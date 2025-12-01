Oblíbená brněnská kluziště už jsou v provozu

V Brně už se bruslí. Městská společnost STAREZ – SPORT, a.s. rozjela na sklonku listopadu obě své ledové plochy – Kluziště Vodova a Bruslení za Lužánkami.

Oblíbená brněnská kluziště už jsou v provozu! | foto: STAREZ - SPORT, a.s.

Vstupné pro veřejnost zůstává ve stejné výši jako v minulé sezoně. S čipovkami bruslaři ušetří při každém vstupu 20 %, využít lze také studentskou slevu po předložení karty ISIC (30 %) a při koupi vstupenky přes Brno ID je úspora 10 %. V nabídce je také výhodné rodinné vstupné (dva dospělí a až tři děti za 250 korun).

Novinkou je večerní blok na lužáneckém kluzišti (pátek a sobota od 20.30). Tento cenově zvýhodněný blok trvá hodinu a půl, ostatní bloky jsou dvouhodinové. Využít služeb kluzišť mohou samozřejmě nejen jednotlivci, ale ve vyhrazených časech i školy či amatérští příznivci ledního hokeje. Bruslení pro veřejnost začíná ve všední dny v 15 hodin, o víkendu pak už v 9 hodin.

Kluziště ve Vodově ulici je největší venkovní plochou v Brně, naráz pojme 340 bruslařů. Lužánecké kluziště je nově rozšířeno o 60 m² (cca 2 metry délky), nachází se na místě bývalého slavného hokejového stadionu a vejde se na něj současně až 220 lidí.

Kluziště Vodova

Mikuláš na ledě a Adventní neděle

V kalendáři si jako obvykle můžete zvýraznit i dvě oblíbené akce. Tou první je Mikuláš na ledě v pátek 5. prosince. Ve dvou blocích (15 až 17 hodin, 18 až 20 hodin) můžete na Kluzišti Vodova potkat Mikuláše i s bohatou nadílkou a pořádnou porcí zábavy.

14. prosince od 15 do 17 hodin se pak na lužáneckém ledě koná Adventní neděle. Během ní se návštěvníci mohou těšit na krasobruslařské vystoupení, soutěže na ledě pro malé i velké, pro zahřátí bude připraven nealkoholický punč zdarma. Vstup na ledovou plochu je volný (až do vyčerpání kapacity kluziště).

Kluziště Lužánky

Bruslíme až do února

U obou ledových ploch bude po celou dobu k dispozici zázemí v podobě občerstvení bez nutnosti zouvat brusle, trenažérů zdarma, půjčovny bruslí a pomůcek či brusírny. Chybět nebudou ani šatny a uzamykatelné skříňky. V provozu by plochy měly být v ideálním případě a za příznivého počasí do konce února 2026.

Další informace, ceníky a aktuality naleznete na webu obou středisek – Kluziště Vodova Odkaz a Kluziště Lužánky Odkaz. Určitě se vyplatí sledovat také naše sociální sítě.

