se někdy proměňuje ještě během samotné instalace výstavy před zahájením. To je pak docela dobrodružství.

Dá se stručně vystihnout, co mohou návštěvníci vídat v Domě umění?

Zaměřujeme se především na autorské a tematické výstavy současných českých i mezinárodních umělců a umělkyň různých generací – od etablovaných po mladé a začínající tvůrce. Příležitostně představujeme také významné nežijící umělecké osobnosti, jejichž dílo je stále živé a podnětné pro současnou kulturu, a sledujeme také autory a umělecké fenomény spojené s místním prostředím.

Předpokládám, že nezůstává „jen“ u výstav…

Velká pozornost je zaměřena na doprovodný program, jedná se o komentované prohlídky s umělci a kurátory, prezentace a přednášky či performativní umělecké aktivity. Dále jsou to edukační programy a mezigenerační výtvarné workshopy. Online zpřístupňujeme videa, rozhovory a podcasty k výstavám a také databázi archivních výstav s digitalizovanými dokumenty. Jednou za dva roky pořádáme pro veřejnost letní přehlídku současného umění ve veřejném prostoru města Brno Art Open. A v průběhu celého roku připravujeme architektonické procházky a přednášky v rámci projektu BAM (Brněnský architektonický manuál).

Co máte na umění obecně nejraději?

Umění nám něco důležitého ukazuje. Něco, co jsme předtím neznali, nebo si ani nedokázali představit. Tím je nesmírně obohacující. Může mít přitom jakoukoliv podobu. Umění navíc umí lidi spojovat – vytváří spřízněnost, porozumění a blízkost bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. To je asi ta nejlepší zkušenost a potěšení, kterou mi moje práce přináší.