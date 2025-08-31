Slavnostní rondo pro festival Concentus Moraviae

Výroční ročník se nesl ve slavnostním duchu od unikátní dramaturgie přes skvostná vybraná koncertní dějiště až po vynikající atmosféru vytvořenou festivalovým publikem.
30. ročník MHF Concentus Moravaie v jedné minutě
Proč Rondo festivo?
Hudební program koncipovaný belgickým muzikologem a uměleckým ředitelem řady evropských festivalů Jellem Dierickxem nesl titul Rondo Festivo symbolicky odkazující nejen na slavnostní charakter ročníku, ale i na jméno rezidenčního umělce Jeana Rondeaua. Pečlivě vycizelované hudební rondo s francouzským „refrénem“ a vlámskými a českými „slokami“ nabídnulo širokou škálu programů od renesanční polyfonie přes hudbu baroka a klasicismu až po současnou tvorbu i mezioborové projekty.
Francouzský refrén
Jean Rondeau, jeden z nejobdivovanějších klávesových umělců současnosti, představil slavné Goldbergovy variace J. S. Bacha ve čtyřech podobách: zahrál je v originální podobě na sólové cembalo, v úpravě pro varhany i v kvartetní verzi s ansámblem Nevermind, jako klavírista a skladatel exceloval v autorské produkci UNDR. Dalšími francouzskými hosty byli Les Musiciens de Saint-Julien s úspěšným programem Barbarská krása kombinujícím barokní hudbu inspirovanou folklorem východní Evropy s živelným interpretačním přístupem.
Vlámská bouře 2.0
Vlámská hudební scéna byla na festivalu zastoupena třemi desítkami koncertů symbolicky souhrnně nazvanými Vlámská bouře 2.0. V rámci této bezprecedentně komplexní přehlídky vlámské hudební scény na Moravu zavítaly exkluzivní vokální ansámbly Currende, Utopia, Graindelavoix a Vox Luminis, instrumentalisté Emma Wills, Thomas Baeté, Floris De Rycker, Jos Van Immerseel, Jan Michiels, Innerwoud, Tom Van Der Plas, tanečnice Oona Van Aken, Duo Aznèm či soubory Sollazzo Ensemble, Pavillon de Musique, Bryggen nebo Zefiro Torna s celoevropským hitem – koncertním projektem Balzám. Nechyběly pěvecké špičky jako tenorista Reinoud Van Mechelen se souborem a nocte temporis a mezzosopranistka Lore Binon s členy ansámblu Het Collectief, soubor Les Violons de Bruxelles pak přinesl svěží pojetí hudby ve stylu Django Reinhardta.
Prolínání
Vlámsko-českou fúzi nabídly společné projekty: soubor Tiburtina Ensemble a fotografka Lieve Blancquaert přivezly program Ecce Femina pojící vokální hudbu s vizuálním uměním. Cappella Mariana představila výběr z tvorby Vláma Johanna Tourouta a mladé perkusionistky Anežka Nováková a Geertje Karpez pro festival vytvořily speciální společný program. Vlámskou renesanční polyfonií uvedl soubor Societas Incognitorum koncert, na němž také za doprovodu autorky a varhanice Katty zazněla světová premiéra díla Missa Organi. I soubor Rýnský, který na festivalu pobýval v rámci projektu S-EEEmerging podporovaného programem Kreativní Evropa, zahrál virtuózní díla Vláma Nicolause à Kempis.
Souznění krajů
Na čtyřicet festivalových koncertů se uskutečnilo v celkem sedmadvaceti koncertních lokacích Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Tradičním překročením do Zlínského kraje byl koncert v Kroměříži, sídle partnerské Academy Kroměříž, a zcela výjimečný byl letošní koncert v přerovském továrním areálu Osmek v Olomouckém kraji. Vystoupení byla pečlivě zasazena do unikátních dějišť festivalových měst – historických sálů, zámeckých knihoven, nádvoří, kaplí, chrámů, ale třeba i radnic či bývalé tovární haly.
A něco navíc…
Chcete poslouchat živou hudbu při jízdě na kole, při golfu, na vernisáži výstavy velkoplošných obrazů nebo při degustaci šumivých vín z kurdějovských vinic? Není problém! Součástí festivalového programu byla opět Hudba na kole v Lednicko-valtickém areálu, benefiční turnaj Golf for Music v golfovém resortu Kaskáda u Kuřimi nebo vernisáž expozice konceptuálního umělce Václava Kočího Sonus Colorum připravená ve spolupráci s Fakultou výtvarného umění VUT do prostor Art Wine Hall v Kurdějově. A právě v kurdějovském vinařství Aronn vzniklo klasickou šampaňskou metodou i speciální festivalové šumivé víno, kterým si letos posluchači mohli před každým koncertem připít.
Poděkování partnerům
Do další dekády vstupuje festival v mimořádně dobré formě a s patřičnou dávkou pozitivní energie. Vděčí za to naprosto mimořádné festivalové rodině tvořené skvělými kolegy z jednotlivých měst a městysů a vynikajícímu publiku, které mu projevuje stále větší přízeň. Zcela zásadní je samozřejmě přispění všech partnerů, kteří festival podporují finančně a díky nimž lze s radostí pokračovat v nekonečné moravské hudební cestě:
Děkujeme a těšíme se na shledanou při 31. ročníku MHF Concentus Moraviaeve dnech 28. května až 26. června 2026.