Teplárny Brno: Srdce energetického ekosystému moderního města

Komerční sdělení
Teplárny Brno letos oslavily 95 let své existence. Z tradičního dodavatele tepla se za tu dobu staly moderním poskytovatelem komplexních energetických služeb: tepla, elektřiny, plynu, chladu, technologické infrastruktury i veřejné e-mobility.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Teplárny Brno a.s.

Díky tomu mohou obcím, firmám i institucím nabídnout řešení, která jsou technologicky provázaná, ekonomicky předvídatelná a dlouhodobě udržitelná.

Moderní městská energetika dnes není souborem samostatných technologií, ale provázaným ekosystémem. Horkovod stabilizuje zásobování teplem, dobíjecí stanice podporují čistší dopravu, sdílené energetické služby optimalizují spotřebu a obnovitelné zdroje zvyšují soběstačnost celého města. Teplárny Brno tento ekosystém dlouhodobě rozvíjejí a potvrzují, že energie může být chytrým nástrojem městského rozvoje.

Horkovod z Dukovan: projekt s mezinárodním přesahem

Teplárny Brno se letos představily na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace jako moderní městská energetická firma, která dokáže propojit tradici, inovace a strategické investice s konkrétními přínosy pro podniky, městské části i obyvatele. A právě projekt Tepláren patřil mezi nejvýraznější momenty české účasti.

Horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany totiž umožní Teplárnám Brno od roku 2032 zásobovat město stabilním, bezpečným a nízkoemisním teplem. Generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon představil celý koncept osobně. Tento projekt se stal jedním z nejdiskutovanějších témat celé české prezentace na EXPO. Vzbudil pozornost odborníků z Evropy i Asie, dotazovali se na něj zástupci Japonska, Číny i Austrálie a potvrdil, že městská energetika v Brně je schopna realizovat projekty, které mají mezinárodní přesah.

Aby mohl projekt přejít z vize do realizace, uzavřely v říjnu Teplárny Brno smlouvu se společností AFRY CZ na kompletní projektovou dokumentaci. Ta vznikne během 21 měsíců a samotná stavba má začít v roce 2027. Horkovod se stane klíčovým zdrojem tepla pro více než 110 tisíc domácností a každoročně sníží emise CO₂ o 135 tisíc tun. „Jde o největší energetickou investici v historii města a zásadní krok k větší soběstačnosti i čistšímu ovzduší. Opět jsme blíže k cíli zajistit pro Brno stabilní, nízkoemisní a bezpečné teplo z jádra. Věřím, že jeho přínosy ocení jak developeři, tak městské části i koncoví zákazníci,“ doplňuje Petr Fajmon.

E-mobilita: nový pilíř městské energetiky

Zatímco horkovod představuje strategickou osu budoucího vytápění, druhý pilíř moderní energetiky roste přímo v ulicích města. Teplárny Brno dnes provozují více než sto veřejných dobíjecích stanic a do roku 2030 plánují minimálně pět set. Vizí je, aby měl každý řidič elektromobilu dobíjecí stanici v docházkové vzdálenosti.

Velké dobíjecí huby pro rychlou a pohodlnou mobilitu

Kromě běžných AC stanic (vhodných pro pomalé dobíjení) budují Teplárny Brno i velké dobíjecí huby, kde se potkává několik výkonových úrovní dobíjení. První vznikl v Academy Parku na Veveří. Nabízí čtyři rychlé DC stanice s výkonem až 160 kW, šestnáct AC stanic a bezplatné parkování po dobu dobíjení. Dalším velkým projektem je dobíjecí hub Červený mlýn u nákupního centra Cimburkova, který v první etapě nabídne jedenáct DC stanic a stane se největším hubem v regionu.

Pilotní český unikát: stanice ukrytá ve stožáru

Teplárny Brno a Technické sítě Brno uvedly do provozu také český unikát – první dobíjecí stanici integrovanou přímo do stožáru veřejného osvětlení. Pilotní instalace v ulici Marie Majerové nabízí plnohodnotné AC dobíjení o výkonu 22 kW, aniž by přidávala nové prvky do veřejného prostoru. Po fázi testování obě společnosti vyhodnotí její provoz a vytipují další vhodné lokality pro rozšíření této technologie.

E-mobilita je však více než jen technologie. Jde o systém, který vyžaduje plánování, investice, spolupráci s městskými částmi i stabilní energetické zdroje. Teplárny Brno mohou díky vlastní výrobě elektřiny rozvíjet dobíjecí infrastrukturu jako organickou součást celého energetického ekosystému města.

Jsme vaše energie | Teplárny Brno

Stabilní cena tepla: závazek pro další generace

Teplárny Brno dlouhodobě dokazují, že moderní energetika může být nejen ekologická a inovativní, ale také předvídatelná. Cenu tepla držely stabilní i v době, kdy se v mnoha jiných městech dramaticky zdražovalo, a za poslední dva roky ji dokonce třikrát snížily.

