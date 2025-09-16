Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny

Fuertes Development chystá rozšíření Obchodní galerie Zahrádky o fastfood i nábytkářský řetězec.

Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny

Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny | foto: FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Za více než dvě dekády existence má za sebou kuřimská společnost Fuertes Development přes osmdesát fungujících projektů. Dřív budovala obchodní domy pro nejznámější řetězce, jako jsou Kaufland, Lidl, Billa, Tesco či Bauhaus. „Dnes se především zaměřujeme na retail parky, které zařizujeme od vyhledání vhodné lokality až po stavbu takzvaně na klíč,“ říká jednatel firmy Zdeněk Přichystal (na snímku), jenž nezapomíná ani na své domovské město.

Zdeněk Přichystal jednatel Fuertes Development

Právě v Kuřimi jste postavili Obchodní galerii Zahrádky. Co nového tam pro lidi chystáte?

Celý projekt je rozdělený na čtyři etapy. Tu v časovém pořadí druhou jsme prodali a nechali jsme si první, která je souborem obchodních prostor navázaných na KiK textil. Celkově jde o prodejny, jež mixují řetězce celorepublikového charakteru a místní podnikatele. V návaznosti chystáme třetí etapu mezi Mozovským potokem a druhou okružní křižovatkou směrem na Brno, kde vznikne fastfoodový řetězec a další obchody o výměře čtyř tisíc metrů čtverečních. Podél potoka pak postavíme „nebyty“, tedy něco mezi bytem a kanceláří. Aktuálně plánujeme projektovou dokumentaci pro společné stavební povolení. Do země chceme kopnout na začátku roku 2027, jde o investici zhruba 300 milionů korun.

V čem spatřujete hlavní výhody retail parků?

Obecně vidíme velký potenciál ve výstavbě a provozu těchto center. Zákazník si tam může nakoupit v podstatě vše, co je obvykle obsažené v obchodech dennodenní potřeby. Drogerie, věci do domácnosti, textil a mnoho dalšího je v retail parku namixováno tak, aby člověk rychle našel to, co mu chybí, a nemusel do obřích center, kam se chodí spíš za módou a zábavou. Naše obchodní galerie jsou oblíbené právě proto, že nabízí nutné zboží. Zubní pastu musíte mít, pro pejska granule, k narozeninám kytku, jídlo je samozřejmost. Někde je k dostání tohle, jinde zase něco dalšího. Ve městech pak vzniká přirozená konkurence mezi obchodními centry s různými službami.

Na jaké lokality se zaměřujete?

Taková centra řešíme po celé České republice, soustředíme se na města nad pět tisíc obyvatel, například jedno takové teď chystáme v Tišnově. Obecně jde o plochy o rozloze tři až čtyři tisíce metrů čtverečních, kde vždy hlavním nosným nájemcem je větší obchod s potravinami. Ten zajišťuje pravidelný přísun zákazníků a zároveň tam existuje napojení s dalšími obchody. Mezi ně často řadíme tabák, květinářství, lékárnu, drogerii a další, velmi často spolupracujeme i s novými řetězci na českém trhu. To se týká třeba oblíbeného TEDi s dekorativními potřebami nebo Action, což je obchod zajímavý z hlediska nízkých cen výrobků klasického „koloniálu“. Další novinkou u nás je například německý Woolworth, kde najdete vše od sladkých bonbónů po vrtačky. (úsměv)

Nakoupí v něm i lidé v Kuřimi?

Ano, je součástí zmíněné třetí etapy Záhradek. Letos chceme začít projektovat i čtvrtou za Billou před kruhovým objezdem při příjezdu od Brna. Tam zákazníci po dostavbě najdou nábytkářský řetězec JYSK, mycí centrum pro auta a v podzemních prostorách posilovnu.

U větších projektů se často zvedne kritika lidí, kteří jsou proti stavbě. Jak se snažíte rozptýlit jejich obavy?

Primárně vybíráme pozemky, které jsou v souladu s územním plánem, takže tyhle diskuze už má město za sebou. Pak jsou veškeré problémy minimalizovány. Samozřejmě i my bychom byli rádi, kdyby povolovací procesy byly rychlejší, ale to už je úkol politiků. Oni by se měli snažit přiblížit standardu v zemích, jako je Španělsko nebo Polsko, kde získáte stavební povolení bez problémů do půl roku.

Jak nakládáte s obchodními centry, která vybudujete?

Jsme obchodní firma, ale část majetku držíme. Víceméně jedeme podle pravidla, že jeden díl nám zůstává, čtyři zobchodujeme pro primární subjekty. Jde o velmi zajímavou a dlouhodobou investici. V obchodním centru dochází k pravidelnému zvyšování nájemného, a tedy i růstu hodnoty retail parku. Nájemní smlouvy uzavíráme na sedm až deset let, valorizujeme jednou ročně. Zkrátka je to zajímavá příležitost pro investiční fondy i soukromníky, kteří disponují penězi, ale nechtějí do nákupu bytu, což je konzervativní strategie a nemá takový výnos. Ten se v našem případě pohybuje okolo šesti až sedmi procent.

Mimo skupinu Fuertes jste v Kuřimi postavil i „srdcový“ zimní stadion. Jak si s ním vedete?

Máme slušnou zaplněnost, tak myslím, že dobře. (úsměv) Jsem hlavně rád, že tahle investice za 125 milionů výborně slouží mládežnickému hokeji, krasobruslení a vůbec všem, kteří si chtějí přijít zabruslit. Po pandemii i nás trápily drahé energie, to nám ale teď zásadně vyřešily fotovoltaické panely, které jsme umístili po celé střeše stadionu. Je to opravdu výrazný pomocník při našem celoročním provozu, v létě jsme schopni z nich dostat až 1,5 megawatthodiny elektřiny denně. A co vyrobíme, to rovnou spálíme. Jsem přesvědčený, že přesně takhle by měla fungovat zelená energie.

16. září 2025

