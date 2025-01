Objevte kouzlo veslování s Českým veslařským klubem Brno

Do jeho členské základny patří úspěšní olympionici a reprezentanti ve všech kategoriích. Do reprezentačních posádek dodává veslaře a veslařky prakticky každým rokem zejména v kategoriích juniorů a do 23 let.

Klub se řídí mottem, že veslovat může opravdu každý. Přestože se aktivně zaměřuje na trénink dětí už od 10 let, veslování je specifické v tom, že lze začít i po 15. roce. V Českém veslařském klubu Brno veslují třeba i rodiče dětských členů a celkově se na životě v klubu aktivně podílí početná veteránská skupina veslařů. „Pokud někdo nedosahuje uspokojení ve sportu, který třeba již delší dobu dělá, a chce změnu, je u nás v Českém veslařském klubu vítán, ať je mu 13, 15, nebo 18,“ nabádá hlavní trenér Tomáš Emr. Věk je tedy pro veslaře z Brna opravdu jen číslo! Pokud má člověk tělesnou průpravu, nemusí váhat a jít si veslování vyzkoušet.

Členové klubu trénují v krásném prostředí Brněnské přehrady, disponují vlastní posilovnou i prostory s trenažéry pro zimní trénink. Chodí také společně plavat nebo jezdí na zimní a letní soustředění. Účastní se nejen mistrovských závodů, ale také veslařských regat, pořádají brigády a společné kulturní akce.

Z mistrovských závodů ve všech mládežnických kategoriích jen v roce 2023 přivezli 17 pódiových umístění. „Přijď, jsme si jisti, že tě tento fyzicky náročný sport bude bavit,“ láká Tomáš Emr, který společně s dalším týmem zajišťuje odbornou péči.

Více informací, jak o klubu, tak o náboru, je k dispozici na webových stránkách www.cvk-brno.cz.