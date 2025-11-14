Teplárny Brno: Srdce energetického ekosystému moderního města

Díky tomu mohou obcím, firmám i institucím nabídnout řešení, která jsou technologicky provázaná, ekonomicky předvídatelná a dlouhodobě udržitelná.
Moderní městská energetika dnes není souborem samostatných technologií, ale provázaným ekosystémem. Horkovod stabilizuje zásobování teplem, dobíjecí stanice podporují čistší dopravu, sdílené energetické služby optimalizují spotřebu a obnovitelné zdroje zvyšují soběstačnost celého města. Teplárny Brno tento ekosystém dlouhodobě rozvíjejí a potvrzují, že energie může být chytrým nástrojem městského rozvoje.
Horkovod z Dukovan: projekt s mezinárodním přesahem
Teplárny Brno se letos představily na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace jako moderní městská energetická firma, která dokáže propojit tradici, inovace a strategické investice s konkrétními přínosy pro podniky, městské části i obyvatele. A právě projekt Tepláren patřil mezi nejvýraznější momenty české účasti.
Horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany totiž umožní Teplárnám Brno od roku 2032 zásobovat město stabilním, bezpečným a nízkoemisním teplem. Generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon představil celý koncept osobně. Tento projekt se stal jedním z nejdiskutovanějších témat celé české prezentace na EXPO. Vzbudil pozornost odborníků z Evropy i Asie, dotazovali se na něj zástupci Japonska, Číny i Austrálie a potvrdil, že městská energetika v Brně je schopna realizovat projekty, které mají mezinárodní přesah.
Aby mohl projekt přejít z vize do realizace, uzavřely v říjnu Teplárny Brno smlouvu se společností AFRY CZ na kompletní projektovou dokumentaci. Ta vznikne během 21 měsíců a samotná stavba má začít v roce 2027. Horkovod se stane klíčovým zdrojem tepla pro více než 110 tisíc domácností a každoročně sníží emise CO₂ o 135 tisíc tun. „Jde o největší energetickou investici v historii města a zásadní krok k větší soběstačnosti i čistšímu ovzduší. Opět jsme blíže k cíli zajistit pro Brno stabilní, nízkoemisní a bezpečné teplo z jádra. Věřím, že jeho přínosy ocení jak developeři, tak městské části i koncoví zákazníci,“ doplňuje Petr Fajmon.
E-mobilita: nový pilíř městské energetiky
Zatímco horkovod představuje strategickou osu budoucího vytápění, druhý pilíř moderní energetiky roste přímo v ulicích města. Teplárny Brno dnes provozují více než sto veřejných dobíjecích stanic a do roku 2030 plánují minimálně pět set. Vizí je, aby měl každý řidič elektromobilu dobíjecí stanici v docházkové vzdálenosti.
Velké dobíjecí huby pro rychlou a pohodlnou mobilitu
Kromě běžných AC stanic (vhodných pro pomalé dobíjení) budují Teplárny Brno i velké dobíjecí huby, kde se potkává několik výkonových úrovní dobíjení. První vznikl v Academy Parku na Veveří. Nabízí čtyři rychlé DC stanice s výkonem až 160 kW, šestnáct AC stanic a bezplatné parkování po dobu dobíjení. Dalším velkým projektem je dobíjecí hub Červený mlýn u nákupního centra Cimburkova, který v první etapě nabídne jedenáct DC stanic a stane se největším hubem v regionu.
Pilotní český unikát: stanice ukrytá ve stožáru
Teplárny Brno a Technické sítě Brno uvedly do provozu také český unikát – první dobíjecí stanici integrovanou přímo do stožáru veřejného osvětlení. Pilotní instalace v ulici Marie Majerové nabízí plnohodnotné AC dobíjení o výkonu 22 kW, aniž by přidávala nové prvky do veřejného prostoru. Po fázi testování obě společnosti vyhodnotí její provoz a vytipují další vhodné lokality pro rozšíření této technologie.
E-mobilita je však více než jen technologie. Jde o systém, který vyžaduje plánování, investice, spolupráci s městskými částmi i stabilní energetické zdroje. Teplárny Brno mohou díky vlastní výrobě elektřiny rozvíjet dobíjecí infrastrukturu jako organickou součást celého energetického ekosystému města.
Jsme vaše energie | Teplárny Brno
Stabilní cena tepla: závazek pro další generace
Teplárny Brno dlouhodobě dokazují, že moderní energetika může být nejen ekologická a inovativní, ale také předvídatelná. Cenu tepla držely stabilní i v době, kdy se v mnoha jiných městech dramaticky zdražovalo, a za poslední dva roky ji dokonce třikrát snížily.
Budoucí stabilitu umožní zejména nové zdroje, které nepodléhají emisním povolenkám – horkovod z Dukovan, biomasa a odpadní teplo. Tyto zdroje snižují závislost na plynu a vytvářejí pevný základ pro udržitelnou cenu tepla i v dalších dekádách.
Současně pokračují rozsáhlé investice do modernizace soustavy. Teplárny Brno každoročně investují stovky milionů korun do obnovy infrastruktury, zejména do nahrazování původních parovodů moderními horkovody. Z původních 96 kilometrů zbývá vyměnit už jen jedenáct, přičemž každý nový úsek přináší výrazné snížení emisí. Na Brně-sever vyrůstá nový biomasový kotel, který sníží potřebu plynu a díky železniční dopravě paliva nezatěžuje okolí prachem ani hlukem.
Energie, která mění město
Horkovod posílí stabilitu teplárenské soustavy. Dobíjecí infrastruktura zlepší kvalitu ovzduší i dopravní komfort. Společná energetická řešení pomohou optimalizovat spotřebu i náklady veřejných budov a firem. Obnovitelné zdroje zvýší energetickou soběstačnost Brna.
Teplárny Brno tak přesvědčivě ukazují, že moderní energetika není jednorozměrná služba, ale komplexní systém, který podporuje rozvoj města i celého regionu. A pokud existuje město, kde energie dostává nový směr, je to právě Brno díky svým Teplárnám.