Podporujeme osobní rozvoj dětí. V Brně otevřela škola Maple Bear

„Školy Maple Bear kombinují to nejlepší z kanadského vzdělávání a přinášejí kanadské bilingvní metody do mateřských, základních i středních škol po celém světě. Máme školy ve 39 zemích, více než 450 škol po celém světě, přes 60 tisíc žáků a studentů a dalších 180 škol v přípravě,“ říká Lucie Chlubná, které vede marketing pro první základní školu Maple Bear v České republice.

Pro jaké děti je škola určena?

Naše škola je určena pro všechny děti, které chtějí získat kvalitní bilingvní vzdělání a rozvíjet tak své dovednosti v českém i anglickém jazyce. Náš vzdělávací program je koncipován tak, aby podporoval individuální rozvoj a připravil děti na budoucí akademické i osobní úspěchy. Všechny děti a rodiče, kterým je tento přístup sympatický, jsou u nás vítáni.

Jak staré školáky učíte?

V současnosti máme děti ve věku od 5 do 6 let v nultém ročníku a děti od 6 do 7 let v prvním ročníku. Ještě je možný zápis na tento školní rok. Zápis na další školní rok pak otevřeme na přelomu kalendářního roku. Pokud mají rodiče zájem, mohou nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku nebo návštěvu naší školy.

Další roky tedy přibudou další třídy?

Přesně tak. Naším cílem je každý rok přidávat další ročníky, abychom mohli našim žákům nabídnout kontinuální vzdělávání až do deváté třídy, následně pak i střední školu. S tím, jak budou naše děti růst a postupovat do vyšších ročníků, budeme rozšiřovat i naši nabídku a kapacitu školy. V plánu je i otevření mateřské školy.

Jaká je vaše role ve škole?

Jako Marketing and Enrollment Manager vedu marketing pro první základní školu Maple Bear v České republice. Mám na starosti marketingovou strategii, propagaci školy, vytváření marketingových kampaní, organizaci akcí i komunikaci s rodiči. Můj úkol však nekončí jen u marketingu. Jsem zde také proto, abych poskytovala podporu dětem a rodičům, kteří mají zájem o zápis do školy. Pomáhám jim porozumět našemu vzdělávacímu systému a provázím je celým procesem zápisu. Moje snaha je zajistit, aby každý rodič i dítě cítili podporu a důvěru v naši školu a aby celý proces náboru probíhal hladce a přátelsky.

Máte zkušenosti i se zahraničními projekty. Čemu jste se věnovala?

Ano, v oblasti marketingu mám za sebou téměř 10 let praxe a během té doby jsem měla možnost pracovat na několika zajímavých zahraničních projektech. Svoje nejvýraznější zkušenosti jsem získala při vedení marketingového týmu v Oscar Senior. Díky tomu jsem měla příležitost přednášet na různých prestižních konferencích jak v České republice, tak i v zahraničí, jako je například Engaging Conference nebo DEX Innovation Conference.

Maple Bear vychází z kanadských vzdělávacích principů. Co přesně to znamená?

Kanadský vzdělávací systém je známý svou kvalitou a inovativním přístupem. Zahrnuje individuální přístup k dítěti, důraz na kritické myšlení, řešení problémů, kreativitu a rozvoj sociálních dovedností. Kombinujeme to nejlepší z kanadského a českého vzdělávacího systému.

Co z těchto principů vnímáte jako nejdůležitější a třeba jej postrádáte v českém veřejném školství?

Jedním z klíčových principů je individuální přístup k dítěti a podpora jeho osobního rozvoje. V kanadském systému je kladen velký důraz na to, aby každé dítě mohlo růst svým tempem a mělo podporu učitelů při objevování svých silných stránek. Tento personalizovaný přístup mi v českém veřejném školství často chybí. U nás se snažíme k dětem chovat s respektem a péčí, protože víme, že každé dítě je pro někoho tím nejdůležitějším člověkem na světě. A takový přístup vám veřejná škola nikdy nedá.

Sídlíte v areálu Nové Zbrojovky – lokalitě, která v současné době ožívá a rozvíjí se. Jak se vám tam líbí?

Areál Nové Zbrojovky je pro nás ideálním místem. Je to dynamicky se rozvíjející oblast s moderní infrastrukturou, která poskytuje skvělé zázemí nejen pro naše školní aktivity, ale i pro volnočasové aktivity dětí. Navíc je dobře dostupná pro rodiče, což je pro nás důležité.

Chystají se v Česku další školy Maple Bear?

Ano, máme ambice expandovat. V Olomouci otevíráme mateřskou školu, příští rok i základní školu. V plánu jsou ale i další školy – v Praze, Plzni, Hradci a dalších městech napříč Českou republikou i zahraničím. Naším cílem zkrátka je, aby co nejvíce dětí mělo přístup k našemu kvalitnímu a inovativnímu vzdělávacímu programu.