Profimakléřky: Když realitní služby nejsou byznys, ale poslání

Profimaklerky.cz si vybudovaly silné jméno na realitním trhu. Co byl podle vás klíčový moment, kdy jste věděla, že tenhle projekt má smysl a budoucnost?

Ten zlomový okamžik přišel nečekaně. Byla jsem u klientky, starší paní, která z velmi vážných důvodů musela rychle prodat rodinný dům po zesnulém manželovi. Jiní makléři jí nabízeli rychlý prodej za podhodnocenou cenu, ale já jsem viděla potenciál. Když jsem již tehdy vytvořila profesionální videoprohlídku a za měsíc prodala za cenu o 600 tisíc vyšší než původní „reálný“ odhad konkurence, chytila mě za ruku a řekla: „Konečně někdo, komu jsem nebyla lhostejná a neviděl jen vlastní zisk.“ V tu chvíli jsem pochopila, že realitní služby nejsou jen o cenách a smlouvách – jsou o tom, pomoct lidem získat skutečnou hodnotu jejich celoživotní investice. Tohle není jen business, ale poslání: bojovat za každou korunu pro naše klienty.

Konkurence je velká. V čem konkrétně se podle vás Profimaklerky.cz odlišují?

Náš rozdíl je zásadní – zatímco ostatní makléři tlačí na rychlé prodeje za nižší ceny s argumentem „to je realita trhu“, my realitu trhu měníme. Každý dům, každý byt má svou duši a svůj příběh, který umíme prodat. Naše filozofie je jednoduchá: nevidíme nemovitosti jako pouhé komodity na trhu, ale jako domovy s jejich historií a potenciálem. Naše profesionální videoprohlídky nevytváříme jako reklamy, ale jako pravdivé portréty, které přitáhnou mnohonásobně více kupců než běžné fotografie, nebo uměle a nerealisticky naaranžované interiéry – a více kupců znamená vyšší cenu pro prodávajícího. Zatímco jiní mluví o číslech, my nasloucháme potřebám klientů. Zatímco jiní spěchají k podpisu za jakoukoli cenu, my si najdeme čas vysvětlit každý detail a vybojovat tu nejlepší možnou cenu. Poskytujeme kompletní realitní servis – právní poradenství, advokátní úschovu, zaplatíme i katastrální poplatky. Zařídíme i záležitosti, které na první pohled s prodejem nesouvisí a jiné realitní kanceláře je obejdou obloukem. Prostě – nejsme jen makléřky, jsme obhájkyně klientů.

Máte netradiční grafiku, která zaujme. Úvodní stranu webu profimaklerky.cz (postavy se záměrně zvětšenými hlavami) jste si vymyslela sama?

To je nádherný příběh o tom, jak i nečekané věci vedou k úspěchu! Grafiku nám vytvořila úžasná přední slovenská akademická malířka, se kterou jsem se seznámila díky fence Sašence, kterou jsem prostřednictvím této malířky zachránila z romské slovenské osady. Vidíte? I tohle je důkaz, že nejkrásnější věci vznikají z lidských příběhů a neočekávaných setkání. Ty zvětšené hlavy symbolizují, že skutečně myslíme – myslíme na každý detail prodeje, na každou strategii, na každou možnost, jak dosáhnout vyšší ceny a celkové spokojenosti našich klientů. V realitním světě plném studeného byznysu a šablon jsme chtěly ukázat, že jsme skuteční lidé s velkými nápady, ještě větším srdcem a jedinečným pohledem na hodnotu domova našich klientů.

Osobní přístup zmiňujete jako základ. Jak se vám daří udržet tuto filozofii i při větším objemu zakázek?

To je srdce naší strategie. Máme železné pravidlo: „Kvalita před kvantitou, vždy.“ Každý prodávající má u nás svou specializovanou makléřku, která se stará pouze o jeho úspěch. Nikdy nebudete jen číslem v databázi či položkou v seznamu. Další naše pravidlo je „Jeden prodej, jedna priorita“, což znamená pravidelnou komunikaci o průběhu, strategické porady a průběžná úprava markentingových kampaní prodeje s cílem získat nejvyšší možnou prodejní cenu. Radši odmítneme zakázku, než abychom poskytly průměrnou službu. Věřím, že když se o každého prodávajícího postaráme tak, jako by to byl náš jediný klient, kvalita se udrží automaticky – a výsledky mluví samy za sebe.

Jak se podle vás proměnil vztah lidí k nemovitostem?

Revolučně! Dříve byla nemovitost především domovem a symbolem stability, dnes je to centrum života, pracoviště, útočiště i největší investice rodiny, která má za cíl ochránit úspory před inflací, nebo si zajistit pasivní příjem. Covid nám všem ukázal, jak zásadní je mít domov, který nás skutečně naplňuje. Lidé už nekupují jen prostor – kupují životní styl, komunitu, energetickou efektivitu, možnost práce z domova. Kupci jsou mnohem náročnější a informovanější, což paradoxně hraje do karet těm prodávajícím, kteří svou nemovitost prezentují profesionálně. Naše role se proměnila z pouhého zprostředkování na strategické poradenství, a to jak pro kupující, tak především pro prodávající.

Máte za sebou náročné roky plné změn. Co byla zatím vaše nejtěžší zkušenost při vedení firmy a co vám pomohlo ji překonat?

Nejtěžší chvíle pro mě vždy přicházejí ve chvílích nejistoty – když se mění trh, když se posouvají očekávání klientů nebo když přichází krize, jako byla pandemie nebo prudký růst úrokových sazeb.

