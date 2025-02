Teplárny Brno: Nová éra energetických služeb pro Brňany

Pane Fajmone, Teplárny Brno prošly velkou proměnou. Co konkrétně si pod tím mohou lidé představit?

Teplárny Brno už nejsou jen o dodávkách tepla. Rozšiřujeme naše služby tak, aby každému Brňanovi usnadnily život. Pod jednou střechou nyní nabízíme nejen teplo, ale také elektřinu, plyn a zcela nové služby v oblasti e-mobility. Náš nový slogan „Jsme vaše energie“ přesně vystihuje náš cíl: být spolehlivým partnerem, na kterého se mohou lidé obrátit se všemi svými energetickými potřebami. Tímto krokem přinášíme nejen pohodlí, ale i úspory – jak časové, tak finanční.

Co vás inspirovalo k tak zásadní změně?

Svět energií se mění a my chceme být vždy o krok napřed. Klimatické změny, technologické inovace a proměny trhu jasně ukazují, že tradiční přístup už nestačí. Lidé dnes očekávají flexibilitu, udržitelnost a efektivitu. Rozšíření našich služeb o elektřinu, plyn a e-mobilitu nám umožňuje nejen reagovat na tyto požadavky, ale také aktivně utvářet budoucnost energetiky v Brně.

Součástí nové éry Tepláren je i kampaň „Jsme vaše energie“. Co je jejím cílem?

Cílem kampaně je ukázat, že Teplárny Brno nejsou jen dodavatelem energie, ale především partnerem, který myslí na potřeby svých zákazníků. V kampani představujeme nejen nový vizuální styl a naši vizi, ale také konkrétní služby, které mění každodenní život Brňanů k lepšímu. Ať už jde o úsporné vytápění, jednoduchou správu energií online nebo nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Kampaň se objeví na sociálních sítích, v médiích, na veřejných akcích i přímo v ulicích města.

Vaše nové webové stránky jsou dalším příkladem modernizace. Co všechno nabízí?

Náš nový web na adrese www.teplarny.cz je navržen tak, aby byl maximálně přehledný a uživatelsky příjemný. Zákazníci zde najdou veškeré informace o našich službách, mohou sledovat svou spotřebu, spravovat účty, platit faktury a dokonce získat rady, jak šetřit energii. Je to místo, kde mají vše na dosah ruky, kdykoliv to potřebují.

Teplárny jako jedni z mála letos snížili cenu tepla, je to tak?

Ano, je to tak. Od 1. ledna 2025 jsme snížili cenu tepla o 60 Kč za gigajoul. A není to poprvé – během dvou let jsme ceny snížili už třikrát. To vše díky našim investicím do modernizace a efektivnější výroby. Tímto krokem chceme podpořit domácnosti i firmy, aby mohly své energie spravovat snadněji a levněji.

Co dalšího mohou Brňané očekávat? Jaké nové projekty chystáte?

Máme několik velkých projektů, které mění budoucnost Brna. Například rozšiřujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily, což je klíčové pro rozvoj e-mobility ve městě. Stavíme také nový kotel na biomasu, který bude spalovat dřevní štěpku, a tím snížíme naši závislost na zemním plynu i emise CO2. Tyto projekty jsou krokem k zelenější budoucnosti.

Jedním z největších projektů je ale horkovod z Dukovan. Můžete nám ho přiblížit?

Horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany je jedním z našich nejambicióznějších plánů. Tento projekt zajistí Brňanům stabilní, ekologické a cenově výhodné vytápění nezávislé na výkyvech trhu s plynem. Zároveň přispěje ke snížení emisí a posílí energetickou soběstačnost města. Pokud by vás tento projekt zaujal, více informací najdete na www.horkovod.cz.

Jaké je hlavní poselství Tepláren Brno do budoucnosti?

Chceme být více než jen energetická společnost. Jsme partnerem, který myslí na Brňany – na jejich pohodlí i budoucnost. Ať už jde o úsporné vytápění, chytrou správu energií nebo udržitelná řešení pro životní prostředí. Jsme vaše energie.