První ročník festivalu Na vlně nabídne jedinečný zážitek

Spojit koupání, sport, gastro a kulturu, to samozřejmě není nic nového. Ovšem pište si, že fesťák Na vlně bude něco, co jste ještě nezažili. O slovo se přihlásí přesně v polovině prázdnin.
Zábrdovické koupaliště se 1. srpna promění v místo, které nabídne opravdu pestrou směsici hudby, tance a sportu, zkrátka prostou a jedinečnou radost z léta a ze života. Na pódiu se od rána do večera budou střídat umělecké soubory a rozliční interpreti.
Areál koupaliště bude otevřen od 9 do 20 hodin. Slavnostní zahájení proběhne v 10 hodin a o deset minut později přijde na řadu první umělkyně – tanečnice Mia Plachetková. Následovat budou taneční soubory Piroš Rouža, Gipsy Čercheňa, Sovnakune čhaja, Šukar Čercheňa či cimbálová kapela Hudci z Kyjova.
Aby si návštěvníci trochu vydechli a odpočinuli, rozmělní hudbu ve 13 hodin divadelní pohádka Pal e marikľi? (O plackách?) a její aktéři nachystají půdu pro jeden ze zlatých hřebů dne – legendární a nestárnoucí kapelu Kale. Na scéně již jsou téměř 40 let, ovšem na energii jim to nic neubralo. I proto, že na pódiu vedle zakládajících členů vystupují i jejich potomci.
Propojení tradice i moderního popu obstará Mamuko Berci, energií hýří rapper Refew. A celý program završí brněnská rodačka a jedna z nejvýraznějších osobností žánru Monika Bagárová. Můžete si být jistí, že předvede jako vždy energickou a jedinečnou show, na kterou nezapomenete!
Detaily k festivalu a kompletní harmonogram naleznete na webu https://www.navlnefest.cz/. A důležitá informace na závěr – vstup na akci je zcela zdarma. Kapacita areálu je během festivalu omezena, k dispozici bude občerstvení.