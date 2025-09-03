Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

U nás ve studiu vítám našeho hosta, pana Martina Ioana Košťála, zakladatele výrobce kvalitních konzerv pro psy značky LOUIE, firmy ALEMAR Food Group, Martine dobrý den. Dobrý den.

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 % | foto: ALEMAR Food Group a.s.

Martine, Vaše značka LOUIE je už poměrně známá. V současnosti na mě všude na internetu vyskakují tancující pejsci a slyším tu až bych řekl vlezlou melodii. Představte mi ale trochu hlouběji Vaši vizi a cíle Vaší firmy.

Naší hlavní vizí je vyrábět kvalitní masové krmivo pro psy v souladu s přírodou. Já vždy říkám, že člověk nemůže čekat nic dobrého, pokud se krávy krmí masokostní moučkou a psi obilnými granulemi. To je pak na spadnutí, než se stane nějaký průšvih a krávy mají BSE a psi umírají na rakovinu a trpí alergiemi jako lidé. Značka LOUIE prostě vždy bude přírodu respektovat a psům nabízet krmiva, která jsou pro ně přirozená.

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

Vy ale pokud vím nevyrábíte jen LOUIE, ale i jiné značky. Stačí Vám kapacity? Protože jsem slyšela, že opravdu rychle rostete.

Máte pravdu, že rosteme. Za dosavadní průběh roku jsme vyrostli v porovnání s minulým rokem o cca 150 % obratově, což je dobré, ale dostávalo by nás to proporcionálně někam mezi 150 a 200 mil. Kč za rok 2025. V posledních měsících jsme ale zahájili intenzivní marketingové kampaně, které nám např. v červnu 2025 přinesly o více než 300 % víc v objednávkách než za červen předchozího roku. K tomu máme navíc podepsané smlouvy s velkými B2B hráči, pro které se chystáme vyrábět nebo už vyrábíme jejich konzervy pod privátní značkou. Takže zatím s odřenýma ušima stíháme, ale abychom drželi krok, musíme dál rozšiřovat.

Hmm, 150 % a dokonce až 300 % nárůst, to je tedy síla. To musí být strašně náročné na investice, takto rychlý růst. Z čeho to financujete?

Zpočátku jsme to financovali dluhopisy, jelikož najít investora na takto ohromný projekt, je velmi náročné a fondy se chovají v podstatě spíš jako zaměstnavatel než jako rovnocenný partner v případě, že to celé platí. Od dluhopisů však už dáváme ruce pryč a nyní aktivně veřejně nabízíme naše akcie, které si může zakoupit kdokoliv již od 70 000 Kč za jeden kus a může se tak stát našim spolumajitelem s právem na dividendu, tj. podíl ze zisku. Ten bude samozřejmě zpočátku menší, ale dle našich plánů odhadujeme a cílíme až na 18% dividendu ze vstupní investice po rozšíření a vytížení všech 4 autoklávů. To už je hodnota, která by byla podstatně zajímavější než výnosy z dluhopisů.

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

Dobře, ale četla jsem o Vás, že máte právě z těch dluhopisů velký dluh a z něj musíte vyplácet úroky. Rozumím, že jste to museli nejdřív z něčeho zafinancovat, a že podíl jen na „nápadu“ se prodává těžko, nesníží Vám to ale zisky, které by jinak dostali právě akcionáři?

Je potřeba si uvědomit, že u akcií očekáváme nárůst dividend až v čase. Ale ano, úroky samozřejmě dividendy snižují, jenže se nám podařilo jen během července a části srpna zkapitalizovat okolo 140 000 000 Kč z dluhopisů právě na akcie a to evidujeme vysoké desítky dalších investorů, kteří ještě nedodali zpět smlouvu, protože jsou např. na dovolených. A to je jen první fáze. Fungují nám i další metody kapitalizace dalších dluhopisů, a tak věřím že brzy budeme bez dluhopisů kompletně.

To je fantastická zpráva a moc Vám to přeju! Takže i ty úroky takto padají a nechávají více zisku pro akcionáře?

Přesně tak. Už nyní se mohou pohybovat okolo poloviny původní výše a dluhopisů se zbavujeme i nadále. Rád bych to měl vyčištěné do konce roku. Čím lepší potom bude stav, tím vyšší můžeme stanovit i cenu akcií, která je nyní 70 000 Kč za kus.

