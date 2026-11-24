Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Městská společnost STAREZ – SPORT, a.s., vyhlásila výzvu k podání nabídek na marketingové partnerství spojené s právem na pojmenování Městského fotbalového stadionu Srbská v Brně na jarní sezónu 2027 a kompletní sezónu 2027/2028.
Firmám tak nabízí atraktivní příležitost spojit svou značku s jedním z nejvýznamnějších sportovních areálů v Brně a získat výraznou prezentaci na celostátní úrovni.
Termín pro podání nabídek je stanoven do 27. listopadu 2026.
Stadion je dějištěm domácích utkání brněnských fotbalových klubů FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno, které v aktuální sezoně působí v nejvyšší české fotbalové soutěži. Díky prvoligovým zápasům, pravidelným televizním přenosům a intenzivnímu mediálnímu zájmu se stadion dostává do povědomí nejen brněnských fanoušků, ale i široké sportovní veřejnosti napříč Českou republikou. Spojení dvou prvoligových klubů s jedním stadionem navíc představuje mimořádný potenciál z hlediska návštěvnosti, mediálního dosahu a viditelnosti partnerské značky.
STAREZ zároveň děkuje dosavadnímu partnerovi – společnosti ShipEx – za vynikající spolupráci a rozvoj brněnského fotbalu.
Podrobné informace o podmínkách marketingového partnerství a způsobu podání nabídek jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách společnosti STAREZ – SPORT,a.s. https://srbska.starez.cz/