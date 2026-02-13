Retail parky: maximální komfort a efektivita

Když Zdeněk Přichystal mluví o retail parcích, nemá na mysli anonymní krabice na okraji měst. Spíš každodenní zastávku, kam se dá zajet cestou z práce, zaparkovat pár metrů od vchodu, koupit večeři, vyzvednout léky, krmivo pro psa nebo kytku k narozeninám – a klidně za dvacet minut zase vyrazit domů za rodinou. Právě maximální komfort pro zákazníky je podle jednatele kuřimské společnosti Fuertes Development hlavním důvodem, proč se tyto obchodní zóny v posledních letech staly přirozenou součástí menších i středně velkých měst.
Dávno už jsou navíc rozptýlené obavy, že podobné projekty vysávají život z center a likvidují drobné podnikatele. „Je to přesně naopak. Místní živnostníci dostávají šanci být tam, kde jsou zákazníci. Supermarket na náměstí nepostavíte – kvůli dopravě, parkování a zásobování. My ale ty lidi přitáhneme až ke dveřím obchodů,“ vyzdvihuje. Právě kombinace silného potravinářského řetězce s menšími provozovnami je základní logikou všech projektů Fuertes Development. Vedle Billy, Alberta nebo Penny tak často stojí lokální kavárna, bistro, optika, zlatnictví, květinářství nebo prodejna pro chovatele.
Retail park se podle Přichystala zásadně liší od klasického obřího obchodního centra nebo nákupní galerie. Nejen atmosférou, ale především ekonomikou. Měsíční nájemné pro obchodníky se zde pohybuje od deseti do patnácti eur za metr čtvereční, nízké jsou i servisní poplatky. „U velkých galerií jsou nájmy klidně trojnásobné. A hlavně – tam nejdete na rychlý nákup, ale strávíte v centru minimálně hodinu, často i mnohem víc. Retail park je o efektivitě,“ shrnuje rozdíly.
Fuertes Development vždy staví koncept na míru, přizpůsobuje ho velikosti města a jeho spádové oblasti. V obcích okolo pěti tisíc obyvatel jde hlavně o každodenní služby – potraviny, drogerii, tabák, rychlé občerstvení či kavárnu. Móda a širší sortiment přichází na řadu až ve větších městech. „Nikdy nestavíme něco, co tam nedává smysl. Vždy hledáme, co lidem chybí a co skutečně využijí,“ vysvětluje Přichystal.
Cesta od pozemku k otevření ale není na jedno lusknutí prstem. Nejprve musí lokalita dávat smysl dopravně, klíčové je dobré napojení a dostatek prostoru. Pokud se podaří zajistit nosného nájemce v podobě zmíněného potravinového řetězce, začíná se skládat celý obchodní mix. Teprve pak přichází na řadu projektování, povolovací procesy a samotná výstavba. „Bez nájemců to logicky nejde. To je alfa a omega každého projektu,“ říká Přichystal otevřeně.
Velký důraz klade firma na dopravní řešení. Nejen na příjezd autem ze všech směrů, ale i na pěší dostupnost, chodníky či zastávky veřejné dopravy. U větších projektů přibývají služby jako myčka aut nebo samoobslužná čerpací stanice. „Komfort zákazníka rozhoduje. Pokud by měl někde kličkovat nebo objíždět půl města, příště už nepřijede,“ dodává.
Zavedená společnost Fuertes Development má za dvě dekády existence za sebou osm desítek velkých projektů a na dalších pracuje. A to i na jižní Moravě a Vysočině. Na severu Brna aktuálně finišuje s přípravou polyfunkčního centra Hradecká Gate v blízkosti městského okruhu a Technologického parku. „Projekt za půl miliardy korun kombinuje různorodé obchody, služby jako kadeřnictví či nehtové studio, fitness centrum i kanceláře. Po pěti letech příprav začneme v druhé polovině letošního roku stavět,“ hlásí Přichystal. Na Vysočině se chystá OC Růžek vedle autobusového nádraží v Telči. A už ve výstavbě je polyfunkční centrum Roháček v Humpolci, kde firma navazuje na dřívější retail park OC Klokan a rozšiřuje jej o další obchodní prostory v prvním podlaží a dále o ateliérové prostory, kanceláře a ordinace pro lékaře ve druhém a třetím patře.
Právě propojení obchodu, služeb, kanceláří a někdy i bydlení je dalším krokem, kterým se retail parky vyvíjejí. Podle Přichystala je o takové projekty velký zájem – a v Česku stále dost míst, kde podobná multifunkční centra chybí. „Je tu práce klidně na dalších deset patnáct let,“ usmívá se Přichystal. Trend, který už před čtvrt stoletím obdivoval v Rakousku, se stal běžnou realitou i doma. A jen tak nezmizí, protože lidem zásadně ulehčuje život.