SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou prioritu.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme | foto: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme
17 fotografií

Blíží se konec roku, a tak je vhodný čas ohlédnout se za tím, co jsme společně dokázali. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ po celý rok organizuje několik projektů, kterými se snaží aktivně přispívat a podporovat smysluplné iniciativy.

Největší akcí roku je pro nás vždy Den s ADFORS, tentokrát se pod názvem Kejklení s ADFORS konal v sobotu 20. září a přilákal přes 350 návštěvníků. Hasičské hřiště v Hodonicích se proměnilo v místo plné radosti a zábavy. Naši zaměstnanci připravili pro veřejnost pestrý program – divadelní pohádku v podání kolegů z SPK Petrovice, kejklíře Čabíka, projížďky na koních i setkání se zvířaty z SVČ Znojmo. Žákyně SOU a SOŠ Znojmo obohatily den kávovým koutkem, copánky, malováním na obličej i masážemi rukou. Nechyběly ani oblíbené dobroty a skvělá nálada po celý den. S organizací akce nám tradičně pomáhá i SDH Hodonice, kterému patří velké poděkování za jejich ochotu a podporu.

Jedním z našich nejvýznamnějších projektů je bezpochyby ADFORS GRANT. Tato jedinečná iniciativa vznikla z podnětu zaměstnanců a letos slaví 13 let. Podporuje projekty v kategoriích ekologie, kultura, sociální služby, sport a rozvoj obcí. Odstartovali jsme 1. října a žádosti přijímáme až do 11. ledna 2026. Za svoji existenci GRANT finančně podpořil celkem 109 projektů za téměř 4 miliony korun.

V průběhu roku myslíme i na naše zaměstnankyně – u příležitosti Mezinárodního dne žen jsme pro ně připravili milé překvapení v podobě kosmetických a kadeřnických služeb, úpravy nehtů a masáží. Tyto služby zajišťovaly šikovné žákyně SOU a SOŠ Znojmo, které do Hodonic zavítaly v rámci spolupráce. Nabídky využily desítky žen, kterým navíc každoročně věnujeme květinu jako poděkování.

Každý rok na podzim v naší firmě probíhá Průzkum spokojenosti zaměstnanců. Letos se do něj zapojilo 675 zaměstnanců. Za každý vyplněný dotazník věnujeme 30 Kč na Potravinovou pomoc Oblastní charitě Znojmo.

Účastníme se také charitativní akce Koláč pro hospic, kterou tato organizace každoročně pořádá. Nákupem koláčků pro všechny zaměstnance v Hodonicích přispěla firma částkou 37 500 Kč na zajištění hospicové péče.

Místní charity pravidelně zveme do našeho výrobního závodu na velikonoční a vánoční prodejní dny, kde mají možnost prodávat výrobky svých klientů. Mezi naše pravidelné hosty patří Dům u lesa Tavíkovice, p. o., Chráněné dílny Sansimon, Zámek Břežany, p. o., a právě i Oblastní charita Znojmo.

Dalším krásným projektem je předvánoční akce Daruj srdce, do které se zapojují všechny divize Skupiny Saint-Gobain. Zaměstnanci ,,kupují“ papírová srdíčka, na která napíší své jméno, někdy i přání a následně je pověsí na stromeček. K vybraným částkám od zaměstnanců ADFORS vždy něco přidá a penězi obdarujeme některou z místních neziskových organizací. V letošním předvánočním čase podpoříme Práh jižní Morava, z. ú.

Naši zaměstnanci se rovněž účastní akce Ukliďme Česko nebo jezdí pomáhat přírodě na dobrovolnické víkendy.

Od roku 2024 se zaměřujeme na firemní dobrovolnictví. Naše zaměstnankyně se například zapojily do aktivit v Domově pro seniory v Božicích. Do této krásné budovy jsme se za klienty vydali již podruhé. Během návštěvy jsme společně tvořili, povídali si, naslouchali příběhům seniorů, zapojili se do volnočasových aktivit domova a přispěli k přátelské atmosféře plné porozumění a sdílení.

Spolupracujeme s místními středními školami a umožňujeme studentům a žákům nahlédnout do technického zázemí velké výrobní firmy prostřednictvím exkurzí, odborných praxí a při zpracování závěrečných prací.

ADFORS i v roce 2025 potvrdil svou roli odpovědného zaměstnavatele a aktivního člena komunity prostřednictvím řady smysluplných projektů. Děkujeme všem zaměstnancům za jejich zapojení a těšíme se na další společné iniciativy, které budou přínosem pro naše okolí i firemní kulturu.

