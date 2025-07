Od paragrafů k udržitelné módě. Reparáda dobývá trh a boří stereotypy

Prozradíte nám příběh založení módní značky Reparáda? Udělala jste velký kariérní skok jiným směrem.

Kromě práva jsem studovala i sociologii. Vždycky mě zajímaly lidské životy, společenské jevy, to, jak se lidé perou s osudem. Odjakživa mě přitahovalo podnikání. Práva mě bavila, ale přišlo mi to všechno moc papírové, teoretické, víc mě lákalo firmu tvořit než ji v ní pracovat jako právnička.

Na stáži v Barceloně jsem se dozvěděla o tzv. Kleiderai, kde jsme si mohli za měsíční poplatek půjčit každý týden pár kousků oblečení. Přišlo mi to jako skvělý způsob, jak zkombinovat módu a ekologii. A tak jsme po návratu do Brna něco podobného s kamarádkou založily také. Říkaly jsme tomu šatotéka Reparáda. V nabídce jsme měly kurátorsky vybrané vintage kousky, ale i oblečení od začínajících módních návrhářů. A také malý kout s oblečením na prodej.

Kamarádka pak ale otěhotněla a s malým miminkem už na ten projekt neměla čas. Přišlo mi líto to celé zavřít, tak jsem zavřela jen půjčovnu a pokračovala s prodejem.

Pracovala jsem na plný úvazek v advokátce a po práci jezdila ke švadlenám a na poštu. Bylo toho moc. Navíc mi přišlo, že na práva jsem ještě moc nezkušená. A tak jsem se rozhodla nejdřív nasbírat životní zkušenosti. Nechala jsem se zaměstnat v marketingu a sales a pak se naplno vrhla do podnikání.

Čím jsou kousky značky Reparáda unikátní?

Péčí, kterou jim dáváme. Všechny jsou vyrobené v České republice. Máme vlastní šicí dílnu v Brně, ve které pracují skvělé švadleny, střihačka i konstruktérka.

Používáme kvalitní materiály, z velké části to jsou přírodní látky vyrobené v Česku a v Evropě. Hodně šijeme z bambusu, tencelu, používáme modal, len, merino. Necháváme si tu vyrábět i komponenty.

Šijeme nadčasové kousky, které máme v nabídce i několik let a jsou u zákaznic velmi oblíbené. Ale i zajímavé novinky, které se nám vždycky vyprodají rychlostí blesku.

Kromě e-shopu máme i kamenný obchod v Brně na Lidické, kde si můžete všechno vyzkoušet. Prodejní asistentky mají všechny vystudovanou oděvní školu a umí skvěle poradit.

Jaké byly začátky podnikání? Potkala jste nějaké překážky?

No jéje. Kromě klasických překážek typu není důležitá látka, onemocněl zaměstnanec, přestal fungovat klíčový stroj, jsme si prošli covidem, kdy jsme šili roušky, měli zavřený obchod a pak řešili zdražování a nedostatek materiálů. Já do toho byla těhotná.

Reparádu jsem vlastně vybudovala v době, kdy jsem byla buď těhotná, nebo měla malé děti. Je to úplně něco jiného budovat firmu, když v noci nespíte, protože kojíte, a celkově nejste vůbec pánem svého času.

Naštěstí mám buldočí povahu a skvělého muže. Dokážu se zapřít a pracovat i ve ztížených podmínkách a nemyslet na to, že je to náročné. Pracovala jsem třeba ve tři ráno po kojení a v kavárnách, když děti usnuly v kočárku. Všechny úkoly jsem si rozpitvala do těch nejmenších úkolů a ty pak mohla plnit bez velkého přemýšlení, když to šlo, nebo je zkoušet delegovat. Později jsme se s druhým dítětem s manželem vystřídali, dopoledne byl s dětmi on a já pak převzala odpolední štafetu.

Jak si dnes stojí Reparáda na trhu?

Reparáda je aktuálně s.r.o., má 16 zaměstnanců na HPP a meziroční obrat cca 28 milionů bez DPH. Podařilo se nám vybudovat love brand, zákazníci se nám vracejí a firma udržitelně každoročně roste.

Myslím, že důvodem je důraz na postupný, udržitelný růst, na péči o zákazníky a kvalitu výrobků, moje povaha plus zapojení kvalitních zaměstnanců, o které se snažím v rámci možností pečovat nejlépe, jak to jde.

Jaké jsou vaše plány se značkou Reparáda do budoucna?

Určitě chceme ještě vyrůst, ale hodně se soustředím na zkvalitňování procesů a celkově vylepšování firmy. Protože bez zdravých základů je růst cestou do pekel. Reparáda je moje srdcovka a chci, aby fungovala ještě spoustu let.

Jak se vám dnes daří nacházet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem?

Ve firmě teď pracujeme s manželem oba. Díky tomu, že fungujeme jako tým, můžeme pružně reagovat, co je potřeba v práci i doma. Myslím, že jsem s dětmi vlastně mnohem víc, než kdybych pracovala v advokátce. Někdy je těžké vypnout hlavu, ale vlastně i díky dětem to jde. Děti a pes mě nutí být tady a teď, všímat si maličkostí a hodit práci za hlavu.