Budoucí stabilitu umožní zejména nové zdroje, které nepodléhají emisním povolenkám – horkovod z Dukovan, biomasa a odpadní teplo. Tyto zdroje snižují závislost na plynu a vytvářejí pevný základ pro udržitelnou cenu tepla i v dalších dekádách.

Současně pokračují rozsáhlé investice do modernizace soustavy. Teplárny Brno každoročně investují stovky milionů korun do obnovy infrastruktury, zejména do nahrazování původních parovodů moderními horkovody. Z původních 96 kilometrů zbývá vyměnit už jen jedenáct, přičemž každý nový úsek přináší výrazné snížení emisí. Na Brně-sever vyrůstá nový biomasový kotel, který sníží potřebu plynu a díky železniční dopravě paliva nezatěžuje okolí prachem ani hlukem.

Energie, která mění město

Horkovod posílí stabilitu teplárenské soustavy. Dobíjecí infrastruktura zlepší kvalitu ovzduší i dopravní komfort. Společná energetická řešení pomohou optimalizovat spotřebu i náklady veřejných budov a firem. Obnovitelné zdroje zvýší energetickou soběstačnost Brna.

Teplárny Brno tak přesvědčivě ukazují, že moderní energetika není jednorozměrná služba, ale komplexní systém, který podporuje rozvoj města i celého regionu. A pokud existuje město, kde energie dostává nový směr, je to právě Brno díky svým Teplárnám.

Nejčtenější

Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Komerční sdělení
Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Po rozsáhlé rekonstrukci se v centru západočeské metropole znovu otevřela prodejna Rock Point Plzeň. Ta je největším specializovaným outdoorovým centrem v Plzeňském kraji.

Dva bratři se z rodinného truhlářství vydali vlastní cestou

Komerční sdělení
Bratři Martin a Roman Parolkovi

Bratři Martin a Roman Parolkovi se z hájemství truhlárny svého otce odvážně vrhli do světa online byznysu, kterému zpravidla dominují obří hráči.

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

V Paskově pokračuje obnova historických zámeckých budov i parku

Komerční sdělení
Dům porybného před zahájením rekonstrukce v lednu 2025

Po dlouhých letech pečlivé přípravy, projektování a shánění potřebných finančních prostředků se paskovský zámek letos na jaře konečně dočkal zahájení tolik očekávané a nezbytné rekonstrukce.

Chomutov hledá ředitele či ředitelku svého zooparku

Komerční sdělení

Zoopark Chomutov, nacházející se v těsné blízkosti Kamencového jezera, je největší zoologickou zahradou v České republice, alespoň co do rozlohy – má totiž neuvěřitelných 112 hektarů.

14. listopadu 2025

Teplárny Brno: Srdce energetického ekosystému moderního města

Komerční sdělení

Teplárny Brno letos oslavily 95 let své existence. Z tradičního dodavatele tepla se za tu dobu staly moderním poskytovatelem komplexních energetických služeb: tepla, elektřiny, plynu, chladu,...

14. listopadu 2025

Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Komerční sdělení
Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Češi se začínají učit novému typu domácí pohody. Nejde o to, aby se kuchyň proměnila v laboratoř umělé inteligence, ale aby doma všechno dávalo trochu větší smysl. Znáte pojem neviditelná zátěž?

14. listopadu 2025

Revoluce v advokátních úschovách realitních financí

Komerční sdělení
Advokátní úschova

Novela Advokátního zákona přináší vyšší ochranu klientů při realitních transakcích. Ačkoliv její hlavní část nabyla účinnosti již v dubnu 2025, klíčový prvek - Garanční fond České advokátní komory -...

13. listopadu 2025  1:06

Zákazníci budou šetřit stovky korun za dodávku elektřiny i příští rok

Komerční sdělení

Zákazníci společnosti E.ON budou mít nižší ceny za dodávku energií i v roce 2026.

13. listopadu 2025

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

13. listopadu 2025

Východní Krušnohoří chráníme společně: Lesy ČR a kraj podepsaly dohodu

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (vlevo) a generální ředitel Lesů ČR...

Ochrana přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a jejím nejbližším okolí je cílem dohody, kterou podepsali v Ústí nad Labem generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík s...

13. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

12. listopadu 2025

Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Komerční sdělení
Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Už jen do 30. listopadu je možné přihlásit diplomovou nebo disertační práci do Ceny Wernera von Siemense 2025 a vyhrát až 70 tisíc korun. Do soutěže je možné přihlásit absolventské práce z...

12. listopadu 2025

Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Komerční sdělení
Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Už jen do 30. listopadu je možné přihlásit diplomovou nebo disertační práci do Ceny Wernera von Siemense 2025 a vyhrát až 70 tisíc korun. Do soutěže je možné přihlásit absolventské práce z...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.