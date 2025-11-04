Rezidence Aušperský potok: stylové bydlení u Brna v harmonii s přírodou

Komerční sdělení
Klidné prostředí u lesů a rybníků, výborná dostupnost do centra Brna i chytrá řešení snižující náklady na bydlení. Nový developerský projekt Rezidence Aušperský potok v Popůvkách přináší vysoký standard a moderní technologie pro každodenní pohodlí.

Komerční sdělení

5 fotografií

Projekt tvoří nízkopodlažní domy, jejichž architektura čerpá inspiraci ze skandinávského stylu. Byty v rezidenci disponují vysokým standardem, jejich doménou jsou přírodní materiály, čisté linie, kvalitní dřevěné podlahy, velká hliníková okna s trojskly a otevřené terasy či balkony, které propojují interiér s okolní zelení. „V našem pojetí jde o víc než jen čtyři stěny. Chceme nabídnout domov, kde se bude člověk cítit skutečně doma, s komfortem, pohodlím a kvalitou,“ říká Robert Johnson, zástupce investora.

Strategická lokalita a komfortní zázemí

Popůvky u Brna nabízejí klidné bydlení v dosahu města. Do centra Brna se dostanete za patnáct minut autem, navíc je lokalita také dobře napojená na dálnici D1 a nabízí snadný přístup na cyklostezky či pěší trasy v okolí.

Celá Rezidence Aušperský potok je navržená s ohledem na potřeby svých budoucích obyvatel. Kromě sklepních kójí budou obyvatelům k dispozici také podzemní garáže pro komfortní a bezpečné parkování. „Byli jsme přesvědčeni, že parkování a úložné prostory nejsou doplňkem, ale klíčovou součástí moderního bydlení. Podzemní garáže a prostorné sklepní kóje pro sportovní vybavení či sezonní věci zkrátka chybět nesmí,“ doplňuje Johnson.

Vybavení bytů odpovídá vysokému standardu. Samozřejmostí je podlahové vytápění, hliníková okna s trojskly, kvalitní materiály a promyšlené dispoziční řešení. „Kvalita konstrukce, akustická i tepelná izolace, výborné propojení s exteriérem. To vše jsme promítli do detailu,“ uvádí Johnson. Projekt myslí i na společenský rozměr bydlení. Vnitroblok nabídne komunitní zahradu s odpočinkovou zónou, kde se budou moci setkávat sousedé a vznikat nová přátelství. „Nechtěli jsme vytvářet jen soubor bytů, ale místo, kde se lidé potkávají, odpočinou si a budují vztahy. Společná zahrada bude centrem dění Rezidence Aušperský potok,“ vysvětluje Johnson.

Moderní technologie a úsporný provoz

Neméně důležitá je také energetická efektivita projektu. Budovy jsou vybaveny solárními panely a tepelnými čerpadly, což snižuje provozní náklady a zvyšuje soběstačnost. Energetický štítek PENB B je přínosem nejen pro kupující, ale i pro investory, kteří hledají nemovitosti s dlouhodobou hodnotou. Samozřejmostí je příprava na nabíjecí stanice pro elektromobily.

K dispozici jsou nejrůznější velikosti bytů od útulných jednotek pro jednotlivce či páry až po prostorné byty pro rodiny. V ceně každé jednotky je balkon, terasa či soukromá předzahrádka. Podzemní garážové stání je pak volitelným doplňkem.

Pokud hledáte bydlení, které nabízí klid přírody, dostupnost města, komfortní vybavení, úložné prostory i moderní technologie, je Rezidence Aušperský potok ideální volbou.

Více informací naleznete na www.auspersky-potok.cz.

4. listopadu 2025

