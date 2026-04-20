Rugby v Bystrci nemá místo!

Na největším mezinárodním turnaji mladších žáků Prague Youth Rugby Festival v Praze vyhrály týmy Rugby Clubu Bystrc jak kategorii starších přípravek do 10 let, tak kategorii mladších žáků do 12 let. Zvláště výkon „dvanáctek“ zaslouží uznání. Nejen že vyhráli turnaj v konkurenci 29 družstev, ale jakým způsobem? Žádnému ze soupeřů se nepodařilo proti Bystrckým Oranjes skórovat!
Takže by se mohlo zdát, že vše je sluncem zalité a všechno se daří. Ale jak už to tak v životě bývá, každá věc má dvě strany, rub a líc. Abyste mohli růst, potřebujete mít kam. A protože hřiště není nafukovací, tak mají Bystrčtí ragbisté, kvůli nedostatku místa, problém s organizací tréninků dětí. Částečně sice pomáhá nová tělocvična, která s přispěním Národní sportovní agentury, Jihomoravského kraje a města Brna, byla dokončena v roce 2024 a ze sezónně využívaného areálu udělala areál použitelný celoročně. Nicméně rugby se hraje na trávě a na hřišti určitých rozměrů, takže by se i tak mělo trénovat, což hala neřeší.
Dočasně by tréninkový problém pomohla vyřešit další travnatá plocha směrem k ulici Pod Horkou v rozměru cca 30 x 50 metrů. Plocha takových rozměrů stačí pro tréninky starší přípravky U10, čímž by se částečně uvolnil prostor na hlavním hřišti. Rugby Club Bystrc má zpracován záměr terénních úprav a vedení klubu vede jednání nutná pro jeho realizaci tak, aby plocha byla k dispozici v roce 2027.
Byl by to tak další krok v rozvoji sportovního areálu, který na ulici Jakuba Obrovského v Bystrci vznikl svépomocí přesně před 50ti lety!
Takže stylový dárek ke kulatinám!