OZO odhalí veřejnosti první českou linku na třídění směsného odpadu

Na třídicí lince, kterou OZO spustilo do provozu v průběhu minulého roku, se třídí směsný odpad z ostravských sídlišť, který až do nedávna končil bez užitku na skládce. V současnosti linka pracuje ve dvousměnném provozu – v ranní směně roztřídí až 135 tun SKO z ostravských sídlišť, v odpolední pak 30 tun svezených plastů. Většinu třídění zajišťují automatické separátory, lidské ruce zde slouží na začátku linky k vybrání rozměrných předmětů, které by mohly linku zahlcovat, a dále k finálnímu dočištění již vytříděných surovin. Materiálově využitelné suroviny tvoří PET lahve, polyetylenové duté obaly a fólie, polypropylén, hliníkové a železné plechovky, nápojové kartony a papírová lepenka. Ze spalitelných odpadů jsou dále vyráběna alternativní paliva, která jsou využívána v teplárenských zařízeních jako náhrada uhlí. Nevyužitelné odpady (jen cca 25 % množství odpadu vstupujícího do linky) končí na skládce.

„Věříme, že unikátní možnost seznámit se s naší novou linkou přiláká na náš den otevřených dveří řadu občanů Ostravy a okolních obcí,“ říká mluvčí společnosti Vladimíra Karasová a dodává, že to není zdaleka všechno, co v ten den návštěvníkům OZO předvede: „Pro děti bude připravena řada zábavných her na téma třídění a správného nakládání s odpady a workshopů s využitím různých odpadních materiálů. Samozřejmostí je možnost prohlédnout si nejrůznější popelářská auta. Představíme také úspěšné Reuse centrum Ostrava, které za 4 roky svého provozu už dalo nový život víc než 200 tisícům starých věcí.“