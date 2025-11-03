Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

V programu Vaříme na cestách se představí i další osobnosti, třeba Markéta Hrubešová. Caravaning Brno je totiž hlavně o zážitcích. Cestovatelské besedy zavedou návštěvníky od Gruzie po Austrálii a inspirují rodiny i dobrodruhy s velkými psy.
Tři haly plné nablýskaných obytných vozů, karavanů, vestaveb i terénních souprav – to je letošní Caravaning Brno. Od minimalistických přívěsů až po luxusní hotely na kolech s garáží pro automobil, veletrh nabízí vše, co patří k cestování bez hranic. Kdo chce z běžné dodávky udělat obytňák, najde zde firmy specializované na vestavby na míru. Chybět nebude ani Bazar karavanů.
Milovníci komfortu zamíří do haly F, kde čekají prémiové obytné vozy s výbavou, kterou by jim záviděl nejeden hotel. Halu P zaplní tradiční značky obytných vozů, karavanů i dodávek a řada novinek. Najdete zde doplňky ze všech oblastí tohoto životního stylu. Dobrodruzi si naopak přijdou na své v hale V – ta patří off-roadovým soupravám, střešním stanům i solárním panelům. Kempingovou výbavu doplní praktické novinky, například nafukovací nábytek či vychytávky pro cestování nalehko.
Součástí je také projekt Travel Zone s tipy na výlety po krajích i festival Go kamera, který letos slaví 31. ročník. A kdo chce veletrh prožít naplno, může se ubytovat přímo v Caravan Parku – čtyři dny plné svobody, přátelství a cestovatelské pohody čekají právě v Brně.
Caravaning Brno, 6-9.11. 2025, Výstaviště Brno