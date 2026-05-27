Rychlejší doručení z Brna na Slovensko, do Polska, Rakouska a dál.

Nově proto společnost přináší zásadní zrychlení. Rozšířuje svou síť o čtyři přímé linky z Brna, které výrazně posouvají možnosti doručení nejen v rámci regionu, ale i napříč Evropou.
Přímé linky zajišťují vyšší rychlost, minimum překládek, kratší doručovací časy a celkově vyšší spolehlivost. Nové trasy propojují Brno přímo s klíčovými logistickými uzly ve střední Evropě:
Brno → Bratislava
Brno → Vídeň
Brno → Budapešť
Brno → Katovice
Díky těmto přímým spojením doručuje Gebrüder Weiss po celém Slovensku i celé Maďarsku do 24 hodin. Do Vídně a okolí se zásilky dostanou rovněž do 24 hodin, do ostatních částí Rakouska následující pracovní den. Stejný model platí i pro Polsko. Do Katovic a okolí doručuje do 24 hodin, do ostatních regionů následující den.
Zrychlení se navíc pozitivně promítá i do přeprav směrem do východní a jihovýchodní Evropy. Do zemí jako Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko nebo Slovinsko doručuje Gebrüder Weiss nově už během 2 až 4 dnů.
Více než jen přeprava. Chytré řešení pro váš byznys
GW pro.line není jen o rychlosti, ale o komplexním přístupu k logistice, který pomáhá firmám růst. Nabízí rozsáhlé portfolio produktů, které lze díky doplňkovým službám flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Samozřejmostí jsou pravidelné denní odjezdy, přesně definované časy doručení v režimu door-to-door a důraz na nejvyšší standardy kvality v každé fázi přepravy. Výsledkem je řešení, na které se můžete dlouhodobě spolehnout a které podporuje efektivní řízení vašeho supply chainu.
Sběrná služba, která dává smysl
Optimalizovaná síť GW pro.line, nově posílená o přímé linky z Brna, přináší zákazníkům jasné a měřitelné výhody. Přeprava je rychlejší a spolehlivější díky omezení překládek a zároveň zůstává cenově dostupná. Flexibilní plánování umožňuje přizpůsobit logistiku vašim aktuálním potřebám a samozřejmostí je i možnost přepravy nebezpečného zboží (ADR). GW pro.line tak představuje efektivní řešení pro pravidelné i jednorázové zásilky v rámci celé střední a východní Evropy.
Vše pod kontrolou díky myGW
Moderní logistika se neobejde bez digitálních nástrojů a právě ty přináší zákaznický portál myGW. Ten poskytuje kompletní přehled o všech zásilkách na jednom místě a umožňuje jejich sledování v reálném čase, včetně předpokládaného času doručení (ETA). Zároveň usnadňuje správu objednávek i dokumentace, čímž výrazně snižuje administrativní zátěž a zrychluje každodenní provoz. Díky myGW máte všechny důležité informace vždy po ruce a můžete své logistické procesy řídit efektivněji a s větší jistotou.
Vaše zásilky, naše priorita
Díky novým přímým linkám z Brna a silné evropské síti se Gebrüder Weiss stává ještě spolehlivějším partnerem pro vaše přepravy. Kombinace rychlosti, flexibility a technologického zázemí vám umožňuje lépe reagovat na dynamiku trhu, zrychlit své dodavatelské řetězce a zjednodušit logistické procesy. GW pro.line tak není jen dopravní službou, ale partnerem, který aktivně podporuje růst vašeho podnikání.