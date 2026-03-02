Restart KTM: supersport i automat, sezóna 2026 startuje v Brně!

Král je mrtev, ať žije král
Po modelu 1290 Super Adventure se jen zaprášilo a skladem zbývají poslední kusy verze R, navíc s výraznou slevou a 4 letou zárukou. Na brněnském showroomu už ale stojí nová vlajková loď KTM. S větším motorem, novým infotainmentem, dotykovým displejem a poprvé i s možností automatické převodovky. 1390 Super Adventure bude k dispozici v offroadové verzi R, silniční verzi S a ve verzi S EVO se zmíněnou AMT (automated manual transmission). První kusy už jsou na showroomu v Brně, na další s doručením březen až květen přijímáme rezervace.
Velký návrat i novinka v segmentu
V sezóně 2026 se KTM vrací do segmentu silničních supersportů, a to modelem 990 RC R. Jedním z hlavních cílů bylo, přinést na trh motorku, která bude 100% Ready To Race, ale zároveň použitelná v provozu na běžné ježdění. 990 RC R se bude vyrábět i ve verzi TRACK pro čistě okruhové použití. Jezdci od 16 a od 18 let pak mají nově k dispozici modely SMC R a Enduro R s výškou sedla 860 a 890 mm. Pro cestovatele je tu i model 390 Adventure v silniční verzi X nebo offroadové verzi R s většími koly, většími zdvihy a moderním displejem.
Nevíte? Tak to zkuste!
V KTM Autonova se snažíme mít co největší počet modelů skladem, aby si zájemce mohl všechny prohlédnout, posadit se na ně a rozhodnout se, který je pro něj ten pravý. Někdy to ale nestačí. Pak přichází na řadu testovací jízda. V naší motopůjčovně najdete aktuální modely, které jsou k půjčení od pár hodin až po celé dny. Pro sezónu 2026 počítáme s hlavními taháky: 990 RC R, 1390 Super Adventure S EVO i 390 Adventure R. Tyto modely a mnoho dalších si navíc budete moci prohlédnout na letošním Motosalonu v Brně.
Oranžová vás nebere? Zkuste GASGAS!
Od připojení k Pierer Mobility se většina modelů montuje v Rakousku vedle KTM a Husqvarny. Stejná továrna, stejná linka, méně oranžové, stejná radost za méně peněz. Základem této značky ale zůstávají „trialky“, které pochází ze Španělska. Ty jsou nyní dostupnější, než kdy dřív a novou trialovou motorku s možností přihlášení na značky seženete od 120 000 Kč včetně DPH.
Autonova nejsou jenom motorky
V Motocentru Autonova se o motorkáře postaráme po všech stránkách. Nové motorky, servis, garanční opravy, opravy po nehodě, pneuservis, měření rámu, prodej příslušenství, oblečení, zařízení pojištění nebo financování, svoz na servis a další služby. KTM a GASGAS jsou jen dva články společnosti, která už 50 let sídlí na Masné u Zvonařky v Brně.Autonova, která je již pátým rokem členem skupiny Kooperativa a ČPP, je také prodejce nových vozů Škoda, autorizovaným servisem vozů Škoda, VW a VW Užitkové vozy a prodejce ojetých vozů Škoda Plus s výběrem z více než 200 vozidel.