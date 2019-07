Sunshine Wellness v Therme Laa. Svítí slunce či prší? Nám je to jedno!

Čistota, pohodlná lehátka, travnaté plochy skluzavky a dětské animace, písečná pláž s letním barem – co víc si o prázdninách přát? Děti do 6ti let mají u nás navíc po celé léto vstup za pouhé 1 euro.

Autem, autobusem nebo na kole - jen kousek od vás

Plavání ve zdravé, příjemně vlažné termální vodě, slunění - ideální odpočinek. A co teprve příjemná masáž konopným olejem či chladivou éterickou tinkturou? Jednoduše ráj na zemi. Na letním baru Therme Laa vám naši barmani připraví lahodné mojito, limetkovou caipirinhu, příjemně hořký aperol spritz a další skvělé osvěžující nápoje, které prostě k létu patří. Úsměv na tvářích vašich dětí jistě vykouzlí pohled do našeho barevného zmrzlinového menu. Třešničkou na dortu je po celé léto pravidelné nedělní grilování na letním koupališti.

Silent SPA - den jako každý jiný

Přejete si v létě relaxovat na tichém, magickém místě, obklopeni příjemnou až meditační atmosférou? Hledáte ztracenou rovnováhu? Nebo chcete jednoduše strávit den jako žádný jiný v originálním prostředí, kde pro vás bude předem připraveno vaše odpočinkové lůžko, župan, ručníky, přezůvky? Kde budete moci ochutnat sofistikovanou kuchyni či nechat se hýčkat prsty zkušených masérů v pohádkovém ambiente spa suites? Takové snové místo existuje – Silent SPA. V prémiové části lázní Therme Laa, v SILENT SPA, je pro vás navíc po celé léto připravena nejen snídaně, ale i gurmánský zážitek v podobě oběda – a to vše v ceně celodenního vstupu. Informace o dalších exkluzivních službách v ceně naleznete na našich stránkách.