Špilberk žije baronem Trenckem! Hrad zve na letošní největší akci

Na Špilberk se vrací baron Trenck i Marie Terezie! Celý hrad se přenese do atmosféry 18. století a zaplní se pestrým programem, který zabaví celou rodinu. Muzeum města Brna už tradičně otevírá celý hrad o druhém víkendu v září při akci „Špilberk žije“, vždy jde o tamní největší událost sezóny. Letošní už sedmý ročník se zaměří na nejslavnějšího trestance, který byl kdy na Špilberku vězněn – na slavného vojevůdce a velitele pandurů, barona Františka Trencka. Od jeho smrti totiž v říjnu uplyne kulatých 270 let. Muzeum navíc připravuje výstavu, na níž představí mimo jiné např. i pohyblivý virtuální 3D model Trenckova těla, který vědci zhotovili po náročném výzkumu Trenckovy mumie.

Trenck unikl trestu smrti – díky Marii Terezii dostal „jen“ doživotí na Špilberku

Akce „Špilberk žije baronem Trenckem“ se bude konat o víkendu 7. a 8. září. Hrad se při ní otevře za jednotné zvýhodněné vstupné 150 Kč. Navíc pouze o tomto víkendu tam návštěvníky čeká speciální program. Ocitnou se v 18. století – v době, kdy vládla legendární císařovna Marie Terezie a kdy byl na Špilberku vězněn baron Trenck. Kvůli urážce generála byl Trenck podplaceným soudem odsouzen k trestu smrti, právě Marie Terezie ale jeho trest zmírnila na doživotí na Špilberku.

Celohradní hra „vycvičí“ nové císařské vojáky

Na co všechno se tedy mohou lidé na akci těšit? Rozhodně bude nač koukat. Hrad totiž zaplní vojsko Marie Terezie a také proslulí Trenckovi panduři – všichni v dobových uniformách i s výzbrojí. Na Špilberk dokonce přijede samotná císařovna Marie Terezie a samozřejmě se objeví i přímo sám baron Trenck. Krom toho organizátoři z Muzea města Brna opět chystají velkou hradní hru, při níž se tentokrát malí i větší odvážlivci pokusí zvládnout náročný výcvik, po němž by se mohli stát elitními vojáky Marie Terezie. Kdo si na to troufne, bude muset překonat množství překážek a úkolů, které odvážlivce zavedou takřka do všech koutů hradu.

Divadlo, módní přehlídka i bitva

Špilberk navíc zaplní řemeslný jarmark a spousta stánků s občerstvením. Na jevišti na velkém nádvoří bude také bohatý doprovodný program. Lidé tam zhlédnou zápolení šermířů, přehlídku módy 18. století i divadelní představení a především se stanou svědky bitvy mezi rakouskými vojáky, pandury a Prusy. Vzhůru do zbraně! Dobrodružná akce „Špilberk žije baronem Trenckem“ se bude konat v sobotu a v neděli 7. a 8. září, po oba dny od 10 do 18 hodin. Prodej vstupenek skoční vždy v 17 hodin. Po celý víkend bude na hrad Špilberk platit zvýhodněné vstupné: pouhých 150 Kč. Více informací o akci na webu www.spilberk.cz.