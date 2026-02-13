Retail parky: maximální komfort a efektivita

Komerční sdělení
Kuřimská společnost Fuertes Development staví obchodní zóny na míru městům i lidem.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Roháček Humpolec

Roháček Humpolec | foto: FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Roháček Humpolec
Roháček Humpolec
Roháček Humpolec
Roháček Humpolec
12 fotografií

Když Zdeněk Přichystal mluví o retail parcích, nemá na mysli anonymní krabice na okraji měst. Spíš každodenní zastávku, kam se dá zajet cestou z práce, zaparkovat pár metrů od vchodu, koupit večeři, vyzvednout léky, krmivo pro psa nebo kytku k narozeninám – a klidně za dvacet minut zase vyrazit domů za rodinou. Právě maximální komfort pro zákazníky je podle jednatele kuřimské společnosti Fuertes Development hlavním důvodem, proč se tyto obchodní zóny v posledních letech staly přirozenou součástí menších i středně velkých měst.

Dávno už jsou navíc rozptýlené obavy, že podobné projekty vysávají život z center a likvidují drobné podnikatele. „Je to přesně naopak. Místní živnostníci dostávají šanci být tam, kde jsou zákazníci. Supermarket na náměstí nepostavíte – kvůli dopravě, parkování a zásobování. My ale ty lidi přitáhneme až ke dveřím obchodů,“ vyzdvihuje. Právě kombinace silného potravinářského řetězce s menšími provozovnami je základní logikou všech projektů Fuertes Development. Vedle Billy, Alberta nebo Penny tak často stojí lokální kavárna, bistro, optika, zlatnictví, květinářství nebo prodejna pro chovatele.

Retail park se podle Přichystala zásadně liší od klasického obřího obchodního centra nebo nákupní galerie. Nejen atmosférou, ale především ekonomikou. Měsíční nájemné pro obchodníky se zde pohybuje od deseti do patnácti eur za metr čtvereční, nízké jsou i servisní poplatky. „U velkých galerií jsou nájmy klidně trojnásobné. A hlavně – tam nejdete na rychlý nákup, ale strávíte v centru minimálně hodinu, často i mnohem víc. Retail park je o efektivitě,“ shrnuje rozdíly.

Fuertes Development vždy staví koncept na míru, přizpůsobuje ho velikosti města a jeho spádové oblasti. V obcích okolo pěti tisíc obyvatel jde hlavně o každodenní služby – potraviny, drogerii, tabák, rychlé občerstvení či kavárnu. Móda a širší sortiment přichází na řadu až ve větších městech. „Nikdy nestavíme něco, co tam nedává smysl. Vždy hledáme, co lidem chybí a co skutečně využijí,“ vysvětluje Přichystal.

Cesta od pozemku k otevření ale není na jedno lusknutí prstem. Nejprve musí lokalita dávat smysl dopravně, klíčové je dobré napojení a dostatek prostoru. Pokud se podaří zajistit nosného nájemce v podobě zmíněného potravinového řetězce, začíná se skládat celý obchodní mix. Teprve pak přichází na řadu projektování, povolovací procesy a samotná výstavba. „Bez nájemců to logicky nejde. To je alfa a omega každého projektu,“ říká Přichystal otevřeně.

Velký důraz klade firma na dopravní řešení. Nejen na příjezd autem ze všech směrů, ale i na pěší dostupnost, chodníky či zastávky veřejné dopravy. U větších projektů přibývají služby jako myčka aut nebo samoobslužná čerpací stanice. „Komfort zákazníka rozhoduje. Pokud by měl někde kličkovat nebo objíždět půl města, příště už nepřijede,“ dodává.

Zavedená společnost Fuertes Development má za dvě dekády existence za sebou osm desítek velkých projektů a na dalších pracuje. A to i na jižní Moravě a Vysočině. Na severu Brna aktuálně finišuje s přípravou polyfunkčního centra Hradecká Gate v blízkosti městského okruhu a Technologického parku. „Projekt za půl miliardy korun kombinuje různorodé obchody, služby jako kadeřnictví či nehtové studio, fitness centrum i kanceláře. Po pěti letech příprav začneme v druhé polovině letošního roku stavět,“ hlásí Přichystal. Na Vysočině se chystá OC Růžek vedle autobusového nádraží v Telči. A už ve výstavbě je polyfunkční centrum Roháček v Humpolci, kde firma navazuje na dřívější retail park OC Klokan a rozšiřuje jej o další obchodní prostory v prvním podlaží a dále o ateliérové prostory, kanceláře a ordinace pro lékaře ve druhém a třetím patře.

Právě propojení obchodu, služeb, kanceláří a někdy i bydlení je dalším krokem, kterým se retail parky vyvíjejí. Podle Přichystala je o takové projekty velký zájem – a v Česku stále dost míst, kde podobná multifunkční centra chybí. „Je tu práce klidně na dalších deset patnáct let,“ usmívá se Přichystal. Trend, který už před čtvrt stoletím obdivoval v Rakousku, se stal běžnou realitou i doma. A jen tak nezmizí, protože lidem zásadně ulehčuje život.

Nejčtenější

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

Retail parky: maximální komfort a efektivita

Komerční sdělení
Roháček Humpolec

Kuřimská společnost Fuertes Development staví obchodní zóny na míru městům i lidem.

13. února 2026

Hoštka – Město, kde se dobře žije

Komerční sdělení
Hoštka – Město, kde se dobře žije

„Poptávka po stavebních parcelách dvojnásobně převyšuje nabídku, protože Hoštka je dobré místo pro život, říká Milan Konfršt, dlouholetý starosta města Hoštky v okrese Litoměřice.

13. února 2026

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty...

13. února 2026

Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Komerční sdělení
Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Od odkazu Alice Masarykové až k digitálním simulacím krizových situací. Ředitelka Iva Wajshajtlová nám prozradila, jak teplický Červený kříž letos hodlá přilákat nové dobrovolníky a podpořit dětskou...

13. února 2026

Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Komerční sdělení
Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Alergie na prach, roztoče nebo plísně trápí stále více lidí a často se zhoršují právě v noci. Lůžko je totiž ideálním prostředím pro alergeny. Jedním z nejjednodušších kroků, jak snížit jejich...

12. února 2026

Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Komerční sdělení
Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Japonská asociace pro světovou výstavu Expo 2025, pořadatel nedávno skončené Všeobecné světové výstavy, sestavila komplexní soubor dat týkajících se průběhu Expa 2025 v Ósace.

12. února 2026

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

12. února 2026

Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Komerční sdělení
Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém únorovém zasedání Program obnovy venkova Ústeckého kraje.

12. února 2026

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

12. února 2026

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

10. února 2026

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

10. února 2026

Můžou lodě ulevit pražské dopravě?

Komerční sdělení
Jedna loď nahradí desítky kamionů v pražské dopravě

Kolony, uzavírky a přetížené křižovatky patří k běžnému obrazu Prahy. Vedle osobních aut a MHD zatěžuje městské silnice i nákladní doprava, bez níž se město neobejde. Právě u zásobování a přepravy...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.