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

Váš obchodní model je netradiční. Akcie za 70 000 Kč je mnohem víc než za kolik se prodávají akcie na burze a nepovažujete zhodnocení až 18 % ročně za příliš optimistické?

Ano, máte pravdu, že jsme tak trochu průkopníky, protože veřejná nabídka listinných akcií není obvyklou. My jdeme cestou, kdy tak akcie v podstatě v té retailové veřejné nabídce představuje alternativu dluhopisu, samozřejmě se všemi právními aspekty, které připadají právě akcii. Je nám jasné, že se na burze nebudou akcie obchodovat za tuto cenu. Načerpáme na nich kapitál do emisního ážia a v případě vstupu na BCPP START, o který máme rozhodně velký zájem, jakmile to bude možné, je rozštěpíme a velmi pravděpodobně i emisní ážio přeměníme na základní kapitál.

Zní to složitě pro běžného smrtelníka… Když se na to ale podívám jako obyčejný člověk, 18 % mě může až děsit a působit nedůvěryhodně. Zaplatím tedy 70 000 Kč za jednu akcii, jak mi vysvětlíte, že z toho může být až 18% zhodnocení?

Ta naše původní kalkulace vychází z jednoduché logiky. Víme, kolik peněz potřebujeme načerpat, abychom realizovali naše cíle a víme, kolik akcií tedy musíme za jakou cenu prodat. Když bude cena vyšší, tak méně, když nižší tak více. 70 000 Kč se nám zatím prokázalo jako takové optimum. Máme však interní kalkulace, jaké budeme mít kapacity až dosáhneme stavu 4 vytížených a fungujících autoklávů. Při současných cenách nám to potom podělením těch plánovaných kapacit vyjádřených ziskem počtem akcií dává sumu, která by se mohla dostat až k 18 %. Při inflaci však logicky ještě výš.

Říkáte, že v případě inflace ještě výš? Tomu nerozumím, inflace přeci naše investice a úspory znehodnocuje, není to tak?

Ano, je to tak, pokud investujete s fixním nominálním zhodnocením. Máte např. 10% úrok. Zainvestujete 100 000 a každý rok dostáváte 10 000 Kč. Jenže když je i 10% inflace každý rok, tak za první rok ztratíte 10 000 Kč, za další už 11 000 Kč a za další 12 100 Kč… Takže vámn ten dluhopis nepokryje ani inflaci a to i v režimu, kdy by byla inflace stejná jako výnos. Úročí se totiž jen jistina, ale ceny rostou jeden rok o inflaci, další už z té zdražené ceny o inflaci a tak dále.

Akcií investujete do reálného zhodnocení. A tam vám inflace pomáhá. Abych to lépe vysvětlil, půjčím si příklad realitního trhu. Ceny bytů mezi roky 2014 a 2017 v Brně vyrostly o cca 100 %. To znamená 33% zhodnocení investice ročně! Ten byt se ale ve skutečnosti nenafoukl. A takto je to i s dividendami u ziskových firem v případě inflace. Sice se zdražují vstupy, ale zdražují se i výstupy. Takže rozdíl mezi nimi, zisk, se zvýší o stejné procento. Proto vlastně akcie u ziskové firmy představuje jakousi protiinflační pojistku i v případě, že by firma reálně nerostla. A my přitom rosteme. A hodně rychle.

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

To je zajímavé, to jsem si nikdy neuvědomila. A kdy ty zisky očekáváte?

Za rok 2025 ještě nevíme, jak to provozně vyjde, ale určitě hodně měsíců ještě provozně ziskovými nebudou. Co mě ale potěšilo, že jsme se v černu a červenci už dle předběžných odhadů za některé dny mohli dostat již do celkového provozního plusu. To jsme po tak krátké době od započetí budování celého projektu vůbec nečekali a mysleli jsme, že tyto první výsledky přijdou až cca za rok. Věřím, že s růstem LOUIE a dalšími projekty na výrobě privátních značek pro velké sítě to nastane brzy.

Takže každý, kdo chce smysluplně investovat svoje úspory se může stát akcionářem ALEMAR Food Group a.s., je to tak?

Přesně tak, stačí navštívit náš web www.alemarfoodgroup.cz a vyplnit náš formulář v sekci pro investory.

To byl Martin Ioan Košťál, zakladatel ALEMAR Food Group a.s., výrobce konzerv značky LOUIE.

Děkuji.

