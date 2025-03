Saint-Gobain ADFORS CZ opět oceněn TOP Employer 2025

Top Employers Institute je mezinárodně respektovaný titul, který každý rok identifikuje nejlepší zaměstnavatele po celém světě. Celosvětově bylo v roce 2025 certifikováno pouze 17 společností, včetně Saint-Gobain, která se umístila na špičce díky svému odhodlání budovat udržitelné a inkluzivní pracovní prostředí.

Certifikační proces zahrnuje přísné hodnocení, jehož cílem je zjistit, zda společnosti splňují mezinárodní standardy v oblastech, jako jsou strategie pro rozvoj talentů, nábor, vzdělávání, kariérní růst, benefity a firemní kultura. Hodnocení zahrnuje analýzu více než 400 parametrů pracovních podmínek, které jsou auditovány a posuzovány nezávislými odborníky.

Klíčem úspěchu Saint-Gobain je sounáležitost a společné hodnoty, které spojují zaměstnance napříč celou organizací. Společnost vyniká v oblastech etiky a integrity, vedení, CSR politiky a zapojení zaměstnanců. Tyto ukazatele ji stavějí na špičku nejen mezi globálními zaměstnavateli, ale i těmi v České republice.

Institut Top Employers je globální autoritou v oblasti HR strategií a certifikace. Pomáhá organizacím zlepšovat jejich personální procesy, dosahovat obchodních úspěchů a přitahovat a udržet nejlepší talenty. V roce 2025 certifikoval 17 společností ve 40 zemích, které společně ovlivňují životy milionů zaměstnanců po celém světě.

Saint-Gobain ADFORS CZ má významnou roli v oblasti výroby a zpracování sklovláknitých textilií v Evropě. Jejich široké portfolio výrobků pro stavebnictví a průmyslové aplikace, jako jsou sklovláknité mřížky, pásky na spoje sádrokartonů, sklovláknité tapety a výztuže GlasGrid, ukazuje na jejich inovativní přístup a schopnost přizpůsobit se potřebám trhu.

V ADFORSU kladou důraz na společenskou odpovědnost. Mají vlastní ADFORS GRANT, ve kterém již rozdali více než 3 miliony korun. Podporují potravinové banky, zvou do svých závodů charity a neziskové organizace, aby mohly prodávat zaměstnancům své výrobky, zapojují se do akce Ukliďme Česko, společně se zaměstnanci se věnují dobrovolnictví a záleží jim na rozvoji regionu. Finančně podporují například hasiče z Hodonic. Spolupracují s místními středními školami a umožňují studentům a žákům nahlédnout do technického zázemí velké výrobní firmy prostřednictvím exkurzí, odborných praxí i při zpracování závěrečných prací. Eva Žáková, personální ředitelka, doplňuje: ,,Být dobrým sousedem je jednou z našich největších priorit. Není to pro mě závod v počtu podpořených organizací nebo výši rozdaných financí. Je to vědomí, že jsme součástí komunit a regionů, ve kterých působíme.“

Svým zaměstnancům poskytují širokou škálu benefitů, jako je oběd za 5 Kč a výběr z několika jídel, investování do akcií Skupiny Saint-Gobain s dotací zaměstnavatele, příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, příspěvek na benefitní kartu i další benefity. Pro mladé zaměstnance otevírají každoročně talentový program, v němž pracují na řešení konkrétních projektů Skupiny Saint-Gobain v celé České republice.

V roce 2025 slaví Skupina Saint-Gobain 360. výročí, které připomíná její celosvětový vliv, průkopnického ducha a komplexní přístup k cirkulární ekonomice. Základy Skupiny byly položeny již v 17. století, kdy byla založena první manufaktura na výrobu zrcadel ve Francii. Saint-Gobain přispěl k oslnivé kráse Zrcadlového sálu ve Versailles, kam dodal 357 zrcadel a umožnil modernizaci Louvru díky výstavbě ikonické pyramidy navržené Ming Peiem. Dnes je dědictví této královské manufaktury stále živé a přitahuje miliony turistů.