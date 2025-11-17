Rezidence Aušperský potok: investujte do bydlení u brněnského kampusu

Rezidence Aušperský potok v Popůvkách u Brna nabízí moderní investiční byty v prémiovém standardu. Jedná se o bydlení s nízkými provozními náklady a skvělou dostupností univerzitního kampusu i dálnice. Díky energetické nenáročnosti a lukrativní lokalitě jde o stabilní a perspektivní investici.

Realitní trh v okolí Brna zažívá výrazný nárůst poptávky po moderních a úsporných bytech, které je možné dlouhodobě dobře pronajímat. Právě tuto příležitost přináší Rezidence Aušperský potok v Popůvkách, která vzniká nedaleko univerzitního kampusu v Bohunicích, fakultní nemocnice a hlavních dopravních tahů. Bydlení inspirované skandinávskou architekturou splňuje nejen vysoké nároky na komfort a estetiku, ale také očekávání náročných investorů, kteří hledají stabilní a dlouhodobě rostoucí hodnotu.

Energetická úspornost, která zvyšuje výnos

Jedním z největších benefitů projektu je důraz na udržitelnost. Domy jsou vybaveny tepelnými čerpadly, solárními panely a mají energetický štítek PENB třídy B. Nízké provozní náklady se promítají do vyšší atraktivity nájemního bydlení a umožňují investorům dosáhnout vyššího čistého výnosu. „Náklady na energie jsou dnes zásadní téma. Díky moderním technologiím dokážeme nájemníkům nabídnout bydlení s nízkými provozními náklady. Pro investory to znamená vyšší efektivní výnos a stabilní zájem ze strany nájemců,“ říká Johnson.

Projekt cílí na zájemce, kteří vnímají nemovitost jako bezpečný způsob, jak investovat své finanční zdroje s jistotou pravidelného výnosu. Většina jednotek v Rezidenci Aušperský potok se nabízí v nejžádanějších dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk. „Pozorujeme výraznou poptávku po menších bytech v kvalitních projektech, protože poskytují stabilní příjem z nájmu a velmi dobře drží hodnotu. Lokalita Popůvek u Brna je pro nájemní bydlení velmi žádaná. Jen několik minut je totiž vzdálený bohunický kampus, kde sídlí řada velkých technologických firem nebo fakultní nemocnice,“ vysvětluje Robert Johnson, zástupce investora.

Rezidence Aušperský potok leží navíc v bezprostřední blízkosti cyklostezek, lesů a rybníků. Díky tomu představuje ideální volbu pro ty, kteří chtějí propojit městské pohodlí a snadnou dostupnost zaměstnání s přírodou.

Nadstandardní provedení jako záruka dlouhodobé hodnoty

Projekt je navržený s důrazem na dlouhou životnost, nadstandardní kvalitu a nadčasovost použitých materiálů. V bytech jsou dřevěné podlahy, hliníková okna s izolačním trojsklem, podlahové vytápění, bezpečnostní vstupní dveře, kvalitní obložkové interiérové dveře a sanitární vybavení značek Geberit a Hansgrohe. Koupelny jsou vybaveny obklady a dlažbou v moderním velkoformátovém provedení. Obyvatelé rezidence budou mít možnost využít sklepní kóje a parkování v podzemní garáži, což výrazně zvyšuje atraktivitu pro nájemníky i budoucí majitele. „Náš přístup je jasný. Kvalita materiálů a provedení je klíčem k dlouhodobě stabilní hodnotě a spokojeným nájemníkům. Investiční byt má největší smysl tehdy, když přináší trvalou kvalitu a spolehlivou poptávku,“ doplňuje Johnson.

Více informací naleznete na www.auspersky-potok.cz.

