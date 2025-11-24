RACE ZOO BRNO 2025 – unikátní závod v maskách

GLADIATOR RACE ZOO BRNO proběhne 29. listopadu 2025
a nabídne originální závod v maskách na trati dlouhé cca 5,5 km s přibližně 30 překážkami, která závodníky zavede i do míst běžně nepřístupných. Vzhledem k chladnému počasí nebudou na trase vodní překážky.
Poslední volná místa
Zájem o akci je mimořádný – v závodě KIDS zbývají poslední jednotky míst a v závodě pro dospělé poslední desítky registrací. Očekává se, že závod bude během několika dní zcela vyprodán.
Vstupné do zoo a podpora ledních medvědů
Akce je navržena tak, aby každý účastník i návštěvník zároveň podpořil dobrou věc:
- Závodníci mají v den závodu vstup do Zoo Brno zdarma.
- Výtěžek bude věnován na podporu chovu ledních medvědů.
- Návštěvníci, kteří nejsou na startovní listině, získají zvýhodněné vstupné – 100 Kč dospělí, 50 Kč děti..
Jednoduše řečeno: každý, kdo 29. listopadu přijde závodit nebo fandit, pomůže ledním medvědům!
Speciální program Zoo Brno
Zoo připravila rozšířený program plný komentovaných zastávek a krmení:
- 10:00 – Tygr sumaterský (krmení)
- 11:00, 13:00 – Exotárium (komentovaná prohlídka)
- 12:00 – Kiang (krmení)
- 13:00, 14:00 – Africká vesnice (komentovaná prohlídka)
- 14:30 – Dželada (krmení)
- 14:00, 15:00 – Tropické království (komentovaná prohlídka)
VIP zóna pro držitele Primus Palus
Pro držitele ocenění Primus Palus bude připraven speciální VIP prostor se zázemím po celý den.
Velké finále sezony
GLADIATOR RACE ZOO BRNO je závěrečnou akcí celé série a nabídne atraktivní spojení sportu, masek, zvířat i dobré věci v jednom.
Zoo Brno i Gladiator Race se těší na všechny závodníky, fanoušky a návštěvníky, kteří si přijdou užít unikátní atmosféru a přispět na podporu ledních medvědů.
Registrace do závodu na www.gladiatorrace.cz