Největší výzvou ale bylo zvládnout ten tlak jako člověk. Udržet tým v motivaci, neztratit víru ve smysl práce, být pro ostatní oporou, i když sama cítím nejistotu.

Pomohlo mi držet se hodnot, na kterých jsem firmu postavila – férovosti, odbornosti a lidského přístupu. A taky otevřená komunikace. Nehrát si na to, že všechno zvládneme levou zadní, ale říct „teď je to těžké, pojďme to zvládnout spolu“. To vytvořilo silnější tým než jakákoliv strategie.

Co podle vás znamená pro klienta kvalitní realitní služba?

Pro prodávající znamená kvalitní služba především jednu věc: maximální prodejní cenu v rozumném čase. To začíná profesionálním oceněním, pokračuje strategickým marketingem s videoprohlídkami a končí šikovnými vyjednávacími taktikami. Kvalitní služba začíná nasloucháním a končí úsměvem při předání klíčů za tu nejlepší možnou cenu. Je to transparentnost v každém kroku, žádná skrytá překvapení, dostupnost a především pocit, že máte po boku skutečného partnera, nejen zprostředkovatele. Kvalita se pozná v detailech – v tom, že vám pravidelně hlásíme průběh, přinášíme konkrétní kupující, nejen „zájemce“, pečlivě odpovídáme na e-maily, a hlavně – nebojíme se odmítnout nízké nabídky. Jsme tu proto, abychom za vás vyjednaly tu nejlepší cenu, kterou trh umožňuje.

Jakým způsobem si vybíráte spolupracovníky? Co musí člověk umět nebo jaký musí být, aby zapadl do týmu Profimakléřek?

Při výběru nových spolupracovnic se nedívám jen na zkušenosti nebo prodejní výsledky, ale především na to, jaká je to osobnost. V Profimakléřkách totiž stavíme firmu na důvěře, lidskosti a kvalitním servisu – a to se bez určitého nastavení prostě nedá dělat. Dveře k nám mají otevřené ženy, které jsou zodpovědné, mají tah na branku, ale zároveň jim není cizí empatie, pokora a schopnost opravdu naslouchat klientům.

Realitní makléřina u nás opravdu není o rychlých obchodech, ale o budování dlouhodobých vztahů. A ten, kdo k tomu přistupuje stejně, do našeho týmu skvěle zapadne.

Dovednosti se dají naučit, ale charakter, přístup a vnitřní motivace si člověk musí přinést s sebou.

Co vás na podnikání pořád drží, i když přijdou náročné dny? Je to motivace, odpovědnost, vize – nebo ještě něco jiného?

Je to ten magický okamžik, když klientovi volám, že jsme dosáhli ceny, kterou původně považoval za nemožnou. Vidět radost v hlase člověka, který díky naší práci získá o stovky tisíc více, než očekával – to je nepopsatelné. Stejně nepopsatelný je okamžik, když předáváte klíče novým majitelům a sledujete jiskry v očích a všechny jejich naděje, které vkládají do své nově přicházející životní etapy. Každá úspěšně prodaná nemovitost znamená splněné sny, zaplacená studia, nové možnosti, nové začátky, zabezpečenou budoucnost... Jsem součástí nejdůležitějších okamžiků v životě lidí – a to je droga, kterou žádné těžké dny nepřebijí.

Když se ohlédnete, co byste dnes udělala jinak, kdybyste znovu začínala?

Více bych důvěřovala své intuici a méně bych se bála říct „ne“ klientům, kteří „všechno vědí nejlépe“ nebo spolupracovníkům, se kterými se rozcházíme v hodnotách a já pořád doufala, že se to změní. Naučila jsem se, že kvalita je vždy lepší než kvantita. A také bych si od začátku najala dobrého marketingového specialistu – před lety jsem podcenila sílu internetu. Ale víte co? Každá ta „chyba“ mě dostala tam, kde jsem dnes. A jsem za to vděčná, protože autentičnost a zkušenosti se nedají předstírat. Naučila jsem se, že chyby nás nerozbijí, ale to, jak je zvládáme, nás definuje.

Vzpomínáte si na okamžik, kdy vás nějaký příběh klienta zastavil, dojal, nebo připomněl, proč to celé děláte?

To bylo před asi dvěma lety. Mladá maminka, samoživitelka, prodávala byt, aby mohla zaplatit léčbu své dcerky. Byt byl v horším stavu, a ne v úplně dobré lokalitě, trh špatný, a ona byla zoufalá. Věděla jsem, že prodej bude trvat, ale ona potřebovala peníze rychle. Tak jsem jí půjčila vlastní peníze a byt jsme prodaly za tři měsíce za cenu, ve kterou jsme původně ani nedoufaly. Když mi volala, že dcerka je zdravá, plakala jsem s ní. V tu chvíli jsem věděla, že tohle není jen práce, ale obrovský motor života. Dnes jsme přítelkyně a pravidelně se potkáváme. Jsem ostatně velmi ráda za všechny klienty, kteří se za ta léta stali mými přáteli.

Jaký vzkaz byste poslala člověku, který dnes stojí na začátku podobné cesty jako vy před lety?

Nebojte se být jiní. V realitách je hodně lidí, kteří dělají věci „jak se má“. Ale skutečný úspěch přichází, když najdete svůj vlastní způsob, jak pomáhat lidem. Investujte do vztahů, nejen do reklamy. Pamatujte si, že každý klient je něčí táta, máma, syn nebo dcera – a zaslouží si nejlepší, co můžete dát. A hlavně: nikdy nepřestávejte snít. Každá prodaná nemovitost je splněný sen. A není krásnější práce než pomáhat lidem plnit si sny.