Sport, tanec a hry. Festival Life! víkend plný zábavy a zážitků!

Letošní ročník, který se tradičně koná s podporou statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, slibuje být svým rozsahem tím doposud nejrozsáhlejším. Třídenní program naplní plochu více než 44 000 metrů čtverečních a propojí tři atraktivní světy a celou plejádu známých osobností.
Jen sportovní část festivalu, o kterou se s láskou postará společnost STAREZ – SPORT, a.s., zahrnuje tři pavilony V, F a G1. Cílí na návštěvníky všech věkových kategorií.
Pavilon G1 chystá výzvu všem, kteří si chtějí otestovat hranice vlastních schopností. Závod STAGE X prověří fyzickou i psychickou odolnost, přičemž použité fitness prvky jsou uzpůsobeny konkrétním výkonnostním kategoriím. Obrovským lákadlem bude také unikátní aréna SKI 365, kde si děti i dospělí mohou otestovat sjezdové lyžování na unikátním umělém svahu, případně výdrž a přesné oko na biatlonové dráze.
Pakliže dáváte přednost cyklistice, není problém – právě na vás čeká Freestyle zóna pro horská kola i koloběžky. A k ruce vám po celou dobu festivalu budou zástupci desítek rozličných sportů, kteří vám rovnou mohou poradit s výběrem vhodného sportu pro vaše dítě.
Mistr světa v šermu a další esa svých oborů
K tomu všemu samozřejmě nechybí zástup slavných osobností. Dorazí například velká osobnost tuzemského skateboardingu Maxim Habanec, který vystřihne ukázkovou show plnou náročných triků. Pořádně ostrou zábavu si připraví mistr světa v šermu a olympijský medailista Alexander Choupenitch. Samozřejmostí je také autogramiáda, kterou populární šermíř svou návštěvu okoření. O čerstvých zkušenostech ze zámoří i reprezentace zase pohovoří špičková basketbalistka Eliška Joklová a s jiu jitsu, grapplingem či wrestlingem vás seznámí Adéla Gutov Jeličova, jedna z nejvýraznějších mladých tváří bojových sportů u nás.
Porci adrenalinu obstará český šampionát ALLWYN GRAND BMX 2026 na dvojité minirampě, kde své umění předvedou nejlepší jezdci na BMX kolech a freestylových koloběžkách. Pavilon F zase prověří absolutní fyzickou sílu v rámci mezinárodního Mistrovství ČR a východní Evropy ve streetliftingu, přičemž přilehlá zóna se cvičebními konstrukcemi zůstane po celou dobu volně přístupná pro každého, kdo si chce zacvičit. Mimořádný prostor letos dostane také sport handicapovaných. V sobotu proběhne v pavilonu V historicky první Mistrovství České republiky v ParaDarts. O premiérové tituly v šipkách se utkají tělesně postižení sportovci na vozíku i v kategorii stojících.
78 možností zlepšit své taneční dovednosti
Taneční sekce DANCE LIFE obsadí pavilon E a po tři dny bude pulzovat energií. Pro návštěvníky je připraveno hned 78 otevřených workshopů. Zkušení lektoři zasvětí zájemce do základů street dance, hip-hopu i moderních scénických forem. Jednou z hlavních tváří tanečního programu je Julien Ko, přední osobnost tuzemského street dance a vítěz národního kola prestižní soutěže Red Bull Dance Your Style, který reprezentoval Českou republiku na světovém finále v Bombaji. Mezinárodní rozměr do Brna přiveze choreograf a tanečník Ian Hotko.
Největší videoherní akce v Česku
Pavilon P se během víkendu promění v centrum moderní interaktivní zábavy. Velkým lákadlem bude přítomnost populárního streamera Vojtěcha „Agraela“ Fišara, jehož tvorbu dlouhodobě sledují stovky tisíc lidí. U expozic desítek vystavovatelů pak mohou návštěvníci vyzkoušet nejočekávanější videohry letošního roku, nová herní zařízení a potkat se s dalšími oblíbenými youtubery.
Přímo na hlavním pódiu vedle herních zón proběhnou špičková esportová klání. Návštěvníci uvidí finále prestižního mistrovství Tipsport MČR CS ve hře Counter-Strike 2 i evropský turnaj Tipsport RUSH:Brno ve stejném herním titulu. V Brně se v nové sezoně poprvé představí virtuální fotbalisté v rámci českého šampionátu MČR FC 27 powered by Hyundai. Naopak národní finále zde bude mít soutěž Red Bull Wings Cup.
Sport, tanec a hry na jednom místě – to je Life! Těšíme se na vás vás 20. až 22. listopadu na brněnském výstavišti! Veškeré detaily k programu či vstupenkám naleznete na webu www.festivallife.cz.