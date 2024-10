Preston Capital dobývá poušť. V Emirátech nabízí těžbu bitcoinů

O výhodách těžby bitcoinů v SAE a budoucnosti kryptoměn hovoří zakladatel Preston Capital Filip Navrátil.

Jak expanze do světa kryptoměn souvisí s vašimi dosavadními aktivitami?

Na trhu se pohybujeme od roku 2016. Zejména naše společnost Preston Capital se dlouhodobě zaměřuje na development, energetiku a IT. Bohaté zkušenosti máme s vyhledáváním a financováním realitních projektů s vysokým investičním potenciálem na zahraničních trzích. Náš nový projekt výstavby čtyř modulárních datacenter na těžbu bitcoinů ve Spojených arabských emirátech je v podstatě spojením těchto tří oblastí.

Patříte i vy sám mezi nadšence do kryptoměn?

Dá se říci, že nyní už mezi nadšence patřím (smích). Musím ale přiznat, že mi chvíli trvalo, než jsem získal ke kryptoměnám patřičnou důvěru. Sám se totiž řadím spíše mezi konzervativní investory, což krypto na první pohled úplně není.

Proč padl výběr právě na Spojené arabské emiráty?

SAE mají výhodu levných cen elektřiny, moderní infrastruktury a flexibilních stavebních předpisů, což nám umožňuje efektivně rozšiřovat datová centra zaměřená na těžbu bitcoinů. Navíc tamní poměrně komplikované prostředí velmi dobře známe. V SAE jsme realizovali projekt hotelového komplexu Sun Beach Resort na ostrově Al Marjan. Díky unikátní kombinaci know-how tak můžeme klientům poskytnout bezstarostnou investici v odvětví, které zdaleka nevyčerpalo svůj potenciál.

Kryptoměny jsou často vnímány jako složitý a rizikový sektor. Jak přistupujete k tomu, aby se investoři cítili v bezpečí?

Naším cílem je klienty nejen vzdělávat, ale také jim poskytnout nástroje, aby se v tomto dynamickém sektoru orientovali s jistotou. V Preston Crypto proto nabízíme osobní konzultace a individuální přístup, což v tomto oboru zdaleka není standard. Chceme zajistit, aby se každý klient cítil informovaný a v bezpečí, ať už jde o jeho první investici do kryptoměn nebo o dlouhodobé strategie.

Je třeba ale zmínit ještě jednu důležitou věc a to je, že těžba jako taková je bezpečnou investicí. Na rozdíl od spekulativních obchodů na kryptoměnových burzách má náš klient kontrolu nad těžbou i vlastním strojem. Riziko by v našem případě znamenalo maximálně tak poruchu stroje, kterou jsme připravení okamžitě řešit. Přepojíme klienta na jeden z našich strojů do doby, než ten jeho opravíme.

Jak hodnotíte současný trh s kryptoměnami a jeho budoucnost?

Trh s kryptoměnami je stále relativně mladý a dynamický. Vidíme, že do kryptoměn investují nejen jednotlivci, ale také velké investiční fondy, společnosti a čím dál častěji jsou i tématem vládních představitelů, což naznačuje, že tento trh má obrovský potenciál. Věříme, že kryptoměny budou hrát stále důležitější roli v globální ekonomice a že investoři, kteří se do tohoto odvětví zapojí nyní, budou mít značnou výhodu do budoucna.

Proč by měli lidé investovat do kryptoměn prostřednictvím Preston Capital?

Naši klienti mohou těžit z transparentnosti našich služeb a vysoké úrovně zákaznické podpory. Smlouvu podepisují napřímo s českou firmou a platí zde proto i český právní řád. Další výhodou je, že jim nabízíme možnost investovat do těžby kryptoměn prostřednictvím špičkových zařízení, která máme skladem. Na těžbu používáme stroje MICROBT WhatsMiner M66, které jsou chlazeny speciální kapalinou, což zvyšuje jejich efektivitu a životnost.

Pro klienty zajišťujeme také poradenství a podporu při výběru vhodné strategie. Těžba kryptoměn v SAE je pro investory výhodná především díky nízkým provozním nákladům, stabilnímu prostředí a rychlému zahájení těžby. Pokud se klient rozhodne pro investici, celý proces se rozběhne okamžitě a zahájení těžby je otázkou několika málo týdnů.

Jaký typ investorů je z vašich zkušeností nejvíc vhodný pro investici do těžby bitcoinů?

Jedná se o klienty, které láká vstup do světa kryptoměn, ale jsou příliš konzervativní na to, aby nakupovali BTC napřímo nebo spekulovali na jeho nárůstu. Investice startuje na hodnotě 300-400 tisíc a je díky tomu dostupná pro většinu investorů.

Plánujete rozšiřovat své aktivity v oblasti kryptoměn i na další trhy mimo SAE?

Momentálně se soustředíme na český trh a na trh v SAE, kde vidíme velký potenciál. Určitě se nebráníme rozšíření našich aktivit i do dalších zemí, kde by byly příznivé podmínky pro těžbu kryptoměn a kde bychom mohli nabídnout naše služby i zahraničním investorům. Prozatím jsme však nenašli lepší místo pro těžbu kryptoměn než SAE, a to skrze klíčový faktor - cenu elektřiny.