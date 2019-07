Regionální potraviny i kvalitní služby, to je česká nezávislá prodejna

Značku certifikace získávají výhradně tradiční české prodejny, z nichž jsou mnohé sdružené ve významných českých maloobchodních sítích Brněnka, CBA, Coop, Enapo, Pramen cz či Terno a některé pak patří k podnikovým prodejnám českých výrobců potravin, např. masokombinátu MP Krásno nebo Mlékárny Otinoves, která je vyhlášeným producentem sýru značky Niva. Zákazníci najdou certifikované prodejny ve velkých městech, jako je Brno, Zlín, Olomouc, Hradec Králové nebo České Budějovice, ale také v menších sídlech, např. v Táboře, Hodoníně, Rumburku, Rakovníku, Frymburku, Havlíčkově Brodě, Písku, Otrokovicích, Šumperku, Třeboni, Českém Dubu či Boskovicích. Prodejny oceněné značkou TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO se nacházejí rovněž v desítkách malých obcí po celé ČR. Úplný přehled certifikovaných prodejen naleznete zde.

Co přesně značka TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO znamená? V prvé řadě usnadňuje zákazníkům orientaci na trhu, říká jim, která prodejna poskytuje kvalitu služeb, sortimentu i personálu, a zároveň ukazuje na české prodejny s českými potravinami. „Naši značku získalo již sto osmnáct prodejen. To mě vzhledem k tomu, v jak drsně konkurenčním prostředí musejí tradiční obchodníci bojovat a přežít, naplňuje optimismem. Sto osmnáct prodejen napříč téměř všemi regiony, to už by mohla být taková malá samostatná maloobchodní síť. Vzhledem k vysokému standardu služeb i kvalitě zboží věřím, že by na trhu obstála,“ říká k certifikaci Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), jež značku udílí.

Nezávislé české prodejny potravin a smíšeného zboží se od zahraničních řetězců liší v mnoha směrech. Jsou mnohem pestřejší od malých venkovských prodejen po supermarkety. Sjednocuje je však osobní přístup k zákazníkovi, příznivé ceny, převážně česká a regionální produkce, široké spektrum doplňkových služeb a znalost místního prostředí. Velké úsilí také věnují modernizaci a rozšiřování nabídky poskytovaných služeb. Bohužel, domácímu maloobchodu chybí jakákoliv podpora, ať už přímá nebo nepřímá, jak to vidíme v jiných zemích především západní Evropy. Pokud jde o české potraviny, splňují nezávislé české prodejny požadavek alespoň dvoutřetinového podílu v sortimentu, což je jedno z kritérií pro získání certifikační značky, bez obtíží, a to i obecně. Zatímco zahraniční řetězce výrazně upozorňují na své regionálními koutky, v českých prodejnách představuje regionální produkce velkou část zboží, které byste v řetězcích jen obtížně sháněli. Zákazníci tak mají v certifikovaných prodejnách jistotu, že nakoupí dobře, kvalitně a počesku.

Čeští zákazníci si málokdy uvědomují, že podporovat domácí obchodníky je výhodné i pro ně. Ani zdaleka totiž neplatí, že zahraniční řetězce jsou ve všem levnější. V nabídce vždy mají několik produktů, které dají pod nákupní cenu, čímž přilákají zákazníky, kteří si nakonec nakoupí i ostatní zboží mnohem dražší a někdy také to, které vůbec nepotřebují, jen proto, že se jeví jako „výhodná“ koupě. Podpora domácích obchodníků a potažmo českých výrobců a jejich produktů, má i význam společenský. Podporuje zaměstnanost, potravinovou soběstačnost i domácí ekonomiku. Je tu i rovina ekonomická. Zatímco zahraniční řetězce většinou posílají své zisky domů, výnosy českých obchodníků zůstávají v České republice.

„Je to o odvaze, píli, odříkání, obětavosti a houževnatosti. Dokázat ve vysoce konkurenčním a tvrdém prostředí obstát v době, kdy zahraniční řetězce vrhají do marketingu desítky milionů a bojují všemi způsoby, je obdivuhodné. Čeští obchodníci nemají k dispozici ani zahraniční kapitál, ani týmy nejrůznějších specialistů a přesto dokázali vybudovat kvalitní prodejny. Za to jim patří obdiv, úcta a poděkování. Navíc jsou to právě oni, kdo k zákazníkům dostává regionální produkci a kvalitní výrobky malých českých firem,“ říká Miloš Škrdlík, spolumajitel sítě obchodů Brněnka.