Památka nemocnice Tišnov

Toto prohlášení spolu s malebnou krajinou a blízkostí města Brna přispělo k tomu, že se za výrazné pomoci města Tišnova rozhodl na jaře roku 1899 MUDr. František Kuthan postavit na severozápadním úpatí lesa Klucanina sanatorium a vodoléčebný ústav.
První hlavní budovu navrhl v pozdně historizujícím slohu významný brněnský architekt Karel Hugo Kepka a byla postavena za pouhý jeden rok. Proto již v roce 1900 mohl být tento ústav vysvěcen biskupem Dr. Fr. S. Bauerem, což je dodnes připomínáno na pamětní desce umístěné při vchodu do budovy. Byla tak založena stavba, která výrazně ovlivnila rozvoj města a pomohla jeho propagaci. Po celou dobu ji MUDr. Franišek Kuthan postupně rozšiřoval a modernizoval.
V sanatoriu byly léčeny choroby nervové, vnitřní a výměny látek. Léčilo se zde mnoho významných hostí, byl mezi nimi i hudební skladatel Leoš Janáček.
Po ukončení II. světové války bylo v květnu roku 1948 sanatorium dáno pod národní správu Svazu nemocenských pojišťoven v Praze a konečně v roce 1957 bylo sanatorium přeměněno na nemocnici poskytující péči v oborech interna a neurologie. Po listopadu 1989 byl majetek rodině MUDr. Kuthana navrácen. K uctění jeho památky byla v roce 1992 na hlavní budově odhalena pamětní deska s tímto nápisem:
„L.P. 1899 založil sanatorium MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fysikální terapie.“
Na sklonku roku 2000 byla budova odkoupena do vlastnictví státu a do nového tisíciletí tak vstoupila s touhou stát se opět dominantou celého města a místem, na které budou pacienti s láskou vzpomínat.
Budova nemocnice se nachází ve vilové čtvrti současného Tišnova a patří mezi státem chráněné kulturní památky.
V areálu nemocnice, v části parku přiléhající k Riegrově ulici, se nachází krásný vzrostlý exemplář dubu letního (Quercus robur). Jeho výška je asi 28 metrů a obvod kmene je 450 cm. Byl zasazen někdy na začátku 20. století. Městský úřad Tišnov jej prohlásil roku 2008 památným stromem. Listnáč je chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přestože dub není ve výborné zdravotní kondici, stále tvoří důstojnou dominantu parkových ploch Nemocnice Tišnov a je ozdobou nejen nemocnice, ale také celého Tišnova.
