Student PEF MENDELU přibližuje prestižní Ph.D. program v USA

Dominik Svoboda, student třetího ročníku doktorského programu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, momentálně žije dva akademické světy na opačných stranách Atlantiku. Vedle kombinovaného doktorského studia na Ústavu financí a účetnictví PEF MENDELU současně studuje na plný úvazek v USA. „Evropský vzdělávací systém dokáže skvěle připravit studenty na mezinárodní akademické prostředí,“ říká.

Kdy jste se rozhodl přihlásit ke studiu Ph.D. v USA?

Klíčovou inspirací je pro mě prof. Jan Hanousek, vedoucí mé dizertační práce na Ústavu financí a účetnictví PEF MENDELU. Jeho inspirativní přístup k výzkumu mě motivoval ponořit se hlouběji do témat, která mě fascinují – zejména dynamika kapitálových trhů a otázky spojené s informační asymetrií a efektivitou trhu. Při práci na našich projektech mi doporučil zaměřit se na specifické datové zdroje, které jsou v USA lépe dostupné a často i klíčové pro detailnější výzkum. Zároveň mě upozornil na příležitosti, které nabízí právě University of Memphis ve státě Tennessee. Tato univerzita má nejen přístup k unikátním datům, ale také poskytuje ideální prostředí pro rozvoj mladých výzkumníků. Když jsem si uvědomil, jak velký potenciál by dané studium mohlo mít pro můj akademický i osobní růst, bylo rozhodnutí jasné. Byla to příležitost, kterou jsem si nemohl nechat ujít.

Co pro vás bylo největší výzvou při rozhodování o studiu v USA?

Nejtěžší bylo uvědomit si, že to není Erasmus nebo krátkodobý pobyt, ale rozhodnutí, které přináší nejen výzvy, ale také jedinečné příležitosti. V Česku jsem nechal celou svou rodinu a spoustu věcí, které byly součástí mého života, jsem musel nechat za sebou. Rozhodl jsem se přestěhovat natrvalo a dnes vnímám Ameriku jako svůj současný domov. Na PEF MENDELU, své alma mater, jsem přešel na kombinovanou formu studia, abych se mohl naplno věnovat výzkumu, který konzultuji se svým vedoucím na dálku. Sladit obě studia je sice náročné, ale díky podpoře mého týmu to zvládám. Obavy jsem měl i z finanční náročnosti, nicméně grant, který mi škola v USA poskytuje, pokrývá většinu mých životních nákladů. I přes všechny výzvy jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí mi otevírá nové obzory.

Jak moc bylo náročné splnit požadavky pro nastoupení do doktorského studia na americké univerzitě?

České univerzity dávají studentům možnost získat první zkušenosti s výzkumem již během psaní závěrečných (diplomových) prací. Studenti se při nich učí nejen pracovat s daty a provádět jejich analýzu, ale také jsou nuceni rozvíjet ekonomickou intuici v širším kontextu. V programu, kde nyní studuji, se nachází většina studentů ze zahraničí s rozdílným akademickým zázemím. Jsem proto přesvědčen, že evropský vzdělávací systém, jaký například PEFka nabízí, díky svému důrazu na propojení teorie a praxe nejen drží krok s tím americkým, ale také dokáže skvěle připravit studenty na mezinárodní akademické prostředí.

Proč jste si vybral právě University of Memphis?

University of Memphis mě oslovila především díky přístupu k datům, která jsou v Evropě buď obtížně dostupná nebo příliš nákladná. Jako výzkumná instituce navíc nabízí ideální podmínky pro rozvoj vědecké práce, ať už se jedná o špičková data, moderní infrastrukturu nebo spolupráci s renomovanými odborníky.

Jaký je záměr vašeho výzkumu doma a v USA?

Od začátku Ph.D. studia se soustředím na problematiku kapitálových trhů a informační asymetrie, což je oblast, která mě fascinovala už během bakalářského a magisterského studia. Tady se tomuto tématu mohu věnovat ještě hlouběji.

Je složité před odletem do USA vyřídit veškerou byrokracii?

Americké univerzity mají s přijímáním zahraničních studentů bohaté zkušenosti, proto jsou na pomoc s byrokracií dobře připravené. Specializovaná oddělení na univerzitách vám pomohou s každým krokem – od vyřízení víz přes zdravotní pojištění až po otevření bankovního účtu. Díky jejich podpoře bylo vše mnohem jednodušší a bez komplikací, což výrazně usnadňuje přechod do nového prostředí.

Jak se studium doktorátu v USA liší oproti Česku?

Doktorské programy v USA jsou více strukturované s důrazem na individualismus a zodpovědnost studentů. Hlavním cílem Ph.D. programů je především podpora výzkumu. Univerzity proto kladou důraz na to, aby studenti měli dostatek času, zdrojů a hlavně odborné vedení k rozvoji svých projektů. Na University of Memphis mám osobně velmi silnou akademickou podporu v kombinaci s pozitivním tlakem na kvalitu mé práce a neustálého růstu. Zároveň je zde běžné spolupracovat nejen se svým hlavním vedoucím, ale také s několika dalšími odborníky z různých oblastí. Díky tomu můžu rozvíjet nejen svou disertační práci, ale zároveň mám možnost zapojit se do dalších mezioborových projektů, což je v akademickém prostředí jedinečné.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Mým současným cílem je úspěšně dokončit oba programy – na PEF MENDELU a na University of Memphis. Rád bych své působení využil k navázání užší spolupráce mezi výzkumníky zde v zahraničí a v Česku. Vnímám to jako skvělou příležitost podpořit výzkum, který se v Brně vede. Zároveň bych rád usnadnil českým studentům cestu ke studiu nebo výzkumným příležitostem v USA.

Co byste doporučil někomu, kdo by chtěl také jít studovat Ph.D. do Ameriky?

Moje hlavní rada by byla naučit se být flexibilní a adaptivní. Výzkum se často nevyvíjí podle představ a stává se, že musíme změnit směr nebo upravit své cíle, což je součást procesu objevování. Zároveň bych zdůraznil, jak důležité je transparentně komunikovat se svými vedoucími. Sdílení svých představ, cílů a obav pomůže nastavit jasné očekávání a předejít zbytečným nedorozuměním. V neposlední řadě je důležité nezapomínat na své zdraví. Ph.D. studium může být vyčerpávající. Je klíčové věnovat čas nejen práci, ale i sobě. Pravidelný pohyb, kvalitní spánek a vyvážená strava jsou základem. Kampus nabízí řadu možností, jak se odreagovat – od sportů až po různé společenské aktivity.