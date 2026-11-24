Kuna na půdě: Noční hluk může být začátkem vážných škod
Kuna na půdě se často prozradí nočním dupotem, škrábáním a hlukem, který se ozývá přímo ze střechy. Nejde však jen o narušený spánek. Kuna skalní si dokáže v podkroví vytvořit úkryt, poškodit tepelnou izolaci, narušit ochranné fólie a znečistit prostor trusem i močí. Zápach může postupně pronikat do obytných místností a majitelé někdy zjistí skutečný rozsah škod až při otevření střešní konstrukce. Varovným signálem bývají také rozhrabaná minerální vata, stopy na trámech nebo pohyb kolem okapů. Včasná odborná prohlídka pomůže odhalit nejen přítomnost zvířete, ale především místo, kudy do domu proniká. Pokud se situace neřeší, náklady na následnou opravu střechy mohou výrazně narůstat.
Jak se zbavit kuny? Domácí triky často nestačí!
Jak se zbavit kuny, pokud nepomáhá rádio, ultrazvukový plašič nebo pachový odpuzovač? Tyto prostředky mohou zvíře dočasně vyrušit, ale nezajistí, že se na stejné místo nevrátí. Zásadní je zjistit, proč si vybralo právě danou půdu, a především kudy se dostává pod střešní krytinu. Technik proto kontroluje podbití, spáry u okapů, okolí komína i další riziková místa. Následně navrhne vhodný způsob šetrného vypuzení a zabezpečení vstupů. Právě na důležitost komplexního řešení upozorňuje Daniel Gaňo, zakladatel společnosti Deratizace Global s.r.o. a odborný garant projektu Odchytkuny.cz. Pokud se odstraní pouze aktuální problém, ale přístupové cesty zůstanou otevřené, může se kuna vrátit nebo její místo obsadit jiný jedinec.
Odchyt kuny: Profesionální zásah rozhoduje o úspěchu
Odchyt kuny vyžaduje zkušenosti, znalost pohybu zvířete a správně zvolený postup. Technici nejprve vyhodnotí stopy, přístupové cesty a případnou přítomnost mláďat. Podle konkrétní situace přichází v úvahu šetrné vypuzení nebo zákonem dovolený odchyt pomocí vhodných živolovných zařízení. Jejich používání však podléhá právním pravidlům. Cílem není pouze odstranit aktuálního návštěvníka, ale také zabránit jeho opakovanému pronikání do střechy. Proto může zásah pokračovat montáží mechanických zábran, ochranných mřížek a opravou poškozených míst. Odborníci z projektu Odchytkuny.cz se zaměřují také na zabezpečení rizikových částí střešní konstrukce. Každý objekt je jiný, a proto se účinné řešení odvíjí od skutečného stavu střechy, nikoli od univerzálního domácího návodu.
Likvidace kuny: Pozor na zákony a neodborné zásahy!
Likvidace kuny patří mezi často vyhledávané výrazy na Googlu, nesmí se však zaměňovat s automatickým usmrcením zvířete. Kuna je volně žijící šelma a při jejím lovu či odchytu je nutné respektovat právní předpisy a ochranu zvířat. Rizikové je zejména neodborné uzavření otvorů, pokud se uvnitř nacházejí mláďata. Po bezpečném opuštění podkroví je vhodné odstranit trus, znečištěný materiál i pachové stopy. Podle rozsahu poškození může následovat dezinfekce, odstranění znehodnocené tepelné izolace a položení nové. Majitel domu tak neřeší pouze přítomnost kuny, ale také hygienický stav a funkčnost střešní konstrukce. Právě kombinace odborného zásahu, následného úklidu a zabezpečení objektu představuje komplexnější řešení než pouhé použití odpuzovače.
Odchyt kuny a zabezpečení střechy: Řešení po celé České republice
Odchyt kuny je pouze jednou částí komplexního řešení, na které se zaměřuje projekt Odchytkuny.cz. Jeho odborným garantem je Daniel Gaňo, zakladatel společnosti Deratizace Global s.r.o., která působí na trhu od roku 2016. Součástí nabízených služeb je odborná prohlídka objektu, návrh vhodného postupu, montáž mechanických zábran, čištění a dezinfekce zasažených prostor i případná výměna poškozené tepelné izolace. Na projektu spolupracuje s regionálními techniky v jednotlivých krajích České republiky. Důležitým cílem je nejen vyřešit aktuální výskyt kuny, ale především zabránit jejímu opakovanému návratu a ochránit majetek před dalšími škodami. Majitelé rodinných domů, rekreačních objektů i dalších nemovitostí najdou podrobné informace o službách na www.odchytkuny.cz. Odborné zásahy jsou zajišťovány po celé České republice.