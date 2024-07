Přivést na svět život je úžasné. Repromeda letos slaví 25 let vzniku

Letošní pětadvacáté výročí vzniku kliniky Repromeda, zabývající se reprodukční medicínou a preimplantační genetickou diagnostikou, mimo jiné značí, že nejstarší „její“ dítě slaví tento rok čtyřiadvacáté narozeniny. Celkově jich Repromeda pomohla na svět přivést již bezmála šest a půl tisíce. „Někteří rodiče nám posílají přání k výročím, k svátkům, chodí nám dítka ukázat. Řada lidí na nás vzpomíná s vděčností,“ říká MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., majitelka a generální ředitelka kliniky.

Povznáší vás práce v oboru, jehož posláním je pomáhat novému životu?

Je to práce nesmírně emocionálně náročná a zajímavá, pro nás i pro klienty. Vidíte, jak se mění a jak pozitivní prvek do jejich rodin přijde, když se naše práce podaří. To je úžasné. Ne všichni samozřejmě mohou odejít s dítětem, u některých z nich proti tomu stojí závažné faktory. Proto jdeme v rámci vědy neustále vpřed, abychom mohli jednou i tyto překážky odstranit.

Je Repromeda vaším životním pracovním údělem?

Vystudovala jsem medicínu a po škole jsem nastoupila do porodnice na Obilním trhu v Brně. Tedy tam, kde česká asistovaná reprodukce v 80. letech minulého století vznikla. Reprodukční medicína mě zaujala a moc jsem chtěla v tomto krásném oboru pracovat.

Také jste se tam seznámila se svým budoucím manželem.

Byl zkušenějším lékařem, o devět let starším. Pracovali jsme spolu, což nás zároveň motivovalo ke změně a založení vlastní kliniky. Uvědomovali jsme si, že tak získáme možnost vybrat si způsob a metody práce, případně dosáhnout na vybavení, jehož pestrost byla tehdy na státním pracovišti velmi omezena. Věděli jsme, že si svoji práci představujeme jinak, že bychom se chtěli rozletět.

Kam?

V hlavách jsme měli myšlenku prevence dědičných onemocnění a vrozených vývojových vad u dětí. Kolegové v Británii uměli odebrat část buněk z embrya a genetické vlastnosti tohoto speciálního materiálu vyšetřit a my jsme to chtěli taky. Nenechali jsme si žádná zadní vrátka a vydali jsme se na svoji cestu. Osobně jsem o ní nikdy nepochybovala.

Naplnila se vaše vize?

Naše klinika má respekt v rámci světového vývoje reprodukční medicíny a zejména preimplantačního genetického testování. Máme vlastní vědeckovýzkumná oddělení, zavádíme vlastní řešení v rámci molekulární genetiky, v současné době máme podaný i jeden patent. Financujeme si výzkum a pak ho aplikujeme. Vybudovali jsme laboratoř, obsluhující několik desítek jiných IVF klinik v České republice, v Evropě i v zámoří, což je jeden z našich pilířů. Kliniku máme v Brně a v Ostravě a jednu ještě nadčasovější plánujeme znovu v Brně vybudovat.

Vyhovuje vám řízení tak velké firmy?

Nemám strach ze zdravého riskování, z hledání vlastních cest, z motivování lidí kolem sebe. Vyhovuje mi role lídra s převzetím zodpovědnosti. Jednám hodně intuitivně. Říkám, že kdo neriskuje, ten buď nevytvoří nic, nebo za ním zůstane šedivý průměr.

Co je na vaší klinice nového?

Neustále zdokonalujeme metody preimplantačního genetického testování a věnujeme se i prekoncepčnímu testování, v jehož rámci mají reprodukční partneři možnost nechat si otestovat riziko přenašečství nejzávažnějších dědičných onemocnění. Mým snem je představa, že by se testovali novorozenci, data by se uchovávala dlouhá léta a v případě onemocnění by se z nich dalo čerpat. V přípravě máme další virtuální panel, který umí analyzovat genetické příčiny neplodnosti u žen i u mužů.

Na spolupráci s manželem navazujete prací s vaší dcerou. Převezme od vás jednou kliniku?

Myslím si, že se to stane. Pracuje u nás dlouhou dobu, prošla si všemi úrovněmi od kartotéky nahoru. Sice jsme narostli, obratem a počtem zaměstnanců patříme mezi střední firmy, ale pořád si zachováváme rodinný charakter. Dcera vystudovala molekulární genetiku a také management a marketing. Dnes je velmi šikovnou provozní ředitelkou naší kliniky. Její otec, který bohužel letos zemřel, by z ní měl obrovskou radost.