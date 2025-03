Sportovní školka v Brně Bystrci

Vzhledem k prostorovým omezením sportovního areálu, který z jedné strany obklopují bytovky v ulici Jakuba Obrovského a z druhé strany řeka Svratka, musel architekt zvolit náročnější formu ve druhém nadzemním podlaží stávajícího zázemí. V hale je k dispozici 5 padesátimetrových sprinterských drah, úpolová žíněnka o velikosti 70m2 a volný prostor pro trénink dovedností. Tím však rozvoj sportovního areálu nekončí. V plánu je zde do jara 2026 postavit zázemí pro dětskou skupinu pro děti ve věku od 2 do 6 let. „Jsem přesvědčen, že tím vznikne školka s jedinečným zázemím, kde budou mít předškoláci k dispozici jak venkovní hřiště, tak halu a dokonce i saunu,“ jak říká Pavel Holeček předseda TJ, který je zároveň prezidentem Rugby Club Bystrc. Ten má v současnosti cca 400 členů, z toho více než 300 jsou mládežníci do 18 let. A právě „sportovní školka“ by měla do budoucna pomoci jak s oživením provozu v areálu, tak s dalším rozvojem členské základny klubu.

www.bystrcrugby.cz